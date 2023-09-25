Вкладываются в развитие. Почему российский бизнес так отстал от китайского

13:02 26.09.2023

Поднебесная делает ставку на производство и новые технологии



Дмитрий Капустин



Китайская федерация предприятий и Китайская ассоциация предпринимателей опубликовали список 500 крупнейших предприятий Поднебесной. Список представили в рамках Всемирной конференции обрабатывающей промышленности, проходившей в городе Хэфэй.



Главный список отбора - это размер выручки, который компании получила в 2022 году. Крупный бизнес Китая сохраняет тенденцию к росту. Общая выручка топ-500 компаний Китая составил почти 1,1 трлн юаней - это почти на 6% больше, чем было в 2021 году.



Общие активы крупнейших компаний Китай составили почти 400 трлн юаней - а это прибавление 27 триллионов всего за год.



Порог для включения в лидерский список растет 21 год подряд. Чтобы попасть в число крупнейших компаний Китая, нужно было заработать за год почти 47 млрд юаней ($6,5 млрд).



Это примерно столько же, как у "Новатэка" или "Перекрестка", которые замыкают топ-20 крупнейших компаний России.



Половина в списке крупнейших компаний Китая сумели заработать за год более 100 млрд юаней - их 254. 16 компаний имеют выручку более 1 трлн юаней, у China Construction - более 2 трлн юаней (вдвое больше, чем, например, у "Газпрома"). Ну а первые места в рейтинге заняли госкомпании: State Grid "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (PetroChina) и "Китайская нефтехимическая корпорация" (Sinopec). Их годовая выручка превысила 3 трлн юаней.



Товарищ Си потребовал технологический прорыв - бизнес ответил "Есть!"



Си Цзиньпин подчеркнул, что "промышленная система является материальной и технологической основой современной страны, и акцент экономического развития должен быть сделан на реальную экономику".



В списке крупнейших китайских компаний 264 - производственные предприятия, что на 8 больше, чем в предыдущем году. Рост сохраняется уже несколько лет подряд. Из этого видно, что развитие обрабатывающей промышленности значительно ускорилось и стало ключевым фактором в стабилизации экономики.



Крупные и прибыльные предприятия играют роль драйверов для фундаментальных исследований и ключевых технологических прорывов. Как пишет издание Sohu, с этого года поступают хорошие новости из высокотехнологичных отраслей производства: это строительство гражданских самолетов, круизных лайнеров и космических станций.



Крупнейшие компании Китая инвестировали в НИОКР более 1,6 трлн юаней - почти на 9% больше, чем годом ранее. Растут не только инвестиции в НИОКР, но и интенсивность исследований. Растет инновационная роль крупных предприятий: 5 лет подряд увеличивается количество патентов на изобретения у крупного бизнеса.



За прошлый год крупные компании Китая запатентовали почти 2 млн изобретений - и это на 13% больше, чем было годом ранее. Си Цзиньпин отмечает, что сейчас Китай находится на новом витке научно-технического развития. Ее смысл - это перекрестная интеграция технологий, создание межотраслевых кластеров и, конечно, "зеленая" энергетик.



Ван Хунчжи, заместитель директора Комиссии по надзору и управлению государственными активами Госсовета Китая заявил, что в ближайшие годы китайские инновации будут связаны с 5G, нейросетями (искусственным интеллектом), биотехнологиями и новыми материалами.



Нейросети, водород и СВЧ-связь - во что вкладывается китайский бизнес



Еще один тренд китайской экономики - это снижение прибыльности. Выручка (то есть оборот) растет, при этом крупные компании получили на 3% меньше прибыли, чем в 2021 году - почти 4,3 трлн юаней. При этом, стоит отметить, что за год чистая прибыль 500 крупнейших компаний США сократилась на 15%, а крупнейших компаний планеты - на 6,5%. То есть опять-таки китайская экономика оказалась более устойчивой к глобальному кризису.



Государственное издание Xinhua пишет, что крупный бизнес Китая, несмотря на глобальный кризис и внутренние проблемы китайской экономики, продолжает вкладываться в развитие.



Например, один из лидеров рейтинга - это энергетический гигант State Grid Corporation of China. Американский журнал Fortune назвал китайскую компанию одной из крупнейших на планете по размеру выручки (впереди - только. Walmart и Amazon). При этом State Grid не просто почивает на лаврах, что было бы легко, имея более 1,1 млрд абонентов. Госкомпания вкладывается в исследования СВЧ-излучения (того самого, что мы все знаем по микроволновке): его можно использовать для дальней связи, радиолокации и даже беспроводной передачи энергии на расстоянии.



Sinopec в 2022 году внедрила процесс производства, транспортировки и утилизации экологически чистого водорода. Теперь Китай готовится стать "водородным" лидером планеты.



Производить экологический чистый водород будут в центральной части Внутренней Монголии. Вырабатывать водород будут за счет энергии ветра (построена ВЭС мощностью 1,7 ГВт) и солнца (солнечная электростанция мощностью 804 МВт), а затем отправлять на нефтехимический комплекс Sinopec Beijing Yanshan.



Также Sinopec разработала мегатоннный проект по улавливанию, утилизации и хранению углерода. Он состоит из двух частей: улавливателя Sinopec Qilu и системы перекачки и хранения углекислого газа на нефтяном месторождении Шенгли. Недавно Sinopec начала строить еще один такой улавливатель, который будет введен в эксплуатацию в 2026 году.