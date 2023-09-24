Одно из самых скандально-коррумпированных учреждений Киргизии ГУ "Унаа" преобразуется самостоятельное агентствво

00:53 26.09.2023

– Государственное учреждение "Унаа" становится самостоятельным агентством. Соответствующий указ об этом подписал президент Садыр Жапаров, пишет руководитель службы информационной политики Администрации президента КР Дайырбек Орунбеков на своей странице в соцсети.



Он рассказал, что изменится с этим решением.



Теперь изменится порядок работы "Унаа". Агентство откроет свои автошколы в Бишкеке, Оше и 40 районах, будет обучать управлению видами транспорта.



"Старшее поколение, должно быть, хорошо знает принципы работы ДОСААФ во времена СССР, теперь они будут применяться в части освоения управления автомобилем.



Начиная от легковых автомобилей и до грузовых автомобилей они будут оснащены соответствующим инвентарем, будет упор на практические навыки.



Вместе с тем граждане смогут отправлять в районные автошколы своих сыновей и дочерей, достигнувших совершеннолетия, на трехмесячные курсы вождения, чтобы они научились правилам вождения.



Принятие решения о необходимости открытия автошкол на местах обосновано в первую очередь ростом количества ДТП, тем, что много водителей не знают ПДД, а также из-за неконтролируемой выдачи водительских прав.



Таким образом, решением главы государства в каждом районе будут открыты автошколы. Каждый желающий сможет пройти курсы, обучение и экзамены будут на контроле у государства. Без полного освоения ПДД и вождения автомобилем никто не сможет получить водительские права.



Раньше, знаете, были факты, когда родители покупали своим детям, достигшим совершеннолетия, и водительские права вместе с автомобилем.



И сейчас есть случаи, когда записываются на курсы и когда приходит время получения прав, то 17 раз не могут сдать экзамен на получение прав.



Те, кто учились в союзные времена, хорошо знают, что не могли получить права, пока полностью не выучат правила вождения.



Теперь государство возьмет под серьезный контроль вопрос управления транспортными средствами, будет обучать тем принципам, что и во времена СССР, и для этого создаст условия и позаботится", - написал он.



7 декабря 2021 года был издан указ президента № 548 "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", по которому Министерству внутренних дел было передано госучреждение "Унаа", а также функции по регистрации авто, выдаче водительских удостоверений, лицензированию автошкол и пассажирских перевозок.

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