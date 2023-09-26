Большая игра на Кавказе: Китай взялся за Анаклию, а Запад – за Грузию, - А.Арешев

06:36 26.09.2023 26.09.2023 | АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Резкая эскалация внутренней напряженности в кавказской стране практически неминуема



6 сентября посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянь сделал немаловажное заявление о заинтересованности Пекина в развитии глубоководного порта Анаклия на Черном море близ границ Абхазии. Ясно дав понять, что Китай считает его "критически важным компонентом" инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), дипломат отметил, что сотрудничество вокруг него укрепит китайское влияние на Южном Кавказе. Действующее правительство в Тбилиси не может не приветствовать такие заявления, так как в последние годы данный проекта столкнулся с рядом трудностей, отмечают западные источники.



Не часто выступающий в местной прессе глава дипломатической миссии Поднебесной в Пекине на этот раз подробно остановился на более широких намерениях своей страны на Кавказе: "Вообще говоря, мы, китайские компании, и китайские предприятия, заинтересованы во всех инфраструктурных проектах... Если условия будут хорошими, у китайских компаний не возникнет проблем с участием в строительстве порта Анаклия или других проектах". Отметив активность Брюсселя в "Срединном коридоре", товарищ Цянь отметил его роль в качестве "еще одной важной платформы для сотрудничества между Китаем и ЕС", отметив, "что это не проблема для Грузии". Упоминание о "проблемах" содержит намек на бушующие в Грузии дебаты относительно разнонаправленных векторы внешнеполитического курса страны.



Агрессивное и напористое, изрядно накачиваемое западными посольствами прозападное меньшинство активно выступает против правительства "Грузинской мечты" с его более сбалансированной прагматичной политикой, отвечающей национальным интересам страны. В частности, в мае, несмотря на провокационную риторику номинального президента С. Зурабишвили и прозападных сил, было восстановлено авиационное сообщение между Россией и Грузией, способствующее увеличению туристического потока и бизнес-контактам.



Одним из итогов "исторического" визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай, продлившегося с 26 июля по 1 августа, стало подписание двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве. Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал большое значение, уделяемое Ираклием Гарибашвили китайско-грузинским отношениям и необходимости их расширения и укрепления. В принятом совместном заявлении стороны обязались неуклонно и долгосрочно развивать стратегическое сотрудничество в сфере торговли и энергетики. Китай входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, ставшей в 2017 году первой страной на Южном Кавказе, с которой Пекин подписал соглашение о свободной торговле.



Китай готов работать с Грузией для дальнейшего продвижения "Пояса и пути". Пекин надеется использовать возможности межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, комиссии по свободной торговле и другие институциональные механизмы, способствующие увеличению китайских инвестиций, экспорта грузинской продукции в Китай, перспективные инфраструктурные проекты.



Твердо придерживаясь принципа "одного Китая", правительство "Грузинской мечты" видит углубление двусторонних отношений приоритетом, полагая, что китайская модернизация "предлагает человечеству новый путь". В рамках стратегического соглашения Тбилиси также выразил готовность позволить Пекину "использовать транзитную инфраструктуру Грузии для беспрепятственного экспорта китайской продукции на западные рынки". 11 сентября Гарибашвили объявил о введении безвизового режима для граждан Китая и о начале прямого авиасообщения. Развитие Анаклии остается приоритетом правительства, отметил он в ходе грузино-китайского бизнес-форума.



Сторонники правящей партии обращают внимание на помпезный прием грузинского гостя в Китае, что является очередным свидетельством мудрой и прагматичной политики властей. Объявленное стратегическое партнерство с Пекином коренным образом меняет расклад в регионе, указывая на продолжающийся рост китайского влияния на Кавказе и на постсоветском пространстве в целом, что сопровождается дальнейшим отчуждением от западных партнеров: например, последнее заседание рабочих групп Грузии и США, которые должны быть ежегодными, состоялось в январе 2020 года. Согласно коммюнике вильнюсского саммита НАТО, своими "заявленными амбициями и политикой принуждения" "Китайская Народная Республика бросила вызов интересам, безопасности и ценностям альянса", и в этой связи политика Грузии коренным образом противоречит "генеральной линии партии".



