Третий не лишний: Сеул и Токио инициируют нормализацию отношений с Пекином

01:03 26.09.2023 И при чем тут Россия и Северная Корея



Наталия Портякова



На фоне сближения России и КНДР и опасений, что в будущем к ним примкнет и Китай, Сеул и Токио затеяли попытку нормализовать отношения с Пекином. Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, Японии и Китая 26 сентября проведут переговоры, которые должны проложить путь к возобновлению трехстороннего саммита на высоком уровне. Одновременно в Сеуле заявили, что ждут с визитом председателя КНР Си Цзиньпина, а тот дал понять: он не против посетить соседей впервые за почти десятилетие. Зачем американскому союзнику, Сеулу, понадобилось наводить мосты с Пекином, главным соперником Штатов, и разделяют ли этот подход в Токио, - в материале "Известий".



Давайте снова жить дружно



История встреч на высоком уровне между представителями трех важнейших стран Северо-Восточной Азии - Японии, Китая и Южной Кореи - началась в 2008 году, и вплоть до 2012-го трехсторонние саммиты проходили ежегодно, по очереди в каждой из стран. Но затем очень многое пошло не так, и встречи на троих перестали быть ежегодными - то из-за резкого обострения китайско-японских противоречий, то из-за разногласий между Пекином и Сеулом.



Последний саммит между представителями трех стран прошел в 2019 году: тогда Южная Корея вовсю примирялась с Северной, а Китай и Япония не хотели оставаться в стороне от столь важного регионального процесса. Но после этого все интеракции в трехстороннем формате сошли на нет - поначалу из-за пандемии COVID-19, а затем уже на фоне политических трений между всеми тремя игроками.



С тех пор, однако, Япония и Южная Корея, к власти в которой пришел Юн Сок Ель, задавшийся целью нормализовать отношения с Токио, примирились. И уже сообща стали все активнее входить в орбиту американского влияния, причем под соусом противостояния Китаю. Своего рода апофеозом этого было создание трехстороннего квазиальянса по безопасности, о котором лидеры США, Японии и Южной Кореи договорились в Кэмп-Дэвиде в августе.



Однако в последние недели Сеул заговорил о необходимости реанимировать отношения в связке Сеул – Токио – Пекин. Как заявил недавно посол Южной Кореи в Японии Юн Док Мин, отношения между Сеулом и Токио развиваются очень быстро, а вот о сотрудничестве с Китаем такого не скажешь. "А для стабильности региона было бы лучше, если бы соседние страны сотрудничали и ладили между собой, а не противостояли", - сказал дипломат.



Первая попытка вернуть все на круги своя будет предпринята уже 26 сентября - в этот день в Сеуле соберутся представители внешнеполитических ведомств трех стран, чтобы договориться о проведении трехстороннего саммита уже на уровне глав правительств.



Параллельно Южная Корея затеяла двустороннюю нормализацию с Китаем. 23 сентября премьер-министр страны Хан Док Су побывал на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, в кулуарах которых состоялась его получасовая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином.



Все последние месяцы отношения между Пекином и Сеулом были довольно сложными. В апреле, например, Юн Сок Ель разозлил Китай высказываниями о том, что Тайвань - "глобальная проблема", сравнимая с проблемой КНДР. Не добавляли позитива и открытые попытки США лоббировать как Сеул, так и Токио примкнуть к технологической войне против Китая, равно как и привлечение этих стран к сотрудничеству в области безопасности.



Но на последней встрече южнокорейского премьера и китайского председателя в Ханчжоу оказалось, что два государства - "близкие соседи и неразлучные партнеры, а развитие двусторонних связей служит общим интересам обеих стран и хорошим предзнаменованием для регионального мира и развития", сообщило по итогам встречи агентство "Синьхуа".



