Содержание школьного учебника взорвало Казнет. "Весенний верблюд нюхал рельсы и линял"

12:54 26.09.2023

Содержание школьного учебника взорвало Казнет



Казахстанцы вновь возмущены содержанием школьного учебника. На этот раз в поле зрения родителей попал учебник "Литературное чтение", предназначенный для учащихся третьих классов, сообщает Zakon.kz.



С начала прошлой недели в социальных сетях казахстанцы делятся роликами, в которых выражают свои возмущения содержанием учебника "Литературное чтение" за третий класс. На одном из видео родительница открывает книгу и начинает читать рассказ под названием "Весной".



"Весенний верблюд нюхал рельсы и линял"... Это что надо было курить, чтобы такое написать? Это сегодняшние тексты. Прям как будто наркоман какой-то писал. Учебник литературы третьего класса", – сказала возмущенная казахстанка.



