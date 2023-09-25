Украинские амазонки: Груди за спину - и в атаку

00:54 26.09.2023

Незалежные историки переписывают мифы, незалежные политики уравнивают женщин и мужчин в армии



Александр Широкорад



Не так давно уже бывшая замминистра обороны Украины Ганна Маляр презентовала женский полевой костюм ВСУ. Вроде ничего экстраординарного, если бы не одна мелочь. "Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, так как верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров, - радовалась "министерка".



Женщины в строевых частях - да, такое уже было. Весной 1917 года Временное правительство, дабы удержать фронт от полного развала, начало создавать женские "батальоны смерти". Кончилось это, как известно, тоже печально. И вот сейчас командование ВСУ вспомнило Керенского и бросило клич: "Амазонки! Спасайте Украину!". Мобилизация провалена, пополнять поредевшие после "мясных штурмов" ряды ВСУ некому - значит, настала пора призывать женщин.



Украинская блогер Девана запустила фейк о том, что Украина - родина амазонок:



"На территории Украины жили легендарные амазонки (женщины-воительницы). Есть несколько теорий о том, кем они были, но все археологические раскопки находятся на территории Украины. До недавнего времени считалось, что амазонки - это миф, так как они не могли найти исторического подтверждения своего существования, но уже нашли".



Впрочем, и до Деваны щирые украинские профессора доказывали, что амазонки - это древние украинки. Вот, к примеру, в 1993 году известный львовский ученый профессор Иван Денисюк издал очень интересную книгу "Амазонки на Полесье", в которой на основе многочисленных источников убедительно доказывает, что именно на Полесье было местонахождение таинственной страны амазонок. Увы, сей профессор не в курсе, что полещуки никогда себя не считали ни белорусами, ни украинцами. А многие историки считают, что полещуки - потомки праславян.



Уже много веков идет спор о происхождении слова "амазонки". Одни ученые переводят это слово с греческого как "безгрудая" не буквально, а в переносном смысле: это означает их отличие от других женщин. Согласно мифам, для удобства стрельбы из лука амазонкам еще в детстве удаляли правую грудь.



Существуют и другие версии. Это название могло образоваться от иранского "ha-mazan" (воины), но если в сходной по звучанию греческой фразе "a mazos" частицу "а" считать усилительной, то это словосочетание переводилось бы наоборот, как "полногрудая". В поддержку этой версии нужно отметить, что в произведениях античной живописи представляют амазонок всегда с обеими грудями. Да и лук натягивался не на уровне груди, а на уровне уха.



Ну а профессор Денисюк дает свою версию: "Как свидетельствует детальное описание, полесские амазонки имели большие груди, и, чтобы во время боя они им не мешали, закидывали груди через плечи на спину".



И вот для "новых амазонок" на Украине начато массовое производство элегантной женской военной формы. Украинские СМИ уверяют, что дизайнеры трудились над ней целый год.



С середины 2022 года на Украине принудительно ставят на военный учет женщин самых различных специальностей. Так, 1 октября 2022 года был опубликован длинный список профессий и специальностей. Ну, ладно, забирают медиков. Но зачем под ружье ставить юристов, журналистов, ветеринаров, секретарей и т. д. Отдельным списком проходят женщины, занимающиеся бизнесом.



Постановка на учет автоматически делает женщин военнообязанными. Женщинам, не имеющим военных билетов, во многих учреждениях отказывают в трудоустройстве. Уже год с лишним за границу не выпускают женщин - врачей, фармацевтов и ряда других специальностей.



Весной 2023 года в ВСУ уже служили 40 тысяч женщин. Кроме того, в территориальную оборону добровольно-принудительно загоняют женщин до 50 лет.



Украинские СМИ тиражируют фото детины с мужской физиономией и мужской прической. Это командир расчета 155-мм американской гаубицы М777 с позывным "Амазонка".



"Сразу после первого выстрела я поняла, что это - мое! - говорит „Амазонка". - Потому что это реально круто!"



"Иногда говорят: женщины ниже мужчин, они не должны быть на огневой, потому что вы ничего не понимаете! Вы все как всегда испортите, а потом нам, мужчинам, это все разруливать. Так говорят. Но нет! - горячо возражает „Амазонка". - Женщина не тупее мужчины! Если она хочет, она сделает абсолютно все!"



"У меня бывали такие случаи, когда нынешний мой наводящий (он раньше был заряжающим), говорит: я не могу поднять снаряды. Стоит и плачет. Я ему говорю: „Ну если ты не можешь - отойди, я заряжу"", - рассказывает "Амазонка".



Замечу, что заряжание гаубицы М777 раздельное. Все операции по заряжанию выполняются вручную. Темп стрельбы 4−5 выстрелов в минуту.



Представьте себе гарну дивчину, распаковывающую из укупорки снаряд весом 44 килограмма и досылающую его в канал ствола. Не просто досылающую, а с изрядным усилием. В Википедии для обывателя это расшифровывается так: "Вдалбливание снаряда ведущим пояском в канал ствола".



Затем дивчина распаковывает 20-килограммовый заряд и запихивает его в камору ствола. И производит она сие 4−5 раз за минуту! Оцените силищу!



Кстати, это хороший пример справедливости теории австрийского философа Отто Вейнингера, изложенной в 1902 году в книге "Пол и характер". Там доказывается ошибочность средневековой доктрины, оценивающей разницу между мужчиной и женщиной дискретно - ноль и единица. Вейнингер считал, что это непрерывная функция - от мужественного мужчины до женственной женщины. А мужественная женщина и женственный мужчина - где-то рядом в середине.



Все знают, что женские рекорды по плаванию, метанию копья и т. д. не способны повторить 99% мужчин. Однако женщин-рекордисток крайне мало. И украинками-рекордистками не укомплектовать даже одной батареи 155-мм гаубиц М777.



Зато амазонки стали ударной силой украинских спецслужб.



Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк раскрыл тайну агентурной сети Украины. В интервью местному СМИ он признался, что самыми эффективными агентами в его ведомстве являются женщины. "Хочу отдельно поблагодарить женщин. Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, осуществляющие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию".



Таким образом Малюк в очередной раз подтвердил, что за операцией по убийству Дарьи Дугиной стоит СБУ. Как известно, взрывное устройство под машину, на которой ехала девушка, заложила гражданка Украины Наталья Вовк, которая потом выехала в Эстонию. Если верить Малюку, Наталье уже сделали пластическую операцию и сменили ей данные - "чтобы не подвергаться опасности".



Спецслужбы Украины делают ставку на женщин с "пониженной социальной ответственностью". Например, в здании СБУ в Херсоне российские спецслужбы нашли список девушек-эскортниц, завербованных украинскими разведчиками.



А что делать с амазонками из ВСУ и СБУ? Да перестать с ними церемониться! Это не я придумал, а Екатерина Великая. Она приказала судить серийную убийцу Дарью Салтыкову, как "злодея мужского рода". Дарью посадили в покаянную подземную камеру, где она провела 33 года без света и общения с людьми.