Болезненно реагируя на сближение Грузии или других постсоветских стран с Западом, Москва спокойно реагирует на укрепление грузино-китайских связей, что дает местным пикейным жилетам повод утверждать, что этот процесс каким-то образом обусловлен и некими договоренностями с Москвой. Принципы "стратегического партнерства" Пекина и Тбилиси были негласно разработаны в период "исторического минимума" отношений между Китаем и Западом, стращает генеральный секретарь "ЕНД" Петре Цискаришвили. По его словам, в то время, когда "мир разделен между либеральными демократиями и авторитарными режимами", страна стоит перед выбором: "трансатлантическая интеграция, или интеграция с Китаем и Россией?" По словам лидера оппозиции, будущая администрация "ЕНД" (!) "позаботится о том, чтобы Анаклия была построена за счет западных инвестиций, будет способствовать торговле с Европой и не будет передавать [сигналы] сети 5G [в Грузии] авторитарным государствам".



8 сентября Служба государственной безопасности Грузии сообщила о вскрытых планах заговорщиков устроить беспорядки в целях насильственной смены власти: "Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь – декабрь". Авторами плана, по данным ведомства, были заместитель министра внутренних дел при Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель "Мишико" Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили. Начало выступлений намечалось на октябрь-декабрь, синхронно обнародованию промежуточного отчета Еврокомиссии и окончательного отчета Евросоюза по вопросу получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Участники группы разработали несколько сценариев, включая палатки на центральных проспектах, баррикады у административных зданий, взрывы в палаточном городке с целью спровоцировать волнения, в полном соответствии с наработками кровавого киевского майдана – 2014. В этой связи едва ли случайно создание учрежденной в 2021 году партией "Консервативное движение" движения "Антимайдан", призванного предотвратить развитие событий по негативному сценарию.



Явная активизация деструктивных прозападных сил по мере приближения парламентских выборов осени 2024 года (основное событие политической жизни страны) в немалой степени связана с "разворотом" официального Тбилиси на восток. Так, по мнению бывшего депутата парламента Пааты Чекуришвили, растущее китайское влияние в виде участия государственных и "частных" предприятий в ключевых инфраструктурных проектах с акцентом на продвижение целей "Пояса и пути" чревато негативными последствиями для экономики Грузии: "К сожалению, негативная практика сотрудничества накапливается и в Грузии... Намерение грузинского правительства лоббировать китайское государство по вопросам строительства и финансирования глубоководного порта Анаклия будет встречено грузинским народом большим протестом".



Завершение масштабного черноморского проекта остается стратегическим императивом республики, позиционирующей себя в качестве ключевого звена макрорегиональных транспортных коридоров. Изначально предполагалось, что Анаклия как порт двойного назначения будет способствовать ускоренному сближению Грузии с НАТО. Семь лет назад строительство морского порта было согласовано с "Консорциумом развития Анаклии" в составе американской Conti International и грузинской TBC Holding. В 2019 г. тогдашний госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на скорейшее завершение проекта, реализация которого "укрепит связи Грузии со свободными экономиками и не позволит Грузии оказаться под экономическим влиянием России или Китая". Однако в 2020 году грузинское правительство расторгло контракт из-за невыполнения финансовых обязательств, возобновив поиск инвесторов только через два года. Сегодня на участие в проекте строительства порта Анаклия претендуют два консорциума – швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский, сообщил 22 сентября министр экономики Леван Давиташвили. Ранее процесс выбора участников тендера был перенесен с 28 июля на 20 сентября, что противники властей увязали с достигнутыми Ираклием Гарибашвили в Китае некими предварительными договоренностями. Разгоняются и страшилки о том, что с помощью китайских инвесторов Россия-де намеревается бросить англосаксам вызов на Черном море.



Стремясь не обострять страсти на улицах и не провоцировать недовольство из Вашингтона и Брюсселя, грузинское правительство проявляют максимальную осторожность, однако западные партнеры явно намерены действовать решительно. Успешное "геополитическое перевоспитание" Армении предполагает ускорение реализации деструктивных планов и в отношении ее северного соседа. Можно с уверенностью предположить, что предстоящие месяцы будут "на холмах Грузии" весьма жаркими, и вскрытая СГБ попытка госпереворота – явно не последняя. В случае успеха радикальных прозападных сил, попытки выдавливания китайцев из Анаклии неизбежно будут сопровождаться военными вызовами для России – прежде всего в Южной Осетии. Источник - fondsk.ru

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