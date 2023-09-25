В Туркменистане за взятку в $500 загранпаспорт можно получить за 10 дней

06:42 26.09.2023

В Туркменистане по-прежнему сложная ситуация с получением загранпаспортов.



За оформлением документов в подразделение Миграционной службы в городе Йолетен Марыйского велаята в том числе обращаются жители этрапов Тахтабазар, Векилбазар и Туркменгала.



Там, как и в других офисах ведомства, большие очереди. Один из работников офиса сообщил корреспондентам "Хроники Туркменистана", что в этом году количество желающих получить или обновить загранпаспорт увеличилось в полтора раза. По его словам, сюда приходят "тысячи и тысячи человек".



Чтобы получить паспорт без очереди и проволочек, нужно заплатить посреднику $400. В этом случае паспорт паспорт будет оформлен за 7-10 дней.



Взятка за быстрое оформление паспорта в Туркменабате составляет $550. Там посредники – несколько женщин, стоят неподалеку от входа в офис Миграционной службы. Если обратиться к одной из них за содействием, то она назначит встречу в чайхане, расположенной рядом с рестораном "Тохтагуль" в 1-ом микрорайоне. Это постоянное место встречи посредников с клиентами, где оговариваются условия и передаются деньги. Чайхана расположена неподалеку от УВД Лебапского велаята.



Ранее сообщалось, что уже в двух регионах Туркменистана – Дашогузском и Лебапском – в этом году нет мест для подачи документов на получение загранпаспорта.