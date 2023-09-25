Загадочно умер очередной депутат БандерУкрРады Иванчук (правая рука Яценюка)

07:14 26.09.2023

Череда загадочных смертей украинских политиков продолжилась гибелью держателя офшоров Яценюка

"Ничем хроническим не болел"



Этой ночью на Украине скончался нардеп и активный участник Евромайдана Андрей Иванчук, которого связывают с крупными олигархами-коррупционерами, а также называют держателем офшорных активов Арсения Яценюка. Его гибель продолжила цепочку странных смертей украинских деятелей. На Украине они происходят уже не первый год.



Официальной причиной смерти депутата Иванчука в СМИ называется тромб, но в политических telegram-каналах не верят в такую причину гибели крепкого и внешне очень здорового мужчины, который явно следил за собой и мог позволить себе лучшую медицину, в том числе зарубежную.



50-летний Иванчук считался другом детства бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, с которым они учились в одной школе, а также его "кошельком". Говорят, что именно Яценюк много лет назад убедил Иванчука выбрать в качестве основной профессии юриспруденцию как залог успешного старта в карьере.



Иванчук руководил государственными и коммерческими компаниями, а со временем стал активно участвовать в политике. Например, вместе с Арсением Яценюком был одним из финансовых организаторов Евромайдана, курировавшим денежные потоки от спонсоров, а также меценатом, пожертвовавшим на "оранжевые революции" не один миллион гривен. Кроме того, во времена, когда президентом Украины был Порошенко, а премьером Яценюк, Иванчук считался "смотрящим" за парламентом от власти. После переезда Яценюка в США, Иванчук продолжил заведовать его компаниями на Украине.



"Иванчук был далеко не старик и ничем хроническим не болел, - сообщает Telegram-канал "Первый Харьковский", - Теневой персонаж мега-коррупционных схем Ахметова, Коломойского и…Зеленского. Знал так много, что мог что-то вроде википедии по украинской коррупции написать.



И вот - такая внезапная смерть, и ведь тайны с собой унес. Да и проблемы Яценюку создал, поскольку офшоры Сени оформлены были на Иванчука".



Гибель нардепа стала второй за месяц странной смертью среди известных украинских политиков. На прошлой неделе в Киевской области простились с 49-летним экс-губернатором Херсонской области Геннадием Лагутой, якобы покончившим с собой в одной из больниц 17 сентября.



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Однако не все украинцы сочли эту версию убедительной, ведь Лагута руководил регионом в начале СВО. "Возможно, он мог ответить на вопрос, почему это россиянам удалось сделать так быстро (провести наступление - "МК"), - считают журналисты оппозиционного украинского издания "Страна". - А также - какова была роль в этом военно-политического руководства Украины. Кроме того, Лагута был человеком мэра Херсона Игоря Колыхаева, который несколько месяцев руководил городом уже после пришествия России".



Лагута пополнил ряд украинских политиков, покончивших с собой при странных обстоятельствах. Не менее странно ушел из жизни экс-губернатор Запорожья Александр Пеклушенко, найденный с огнестрельным ранением, экс-депутаты "Партий Регионов" Станислав Мельник и Михаил Чечетов.



На Украине продолжились странные смерти политиков: загадочно умер депутат-миллионер



Поистине мистической выглядит гибель экс-нардепа Верховной Рады и председателя партии Христианско-Демократический Союз, 64-летнего Владимира Стретовича, попавшего в смертельное ДТП в Житомирской области в апреле 2023 года. Примечательна не столько его смерть, сколько то, что незадолго до аварии Стретович возглавил нападение и захват одного из храмов Украинской православной церкви.



Еще одной загадочной смертью стала гибель беспартийного депутата Верховной Рады Валерия Давыденко в 2020 году. Давыденко не то покончил с собой, не то был застрелен кем-то из своих врагов. Его тело было найдено в одном из зданий в центре Киева, а рядом лежал пистолет "Глок".



Еще одним погибшим нардепом, чья гибель покрыта тайной, стал Давид Жвания. Выказывавший скепсис по поводу киевского режима политик погиб при невыясненных обстоятельствах неподалеку от линии фронта в 2022 году. По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, тело Жвания привезли поближе к фронту, чтобы замаскировать убийство.



Иногда убийства даже не маскируют. Спустя два месяца после начала СВО в Киеве при неясных обстоятельствах застрелили члена украинской делегации на первых после спецоперации переговорах России и Украины Дениса Киреева. Банкир мог погибнуть из-за противостояния между Главным управлением разведки Министерства Обороны и СБУ. Позже глава ГУР Кирилл Буданов признался, что Киреев, будучи сотрудником разведки, погиб при выполнении специального задания.



Нельзя не вспомнить и громкий случай в январе 2023 года с гибелью в авиакатастрофе министра МВД Украины Дениса Монастырского и его заместителей. Вертолет Монастырского разбился в Броварах и тут же появилась версия с причастностью к этому делу руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова. Якобы вертолет министра упал не из-за технической неисправности или ошибки пилота, а был сбит из ПЗРК кем-то из военных.



"Конечно, нельзя на 100% утверждать, сами они умерли или их убрали, - рассказал "МК" украинский политолог Александр Дудчак, - Однако, нужно заметить, что на Украине ликвидация политических конкурентов, которые бьются за место под солнцем, за ресурсы личного обогащения и возможность держаться у власти - дело обыденное. В этом плане ограничений нет, и убрать можно любого. Нынешний режим позволяет делать это без зазрения совести, как и предыдущий. Во время Порошенко можно было за первые полгода насчитать около 60 известных общественных деятелей, покончивших жизнь самоубийством"



Близится 2024 год, а значит и выборы украинского президента, проведению которых так пытается помешать нынешний глава государства Владимир Зеленский. "Ну, вот мы и посмотрим, будет ли эта тенденция устойчивая и будут ли новые случаи дальше, - считает Александр Дудчак.



Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