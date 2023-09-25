Начался большой передел Кавказа: Россия уходит в глухую оборону, - Мих.Ростовский

09:51 26.09.2023

Обида Армении на Москву неоправданна, но исторически неизбежна



Vae victis! (Горе побежденным!) - это латинское выражение известно еще с 390 года до нашей эры, когда армия римлян потерпела сокрушительное поражение от вождя галльского племени Бренна. Но принцип, который лежит в ее основе, сохраняет стопроцентную актуальность до сих пор. Победившие стороны в армяно-азербайджанском конфликте - Баку и Анкара - ликуют. Проигравшие стороны - Армения и армянская община Нагорного Карабаха - горюют и обвиняют в своих бедах весь остальной мир. Советник президента уходящей в историю Республики Нагорный Карабах Давид Бабаян: "Судьба наших бедных людей войдет в историю как позор для армянского народа и для всего цивилизованного мира".



Обида Армении на Москву неоправданна, но исторически неизбежна

ФОТО: AP

"Цивилизованный мир" (если он, конечно, существует, что далеко не факт) точно не заметит последствий того, о чем заявил Давид Бабаян.



Мир - это слишком широкое и растяжимое понятие. У каждой его части свои собственные проблемы и заботы. И каждая из этих частей абсолютно не готова брать на себя груз чужих горестей и поражений. Но вот такой части мира, как Россия, последствия дезинтеграции Нагорного Карабаха точно коснутся (поправка: уже коснулись).



Фрагмент из книги "Последний честный человек" известного американского политического журналиста Джеймса Райзена: "В июле 1974 года правящая в Греции военная хунта поддержала переворот на Кипре с целью смещения президента острова и создания союза между Грецией и Кипром.



Превращение Кипра в полностью греческую территорию была давней целью правых греческих ультранационалистов, но этот шаг спровоцировал турецкое вторжение на остров. Пытаясь найти козла отпущения, лидер греческой хунты Димиотриос Иоаннидес горестно обвинил США в том, что они не остановили турецкое вторжение. Это привело к возрастанию греческой враждебности по отношению к Америке.



19 августа 1974-го толпа греков атаковала посольство США в столице Кипра Никосии, убив посла Роджера Дэвиса... После заключения соглашения о прекращении огня Кипр был разделен на греческую и турецкую зоны. Такой катастрофический исход привел к падению военной хунты. Но нацеленные на США негативные чувства в Греции не ослабли".



Уверен, что безопасность российских дипломатов и российских граждан в Армении будет обеспечена на 100%. Но всем остальным параллели описанного выше с нынешней армянской ситуацией видны невооруженным взглядом.



Нагорный Карабах никогда не был российским политическим проектом. Это был чисто армянский национальный проект, за крах которого Россия не может и не должна нести никакой ответственности. Но для Армении это очень слабое (да что там слабое - никакое!) утешение. И никакие логические аргументы - это только ваше поражение, за которое только вы и должны нести ответственность - здесь не работают и не будут работать еще в течение какого-то, возможно, достаточно долгого времени.



Никол Пашинян ведет себя по модели Димиотриоса Ионнидеса. И это совершенно понятно. Если он не может обвинить в крахе главного армянского национального проекта последних десятилетий "других" в виде России, то остается только один потенциальный обвиняемый - он сам. Поэтому премьер-министр Армении сейчас всячески раскручивает антироссийскую волну и тезис о том, что "союзники" (читай, Москва) грубо кинули Ереван и теперь он будет искать себе новых друзей.



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К этой игре с радостью присоединяются антироссийски настроенные страны, желающие поймать рыбку в мутной воде. Глава американского правительственного агентства по международному развитию Саманта Пауэр: "Приземлилась в Ереване. В этот важный момент для страны и региона я здесь, чтобы подтвердить решительную поддержку и партнерство США с Арменией и поговорить напрямую с теми, кто пострадал от гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе".



Париж играет более грубо, но зато гораздо более масштабно. Президент Франции Макрон: "Россия - сообщница Азербайджана в Карабахском конфликте". Сильно, очень сильно - даже по стандартам Макрона. Напомню, что в ходе своего последнего наступления на Карабах азербайджанские военные убили несколько российских миротворцев. Один этот факт полностью ломает логику президента Франции. Но он играет не на логике, а на эмоциях. И, надо признать, это у него неплохо получается.



Итак, мы имеем победоносный Азербайджан и потерпевшую историческое поражение обиженную на Россию Армению. Сочетание этих двух факторов неизбежно приведет к геополитическому переформатированию Южного Кавказа. Не ясно лишь, какая именно картина возникнет по итогам этого переформатирования.



Ильхам Алиев выиграл войну, но вот сумеет ли он выиграть мир? Еще одна цитата советника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна: "Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. 99,9% предпочитают покинуть исторические земли".



Если этот прогноз осуществится, это будет означать еще одну грандиозную победу официального Баку. Типичное для нынешних дней заявление министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна: "Азербайджан несет ответственность за гарантию и обеспечение полного уважения прав и безопасности карабахских армян, включая их право достойно жить в своих домах".



Но если все карабахские армяне сами добровольно уедут в Армению, то Азербайджану не придется нести ответственность за обеспечение их прав. Это, разумеется, полностью соответствует самым сокровенным желаниям президента Алиева и всей его страны.



Однако, как я уже много раз писал, одним Карабахом аппетиты Баку и Анкары не исчерпываются. Телеграм-канал известного российского специалиста по региону Сергея Маркедонова: "Турция готова оказать поддержку в расследовании относительно азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана". Процитированный выше текст - фрагмент из выступления турецкого посла в Баку Джахита Бакчи (январь 2023 года). Внимание! "Западным Азербайджаном" в Баку и Анкаре называют территории Армении. Нагнетать, конечно, не нужно, но видеть на горизонте разные инструменты влияния и воздействия на оппонента следовало бы". Согласен. Следовало бы - и следует. Передел Южного Кавказа только начинается.



Мих.Ростовский