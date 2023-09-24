Главный анти-турок в Сенате США Менендес обвинен в коррупции и теряет свои посты

00:20 26.09.2023

Главный критик Эрдогана в Сенате США может поплатиться за лоббизм



Роберта Менендеса заподозрили в торговле влиянием в интересах Египта

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24.09.2023



Демократ Роберт Менендес был вынужден временно сложить с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам в Сенате США на фоне выдвинутых против него обвинений в коррупции. Одна из ключевых фигур в сфере американской внешней политики должна 27 сентября предстать перед судом в Нью-Йорке. Несмотря на то что сам законодатель дает понять, что открытые против него дела политически мотивированы, общая ситуация выглядит серьезной. Эксперты говорят, что проблемы вокруг Менендеса могут затронуть даже процесс вступления Швеции в НАТО.



Как считает американская прокуратура, Менендес и его супруга Надин Арсланян "были вовлечены в коррупционные связи", получив "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор, возглавлявший комитет по иностранным делам, принимал не только наличные деньги, но и золотые слитки, а также дорогостоящие автомобили. Основными "клиентами" Менендеса были трое предпринимателей из Нью-Джерси – штата, который сенатор представляет в Конгрессе с 2006 года. Согласно обвинению, бизнесмены Ваэль Хана, Хосе Урибе и Фред Дейбс давали взятки законодателю за то, что тот, пользуясь своим весом внутри американского истеблишмента, защищал их, а также делал нечто, "выгодное Арабской Республике Египет".



"На протяжении нескольких лет различные силы за кулисами неоднократно пытались заставить меня замолчать и вырыть мне политическую могилу, – отверг выдвинутые против него обвинения сам фигурант проверки. – С начала расследования примерно год назад велась активная кампания по дискредитации, чтобы при помощи анонимных вбросов и инсинуаций создать впечатление о нарушениях, которых не существует". Менендес подчеркнул, что его профессиональная деятельность касается важных внешнеполитических вопросов. "И я не позволю беспочвенным обвинениям отвлечь меня от нее, – обратил внимание сенатор. – Уверен, что это дело успешно разрешится в силу всех имеющихся фактов".



Тем не менее претензии к Менендесу и его супруге выглядят довольно внушительно. Есть предположения, что семейная чета предоставляла Каиру конфиденциальную правительственную информацию и оказывала давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах египетского государства. Прокуроры не исключают, что Надин выступала посредницей между своим мужем и Ваэлем Ханой, который, в свою очередь, поддерживал тесные связи с египетскими военнослужащими и представителями разведывательного сообщества. Сам Менендес пытался оказать влияние на такие критические решения федеральных органов исполнительной власти, как вопросы поставки военной помощи Египту.



Предполагается, что Менендес с середины 2018 года, то есть еще в эпоху бывшего президента Дональда Трампа, в частном порядке поддерживал тесные отношения с египетскими официальными лицами и бизнесменами, охотно делясь информацией под грифом "секретно", которая касается американской стратегии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Египет является важным союзником США в регионе, однако методы управления, которыми пользуется действующий президент Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси, систематически вызывают в США обвинения в авторитаризме и нарушениях базовых прав. На этом фоне Каир не раз предлагали ограничить в военной помощи в воспитательных целях.



Объектом прокурорской проверки сенатор становится не первый раз. В 2015 году Менендесу было предъявлено обвинение в оказании лоббистских услуг крупному политическому донору и известному врачу Саломону Мельгену, который обеспечил законодателю доступ к роскошной жизни, а также пожертвовал сотни тысяч долларов на предвыборную кампанию. Федеральные прокуроры тогда заподозрили сенатора, представляющего Нью-Джерси, в том, что тот умышленно не включил все полученные от Мельгена подарки в декларации, требующие раскрытия финансовой информации. В феврале 2018 года Министерство юстиции США было вынуждено снять с законодателя обвинения, связанные с коррупцией, и Менендес восстановил свое влияние.



Демократ, занимавший кресло председателя комитета по иностранным делам, известен тем, что выступал с систематической критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и пытался создавать препятствия для официальных запросов Анкары на продажу критически важного вооружения, в том числе американских истребителей четвертого поколения F-16. В связи с этим неудивительно, что турецкие государственные СМИ уделили особое внимание расследованию против сенатора, указав на его лоббистскую деятельность и называя его ключевым представителем интересов Греции и Армении в Конгрессе.



"Я уверен, что турецкий истеблишмент будет удовлетворен новостью по поводу обвинения сенатора Менендеса в получении взяток из Египта, – заявил профессор Бруклинского колледжа в Нью-Йоркском университете Луис Фишман. – Он один из самых заядлых противников Турции в Вашингтоне, блокирующий продажу F-16". По словам аналитика, такое положение дел может существенно облегчить работу президенту Джозефу Байдену, который обещал турецкому коллеге, что вопрос с поставками военных самолетов будет разрешен положительно.



В свою очередь, эксперт шведского Института оборонных исследований (FOI) Аарон Ланд заметил, что проверка, открытая американскими правоохранителями, "может повлиять на процесс вступления Швеции в НАТО" в связи с тем, что Менендес препятствовал продаже американских F-16 Турции, а эту проблему, как принято считать, Анкара увязывала со своими требованиями к расширению альянса.