 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменского политического заключенного Мансура Мингелова отправили умирать в колонию строгого режима LB-K/11
06:44 26.09.2023

Туркменского политического заключенного Мансура Мингелова выпишут из тюремной больницы MR-B/15 и вернут в колонию строгого режима LB-K/11, сообщило 22 сентября издание Turkmen news.

Последние анализы Мингелова показали, что костный туберкулез распространяется на таз и позвоночник. Его правая нога полностью отнялась и иссохла, а левая - распухла. Он не может ходить без костылей и без посторонней помощи.

Врачи тюремной больницы в частных беседах сообщили, что в LB-K/11 счет жизни Мингелова пойдет на месяцы. Но, по их словам, они вынуждены подписывать документы о переводе из-за давления сверху.

Руководство больницы оправдывает выписку тем, что медицина уже не в силах помочь этому заключенному. Однако, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя облегчить страдания, продлить жизнь и замедлить развитие болезни.

Более того, безнадежно больных, согласно туркменскому законодательству, необходимо актировать, то есть досрочно отпустить на свободу.

Напомним, что вопрос о помиловании Мансура Мингелова поднимался в конце августа, когда Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рассматривал объединенные 12-й и 13-й доклады правительства Туркменистана, охватывающие период с 2016 по 2019 годы.

На вопрос, "какие меры были приняты для освобождения Мингелова и обеспечения права на справедливое судебное разбирательство для всех?", туркменская сторона ответила следующее: "Мансур Мингелов в 2012 году был осужден за несколько преступлений, в том числе за контрабанду и незаконную торговлю наркотиками. Он не является правозащитником. В настоящее время он отбывает тюремное заключение, вынесенное судом. Ни одно из его прав не было нарушено. Его навещала семья. Туркменистан рассматривает возможность помилования Мингелова и проинформирует Комитет о своем решении".

Источник - hronikatm.com
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