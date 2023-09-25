 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первые танки Abrams прибыли в Украину, - The New York Times
00:56 26.09.2023

CentralAsia (CA) - Первые танки американской модели Abrams были доставлены в Украину, сообщили газете The New York Times два источника в Пентагоне. Они прибыли на несколько месяцев раньше запланированного и будут использованы в ходе наступления.

Количество доставленных танков источники газеты не называют. Однако собеседники издания отмечают, что полученная Украиной техника входила в партию из 31 танка, обещанных президентом США Джо Байденом. По словам источников, в ближайшие месяцы Украина получит еще больше танков этой модели.

Ранее издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что танки Abrams будут использовать "очень специально, для конкретных, хорошо продуманных операций". Иначе эти танки рискуют быть уничтоженными напрасно.

Источник - centralasia.media
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