|Парламентская делегация Кыргызстана отправилась с визитом в Узбекистан
00:59 26.09.2023
Делегация ЖК вылетела с официальным визитом в Узбекистан. Фамилии
Бишкек (АКИpress) – 25 сентября парламентская делегация во главе со спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым отправилась с официальным визитом в Узбекистан.
Как пишет пресс-служба ЖК, в рамках официального визита спикер проведет ряд встреч на высоком уровне.
Ожидается, что на встречах будут обсуждены вопросы укрепления политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, расширения межпарламентского сотрудничества.
В состав делегации входят депутаты Улан Примов ("Ата-Журт Кыргызстан"), Азизбек Турсунбаев (депутатская группа "Мекенчил"), Айсаракан Абдибаева ("Ишеним"), Гулкан Молдобекова ("Альянс"), Эльвира Сурабалдиева (Первомайский округ), Медербек Алиев ("Ишеним").