Более того, из Сеула пришло известие, что офис Юн Сок Еля работает над организацией визита в Южную Корею товарища Си. В последний раз китайский лидер бывал там еще в 2014 году, и в кулуарах саммита "большой двадцатки" на Бали в прошлом ноябре президент Юн приглашал китайского визави вновь почтить Южную Корею своим посещением. Но тогда Си Цзиньпин ответил в стиле "лучше вы к нам". Теперь же все идет к тому, что в начале будущего года китайский лидер побывает-таки в Южной Корее с визитом.



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В поисках баланса



Судя по тону местной прессы, в последнее время в Сеуле стали опасаться вероятного дрейфа Пекина в сторону КНДР и России, решив притормозить процесс формирования трехсторонней оси Москва – Пекин – Пхеньян. Это и стало одной из мотиваций нормализовать связи с Пекином.



При этом усиление кооперации Москвы с Пхеньяном само по себе уже вызвало немало озабоченностей в Сеуле. Одним из отражений этого стал вызов в МИД Южной Кореи российского посла в РК Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Там главе дипмиссии высказали обеспокоенность относительно того, что на переговорах России и Северной Кореи якобы обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество двух стран. Недавние же новости о том, что в октябре в Пхеньян полетит глава МИД РФ Сергей Лавров, также наверняка добавили южнокорейцам тревог.



Такое развитие событий произошло на фоне слухов о том, что две страны сообща с Китаем задумали провести трехсторонние военные маневры. Впрочем, пока в Пекине не стали особо комментировать такую возможность. Более того, в последние дни Китай попытался максимально дистанцироваться от того, что происходит на российско-северокорейском треке, дав понять, что считает это делом России и КНДР.



По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константина Асмолова, главной мотивацией Сеула в наведении мостов с Пекином стали соображения иного рода.



- Южная Корея давно старается проводить большую политику балансирования, чем это кажется многим: солидаризируясь с США по северокорейской тематике, Юн старается обеспечить себе максимально возможную свободу рук на российском и китайском направлении. Понятно, что этому противостоят. Мы видели, например, как Юн почти купился на информацию о том, что во время визита Ким Чен Ына в Россию обсуждались тайные оружейные сделки. Но, несмотря на американское давление, Юн продолжает попытки балансировать между главным сувереном в области безопасности и ценностей и торговым партнером, - пояснил эксперт.



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Схожие соображения нашлись и у Токио. По словам руководителя Центра японских исследований ИКСА РАН Валерия Кистанова, Япония взяла курс на всяческое сдерживание Китая, возведя его в ранг главной угрозы в сфере безопасности, и под предлогом этого тезиса стала укреплять отношения с США и НАТО и повышать собственную военную мощь. Крайне неприятным для отношений двух стран было и недавнее начало сброса в океан отработанной воды с АЭС "Фукусима", что вызвало не только бурю негодования в Китае, но и привело к полному запрету на импорт японских морепродуктов Пекином, отметил он.



- С другой стороны, в Токио понимают, что иметь под боком враждебно настроенную страну совсем не здорово и надо найти какой-то сбалансированный подход. Летом, к примеру, произошла одна важная подвижка - Китай и Япония установили наконец горячую линию связи между оборонными ведомствами, о чем они лет десять пытались договориться. Так что в целом Япония хотела бы вернуться на конструктивную дорожку выстраивания отношений с Китаем. Тем более что страна сильно завязана на него экономически, - добавил эксперт.



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Разумеется, желание соседей сбить накал конфронтации нашло позитивный отклик и у Пекина. "Мы должны преодолевать разногласия посредством сотрудничества и разрешать конфликты посредством взаимной выгоды и взаимовыгодных решений. Это всегда было последовательной позицией и опытом Китая. Мы надеемся, что Япония и Южная Корея смогут воспользоваться этой с трудом завоеванной возможностью "перезагрузки" и сделать эту встречу на высоком уровне новой отправной точкой для трехстороннего сотрудничества, открывая более многообещающие возможности", - примирительно написала китайская официальная газета The Global Times в комментарии по поводу приготовлений к возобновлению саммитов лидеров КНР, Японии и Южной Кореи. Источник - Известия

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