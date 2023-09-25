Власти Китая решили, что медицина должна быть бесплатной, как в СССР, - СП

00:35 26.09.2023

Власти Китая решили, что медицина должна быть бесплатной, как в СССР

Россиян, к сожалению, стараются лишить такого блага

Дмитрий Капустин

25.09.23



Для многих будет неожиданным открытием, но в Китае не было всеобщего медицинского страхования. Как, например, в России. Обеспечить всех китайцев медполисами пообещал Си Цзиньпин, и сейчас охват уже превышает 95% населения. И пока в России становится в медицине все больше платных услуг, Китай стремится к тому, что было у нас при СССР - бесплатной медицине.



Реформировать систему медстрахования начали еще задолго до пандемии ковида. Однако именно она ускорила реформу, которая называется "От сердца к сердцу". Она стала одной из самых значительных и дорогих реформ в Китае со времен Мао Цзедуна. При этом иностранцы знают о ней очень мало: выдача медполисов находится в тени куда более медийных инфоповодов.



Между тем, китайские журналисты пишут про медполисы очень много. Во всех провинциях, округах и уездах сотрудники Бюро медстрахования разносят сельским жителям свежие полисы. Рассказывают о том, как ими пользоваться. Для пожилых китайцев, которые никогда не сталкивались со всеобщим медстрахованием, все это в диковинку. Они просто не могут взять в толк то, что для россиян абсолютно привычно: как это можно бесплатно вылечиться в любой государственной клинике.



Босоногий гематолог Чэнь перевернул все китайское здравоохранение



Непосредственно у истоков медицинской реформы в Китае стоял выдающийся ученый-гематолог Чэнь Чжу, который в 2007 году возглавил минздрав. Свою медицинскую карьеру он начинал в последние годы жизни Мао Цзедуна. Будущий министр был земским врачом. В Китае их называли босоногими, потому что бедные доктора пешком ходили по отдаленным деревням и лечили людей - даже амбулаторий не было.



Чэгь Чжу учился в Шанхае, а затем - в Париже. Так что мог сравнить медицинскую систему в родном Китае и на Западе. Кстати, за свои выдающиеся достижения министр здравоохранения Китая получил высшую французскую награду - Орден почетного легиона.



Член Американской академии наук Сяо Цинлун считает, что медицинская реформа Чань Чжу удалась. В интервью китайскому изданию Economic Observer профессор рассказал, что охват медполисами в 95% по международным критериям считается очень высоким. Ведь всегда есть часть населения, которую трудно охватить. Даже на Тайване полисы есть лишь у 98% жителей. Чтобы оформить оставшихся, нужно вечером отправиться в лес или горы и найти охотников и ронинов, шутит профессор Сяо.



В большинстве развитых стран мира (пожалуй, за исключением лишь США) главенствующую роль в здравоохранении играет правительство. Теперь к такой же модели пришел и Китай. Государственные финансы и страховые взносы жителей - основные источники финансирования для системы медстрахования.



В Китае создана система медицинского страхования с одним плательщиком, которая является одной из лучших международно признанных систем, говорит профессор Сяо.



Также в Китае наконец-то на низовом уровне внедрили принципы, сформулированные еще Николаем Семашко. при этом первичная медпомощь (на уровне амбулаторий) ориентирована на профилактику. А весь поток пациентов распределяется между медучреждениями разного уровня в зависимости от тяжести и сложности заболеваний.



Чем более тяжелая патология - тем выше уровень медцентра, где ее должны лечить. Очень простая мысль, которую в России понимает даже школьник: не поедет же он с больным зубом в московский НИИ. А в Китае до последнего времени малограмотные селяне с любой болячкой ехали в ведущие клиники в столицах своих провинций.



Еще одно достижение реформаторов, говорит профессор Сяо, - это победа над фармацевтическим лобби. Невысокую стоимость медицинскую услуг компенсировали гигантской стоимостью лекарств, которая была зачастую не по карману рядовым пациентам.



Губернаторы провинций лоббировали включение лекарств, производимых на их территориях, в национальный "Список основных лекарственных средств". Реформаторы победили коррупцию, говорит профессор Сяо: например, в клиниках унифицировали процедуры лекарственных закупок, чтобы цены на них не скакали.



Безусловно, не все еще идеально. И со многими проблемами нужно бороться. В первую очередь - с коррупцией главврачей и рядовых врачей. К сожалению, из-за низких зарплат они предпочитают не уходить в частные клиники (как это произошло в России), а обирать пациентов в государственных.



По требованию уже нового министра здравоохранения Ли Бин (она не только сменила Чань Чжу, но и объединила Минздрав с Госкомиссией по планированию семьи) в провинциях прошли массовые проверки. Выявили все случаи, когда доктора и пациенты вступали в сговор, чтобы нажиться на новой системе медстрахования.



Прошли массовые увольнения медиков (в том числе коррумпированных главврачей), а государству вернули 11 млрд юаней.



После таких показательных "чисток" китайская система медстрахования стала работать без серьезных изъянов. Хотя, конечно, проблем еще достаточно. Но главное, что реформа уже успешно идет, - а шероховатости устранить легко.