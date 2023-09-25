Парламентская делегация Кыргызстана отправилась с визитом в Узбекистан

00:59 26.09.2023

Делегация ЖК вылетела с официальным визитом в Узбекистан. Фамилии



Бишкек (АКИpress) – 25 сентября парламентская делегация во главе со спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым отправилась с официальным визитом в Узбекистан.



Как пишет пресс-служба ЖК, в рамках официального визита спикер проведет ряд встреч на высоком уровне.



Ожидается, что на встречах будут обсуждены вопросы укрепления политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, расширения межпарламентского сотрудничества.



В состав делегации входят депутаты Улан Примов ("Ата-Журт Кыргызстан"), Азизбек Турсунбаев (депутатская группа "Мекенчил"), Айсаракан Абдибаева ("Ишеним"), Гулкан Молдобекова ("Альянс"), Эльвира Сурабалдиева (Первомайский округ), Медербек Алиев ("Ишеним").