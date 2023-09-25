Ода к зрадности: канадский парламент овацией встретил нацистского ветерана

13:00 26.09.2023 Власти страны угодили в грандиозный скандал



Андрей Кузмак



В нижней палате национального парламента Канады в присутствии премьер-министра и президента Украины состоялось чествование 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии "Ваффен СС" (более известной как "Галиция" или "Галичина"). Встретившей его высокопоставленной публике ветеран был представлен как "украинский партизан, воевавший против России". После того как стала известна настоящая биография "героя", канадские официальные лица поспешили заявить о недоразумении. Однако эта версия выглядит неубедительно. Как могла произойти такая "ошибка" и почему она ею не является, рассказывают "Известия".



Герои одного анекдота



Всю вину за случившееся на себя принял спикер палаты общин (нижняя палата парламента Канады) Энтони Рота. В опубликованном заявлении он назвал идею позвать 98-летнего Ярослава Гуньку "полностью собственной инициативой", в курсе которой не были ни его коллеги, ни члены украинской делегации. "Впоследствии мне стала известна дополнительная информация, которая заставляет меня сожалеть о своем решении", - написал Рота, добавив "глубочайшие извинения" еврейским общинам, выступившим с протестом.



Глава правительства Канады Джастин Трюдо, который, как и все присутствовавшие, встретил нациста продолжительными аплодисментами, поспешил откреститься от произошедшего. Премьер заявил, что не имел представления о том, кто в действительности находится перед ним.



По всей видимости, Трюдо имел в виду, что его не проинформировали о биографии Гуньки перед их личной встречей, которая прошла незадолго до заседания палаты общин. О факте этой встречи в социальных сетях общественность весьма своевременно оповестила внучка "почетного гостя".



Кроме того, если считать версию Роты и Трюдо соответствующей действительности, то придется признать за ними (а также за посетившими церемонию послами США, Великобритании, Германии и Франции) неприлично низкий уровень знаний об истории Канады. Следовательно, в скором времени от канадских политиков можно ожидать еще ряд таких же "открытий". Например, относительно символики украинских военных, на подготовку которых Канада с 2014 года потратила $1 млрд, или насчет лозунга, который выкрикивали члены американского конгресса на встрече с Зеленским 16 марта 2022 года.



Перед этим, вероятно, должны лишиться должностей руководители службы протокола канадского премьера - ведь фотография Гуньки в нацистской форме легко находится любой поисковой программой.



Также символично, что Владимир Зеленский, чья национальность зачастую является аргументом в дискуссии, по понятным причинам никак не прокомментировал произошедшее. Зато многочисленные комментарии последовали от еврейских организаций Канады. "В эпоху растущего антисемитизма и искажения фактов Холокоста невероятно тревожно видеть, как парламент Канады стоя аплодирует человеку, который был членом подразделения "Ваффен СС" - нацистского военного подразделения, ответственного за убийства евреев и других лиц, которое было объявлено преступной организацией во время Нюрнбергского процесса", - говорится в опубликованном заявлении "Центра Симона Визенталя".



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Созданная в апреле 1943 года дивизия СС "Галиция" (или, на украинский манер, "Галичина") использовалась в карательных операциях против гражданского населения Украины, Польши, Франции и Югославии. В частности, 28 февраля 1944 года ими было полностью сожжено польское село Гута Пеняцкая. Из более чем тысячи жителей сумели спастись около 50 человек.



Версия канадских властей не выдерживает никакой критики, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.



- В современном мире существует множество способов выяснения личности, особенно если речь идет о почетном госте на заседании парламента. Другое дело, что эта ситуация многое может сказать о степени дальновидности ведущих политиков Канады. Эту очевидно странную инициативу положительно воспримет только часть украинцев. Для многих других она все равно неприемлема, - отметил эксперт.



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Последнее прибежище негодяев



Как заявил в интервью ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов, эта ситуация является надругательством над историей Канады и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма в составе антигитлеровской коалиции и "неудивительна для тех, кто знает послевоенную историю, когда в Канаде специально создавалась спокойная гавань для беглых нацистов и бандеровцев".



Сотрудничество Оттавы с беглыми нацистами началось в 1950 году. Тогда правительство Великобритании обратилось к странам Британского содружества с призывом принять для переселения 9 тыс. солдат дивизии "Галичина", находившихся в Великобритании после разоружения дивизии английскими войсками.



