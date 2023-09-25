Парламент Киргизии снял с повестки законопроект "О НКО". Иноагенты ликуют

09:31 26.09.2023

В ПАРЛАМЕНТЕ КИРГИЗИИ СНЯЛИ С ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ

Парламент Киргизии снял с повестки рассмотрение законопроекта "О НКО" и поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих введение понятия "иностранный представитель".

В парламенте Киргизии сняли с повестки дня проект закона об иностранных агентах

Об этом сообщает ИА 24.kg.



Как передает агентство, представители гражданского общества направили президенту страны и депутатам парламента обращение, в котором заявили, что подобные поправки содержат дискриминационные нормы, противоречащие основным демократическим принципам. И что в случае их принятия в стране будет значительно ограничена деятельность некоммерческих организаций, включая филиалы и представительства иностранных НКО.



По словам правозащитников, принятие законопроекта приведет к ликвидации гражданского сектора.



В то же время заместитель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендер Матраимов в беседе с журналистом отметил, что не знает причины, почему вопрос сняли с повестки.