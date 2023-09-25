Куют ли саудиты "ядерный меч Аллаха"? Политика США не оставляет иного выхода как расширять ядерный клуб, - Валерий Ильин

07:09 26.09.2023

25.09.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Во второй половине сентября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что его страна обзаведется ядерным оружием. "Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 тыс. человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром", - заявил наследный принц Саудовской Аравии в интервью телеканалу Fox News. Бен Салман отдельно остановился на ситуации с Ираном. По его словам, если у Тегерана появится ядерное оружие, то Эр-Рияд также вынужден будет заполучить его "по соображениям безопасности для уравновешения сил".



История индо-пакистанских конфликтов, которые вылились в несколько войн, но затем перешли в латентное состояние, говорит, что страх перед применением спецбоеприпасов вполне способен снизить градус любого потенциального локального конфликта. Любое возможное противостояние Ирана и Саудовской Аравии в регионе точно так же может быть надежно купировано взаимным обладанием равных средств массового уничтожения.



По мнению некоторых исследователей, ядерное оружие у Саудовской Аравии есть уже достаточно давно, но условием его владения является депонирование зарядов в пакистанских хранилищах до возможного появления его у Ирана.



Пока США десятилетиями упорно старались не допустить развития ядерных технологий в Иране, Саудовская Аравия тихо и спокойно делала все, чтобы обзавестись собственной ядерной бомбой. С начала 2000-х гг. в мировые СМИ, дабы попугать западного обывателя, регулярно вбрасывается информация об успехах Тегерана в данной сфере. В то же время еще в 2004 году на фоне подобных сообщений и регулярных угроз Ирану со стороны США, прошло незаметное событие, едва промелькнувшее в новостных лентах.



Европейская фирма Danieli поставила Саудовской Аравии (фирме Saudi Iron & Steel Co) оборудование для прокатного комплекса, производящего в год полмиллиона тонн брусков, прутков и проволоки для строительства. Это показательный эпизод. Саудовская Аравия (и Пакистан, и ряд других стран) всеми силами рвется к индустриальной независимости от Европы и США.



Тогда еще Вашингтон весьма оригинальным способом проверял, действительно ли Тегеран развивает ядерную программу только для нужд энергетики, предлагая Ирану поставлять ядерное топливо из США.



В отличие от Тегерана обойденный вниманием западных массмедиа Эр-Рияд понемногу, но основательно готовился обзавестись своим ядерным оружием. Все необходимое для этого уже было: саудовские финансы, пакистанская ядерная технология, афганский уран, европейские промышленные технологии. Оставалось только все это совместить, чтобы получилась международная исламистская кооперация по производству "ядерного меча Аллаха".



Промышленники ближневосточных стран годами скупали новейшие европейские технологии, чтобы оснастить ими свои заводы, при этом еще в первой половине 90-х один из визитов саудовского принца Абдаллы в Пакистан принес сенсационные результаты. Пакистан и Саудовская Аравия достигли соглашения по ядерному сотрудничеству. Согласно ему, в обмен на ядерные технологии Саудовская Аравия взялась почти бесплатно поставлять Пакистану нефть.



Относиться к этой информации следует крайне осторожно. Тем не менее понимание того, что Саудовская Аравия не прочь заиметь свою ядерную бомбу в сочетании с финансовым и сырьевым потенциалом королевства, делает эту информацию весьма возможной.



А в 2013 году британская BBC вбросила в мировое информационное пространство тему о возможной продаже и передаче Саудовской Аравии пакистанского ядерного оружия. Согласно ей, Пакистан изготовил для королевства несколько единиц ядерных зарядов. МИД Пакистана опроверг тогда эту информацию как "слухи", Саудовская Аравия также. Тем не менее информация была вброшена правительственным английским СМИ не просто так.



О ядерном оружии пакистанского производства, дожидавшемся отправки в Саудовскую Аравию, британской ВВС на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, участвовавший в процессе принятия решений в альянсе. А бывший шеф израильской военной разведки Амос Ядлин на конференции в Швеции в октябре дополнил эту информацию, заявив, что саудовцы "...уже заплатили за бомбу, они поедут в Пакистан и привезут то, что им надо привезти".



Таким образом, вполне возможно, что Эр-Рияд обрел атомное оружие в то самое время, когда т. н. группа шести стран вела переговоры с Тегераном по поводу его ядерного досье. Показательно, что США, которые входят в "группу шести", больше всех кричали о планах и возможностях Ирана создать атомное оружие. В то же время официальный Вашингтон лицемерно помалкивал, когда речь заходила о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) его тогдашними союзниками – Израилем, Пакистаном и Саудовской Аравией.



В случае с Эр-Риядом причина не только в том, что, только имея ядерное оружие, можно разговаривать с Соединенными Штатами, не опасаясь стать очередной мишенью их "миротворчества". А в том, что Саудовская Аравия – страна с большими амбициями и планами на будущее, которые не ограничиваются территорией этого ваххабитского королевства, и это необходимо иметь в виду.