На последовавший протест со стороны Еврейского конгресса Канады британский МИД ответил нотой, пояснив, что все указанные в прошении лица прошли проверку на политическую благонадежность и "не заражены нацистской идеологией". На основании этого документа правительство Луи Сен-Лорана отменило действовавший до той поры запрет на въезд в страну лицам, сотрудничавшим с нацистским режимом.



Следует отметить, что проблема украинской иммиграции в Канаде была довольно острой еще до начала Второй мировой войны. С 1917 года на территорию страны переселилось заметное число украинцев, однако их политические взгляды были далеки от национализма. Они активно сотрудничали как с Советской Россией, так и с существовавшей тогда Коммунистической партией Канады. Некоторые основанные ими организации существуют до сих пор.



Впоследствии на фоне антикоммунистической политики британское и канадское правительства ввели методы политической фильтрации мигрантов. Например, по этой причине в 1939 году в Канаду не пустили 600 немецких евреев - 200 из них впоследствии погибли в дни Холокоста.



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Как итог, в 50-е Канаду накрыл миграционный шквал. Однако политические взгляды новых переселенцев были совершенно другими. Более того, члены нацистских организаций и им сочувствующие из числа этнических украинцев активно сотрудничали с американскими, канадскими и британскими спецслужбами в холодной войне с СССР. Это обстоятельство сделало возможным формирование отдельной - и весьма заметной - украинской части канадского политического класса. Оттуда родом заместитель Трюдо Христя Фриланд, недавний главком армии Канады Пол Винник, пять действующих членов палаты общин и один сенатор.



Провинциальный статус Канады середины ХХ века и отсутствие структурированной политической элиты позволило многим украинским переселенцам быстро достичь высот на новой родине, отмечает профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт "Валдайского клуба" Николай Межевич.



- Оставить нацистов на британском острове ни Черчилль, ни Эттли (Клемент Эттли, премьер-министр Великобритании 1945–51 годов. - Ред.) позволить себе не могли. Канада же отлично для этого подходила: с одной стороны, подконтрольная Короне территория, с другой - формально независимое государство. Огромная малонаселенная земля, на которой легко "потеряться". В самой Канаде в середине ХХ века, в отличие от США, серьезного политического класса не существовало. Поэтому украинцы смогли достаточно быстро в ней закрепиться, - поясняет эксперт.



На сегодня Канада располагает крупнейшей после России украинской диаспорой. По данным проведенной в 2016 году переписи населения, около 1,36 млн человек, или почти 4% жителей страны, указывают на свое украинское происхождение. Еще приблизительно 148 тыс. человек въехало в Канаду за последние полтора года. Таким образом, украинский национальный фактор играет вполне конкретную роль в поведении канадских политиков.



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Развитие украинского национализма, как уже было сказано, происходило под непосредственным контролем западных правительств. При этом Канада и без того хранила богатые традиции нацистских и протонацистских идей. Начиная с 20-х и до начала 80-х годов прошлого века в стране успешно работали евгенические программы (главным образом состоявшие в принудительной стерилизации женщин).



До 1965 года в Канаде на законодательном уровне была закреплена политика расовой сегрегации. До сих пор не утих грандиозный скандал, связанный с обнаружением более 1900 захоронений на месте так называемых "резидентских школ для индейцев". Поднятый информационный шум был таким, что извинения пришлось приносить даже Папе Римскому Франциску.



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Если речь идет о провокации с целью протестировать общественное мнение - причем сделать это на относительно "безопасной территории" - то последовавшая международная реакция доказывает ее провал, отмечает Николай Межевич.



- Это сознательная провокация, чтобы посмотреть, что будет. Имеющаяся у нас информация дает основания полагать, что Трюдо все прекрасно понимал. И потом, если человек достаточно долго занимает пост премьер-министра, то такие элементарные представления о международных отношениях он имеет. Можно как угодно относиться к Советскому Союзу, но состав антигитлеровской коалиции, в которую входила и Канада, необходимо знать. Реакция международного сообщества ожидаемо была негативной, но это не значит, что они не будут пробовать сделать это еще раз. Будут - в этом нет никаких сомнений, - подытожил эксперт.



Как отмечает в своем Telegram-канале директор Института РУССТРАТ Елена Панина, самым важным в биографии Ярослава Гуньки для собравшихся в канадском парламенте была именно "борьба против русских". А на остальное, как подчеркивает эксперт, в Канаде никто так и не возразил. И уж точно никто не извинился. Источник - Известия

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