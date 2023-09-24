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Учебник истории России: запахло большим скандалом. Как взгляд на прошлое маститых ученых "разъединил" народы
00:57 26.09.2023

Михаил Синельников-Оришак

Какой самый главный бестселлер последнего времени в России? Вне всякого сомнения - учебник истории для старшеклассников за авторством бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.

Все признаки соответствуют: массовый тираж, постоянные читатели (никуда не денутся), любовь и ненависть критиков. Этот учебник истории обязательно останется в российской истории, он уже попадает в различные истории, хотя изучен (не школьниками) довольно (и недовольными - тоже) поверхностно. Некоторые абзацы, как пресловутые "мины", еще дождутся детонации.

Например, цитирую: "Украинский неонацизм - это отнюдь не прямое повторение германского национал-социализма 1920−1940-х годов. Это в значительной степени новое явление…". Если явление - "не прямое повторение", причем в "значительной степени новое", то, наверное, надобно и критерии с факторами обозначить, ибо - другие, а не те, что раньше. Структурировать новую совокупность процессов материально-информационного преобразования, раскрыть причины, аргументировать термин "денацификация" для 21 века и т. д., и т. п. Вряд ли это пока приходит в головы, ну да ничего, со временем - придет.

Впрочем, вероятно и другое - внесут поправки. В Конституции вносили, а уже в учебник-то! Боже упаси - не критикую, работать над ошибками и улучшать надо все и всегда. Но именно - работать и улучшать!

Хвала небесам, имеются в государстве неравнодушные граждане и целые регионы, откуда распространяется все самое передовое и светлое. Не успела просохнуть типографская краска на учебнике, как "весь тираж в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича изъят из школ" - экстренно сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов. Ибо: учебник "вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов".

Сразу - в набат: объявлено о создании рабочей группы "по изменению", инициативу поддержал действующий министр просвещения Сергей Кравцов, "с пониманием" отнесся и бывший министр - Мединский, который, как бы и стоял у истоков "волны возмущения". Правда, Мединский пояснил, что "глава преткновения" заимствовалась без изменений из предыдущего издания. Забавно, но некоторые "старые издания" готовил один из нынешних соавторов по новому учебнику - Торкунов, а Мединский тогда редактировал. Кроме того, получается, что прежние учебники российской истории до Чечни не доходили, иначе, почему возмущение только теперь?

Не стану хороводить вокруг да около - на одной страничке говорится, что на основании фактов сотрудничества с гитлеровскими оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. При этом не забыто, цитата: "в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним восстановлена после 1953 года" (конец цитаты).

На что Даудов (и не только он) заявил, что "тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне". А разве это опровергается? Или репрессии отвергаются? Или вообще не следует акцентировать "насильственное переселение" - с чего бы, когда, куда? Ничего до переселения не происходило? Дескать, просто в СССР правил иной "биологический вид", который ненавидел людей, поэтому и переселял их целыми народами. Либо, следующее, не менее популярное объяснение - "маньяк Сталин". Взгляд, который принято называть "либеральным".

В 2010 году популярный на тот момент Николай Сванидзе пожаловался чеченской общественности и инициировал "изучение" учебного пособия для студентов за авторством докторов исторических наук, профессоров МГУ Александра Барсенкова и Александра Вдовина. Их обвинили в "разжигании межнациональной розни" и "обелении Сталина" за приведенные ими цифры дезертиров, обещали "отвезти Чечню", собрали специальную комиссию - в итоге профессора покаялись, выпуск учебного пособия был остановлен. С открытым письмом "В защиту исторической науки" выступили писатели, деятели науки и культуры, в том числе В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ю.В. Бондарев, В.И. Лихоносов, В.Г. Ганичев, А.А. Проханов и т. д. Выдержка из того письма: "прекратите позорную травлю ученых"! Урок не пошел впрок или, напротив - пошел?

"Президенты России, Борис Ельцин в 1991-м и Владимир Путин в 2014-м годах, подписали Указы о полной реабилитации репрессированных сталинским режимом народов. В Указах говорится о незаконной депортации, восстановлении исторической справедливости, восстановлении прав… Выпуск такого учебника, со старой клеветой сталинских времен, нанес очередное оскорбление миллионам граждан России, потерявших в депортации и на фронтах до 30−50% своих представителей… Кто написал этот параграф в учебнике? Для чего? История - это самосознание народа! Мы знаем настоящую историю и истинные, преступные мотивы депортации. Кто хочет заставить наших детей читать про свой народ оголтелую клевету? Вопросов много и мы вряд ли получим на все ответы, но мы примем все меры, чтобы этот учебник был запрещен!" - кипит сайт Российского конгресса народов Кавказа.

Запретить клевету сложно (в тексте упомянуто, что "клевета старая), но ее можно убедительно опровергнуть - не эмоционально отвергнуть, а аргументированно (с цифрами и документами, опровергающими другие документы) доказать обратное. И тогда соответствующий параграф в учебнике прочтется еще значимее и более трагично. Но, проще, конечно - запретить, с глаз, как говорится, долой!

Впрочем, разговор начался с того, что "улучшать надо все и всегда". Не торопясь и вдумчиво. По словам Владимира Мединского, работа над "историей для старшеклассников" стартанула в апреле 2023 года. Уже 7 августа 2023 года Мединским был представлен свежий государственный учебник. Понятно, что спешили к 1 сентября, однако не последнее же 1 сентября (тьфу, тьфу, тьфу!). Это, видимо, Конституция не могла "подождать", а над учебником можно было бы и подольше поразмыслить…

Источник - svpressa.ru
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