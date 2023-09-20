Распад Америки неизбежен? - В.Прохватилов

13:47 26.09.2023 20.09.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Распад Америки неизбежен?



"На протяжении десятилетий Соединенные Штаты считались примером великой державы мира с современной инфраструктурой, стабильной демократией и относительно гармоничным обществом. Однако со временем в структуре начали образовываться трещины, вызывающие сходство со странами третьего мира", – пишет в своей статье на портале французского Института международных и стратегических исследований (IRIS) научный сотрудник IRIS, известный французский публицист и режиссер-документалист Ромуальд Сиора.



Три ключевые проблемы – разрушающаяся инфраструктура, кризис демократии и межобщинные конфликты, по мнению авторитетного французского аналитика, в конечном итоге могут поставить под сомнение статус Америки как сверхдержавы.



Самой крупной проблемой США Сиора считает катастрофическое разрушение всех видов инфраструктуры.



"Когда-то инфраструктура Америки, которую рекламировали как одну из лучших в мире, сейчас находится на последнем издыхании. Разрушающиеся дороги, полуразрушенные мосты, стареющие сети водоснабжения и канализации, железнодорожные пути, построенные во времена библейского Мафусаила… 12 часов, чтобы преодолеть 600 километров, соединяющих Нью-Йорк с Монреалем, в то время как поезда SNCF, Eurostar и Thalys [в Европе] едут со скоростью от 300 до 320 км/ч, не говоря уже о Японии, которая готовится к запуску поезда, скорость которого может превышать 600 км/ч", – отмечает Сиора.



Стоит отметить, что массовое строительство железных дорог в США началось в 1827 году. Через несколько десятков лет американская железнодорожная сеть была построена практически в стопроцентном соответствии со знаменитой теоремой Кристаллера об оптимальной организации сетевых транспортных узлов, то есть она была фактически идеальной. В канун Первой мировой войны железнодорожные пути в США достигли рекордной длины в 400 тысяч километров.



Однако во второй половине прошлого века американские железные дороги стали неуклонно катиться "под гору". К восьмидесятым их общая длина сократилась на четверть – до 290 тысяч км, причем износ путей превысил все разумные нормы. Электрификации путей не существует, а обслуживающего персонала на километр путей меньше, чем, например, в РФ.



Сегодня не проходит дня, чтобы на одной из железнодорожных веток Америки не произошло аварии. По официальным данным, в 2021 и 2022 годах в среднем в стране около трех поездов сходили с рельсов каждый день. Гибнет при таких авариях 800 человек в год.



Американское общество инженеров-строителей (ASCE) оценивает качество инфраструктуры США каждые четыре года. В 2021 году среди 17 типов американской инфраструктуры 11 получили оценку D. То есть это состояние ниже среднего, высок риск отказов.



43% дорог общего пользования из-за износа находятся в плохом или посредственном состоянии. По данным TRIP, национальной некоммерческой организации, занимающейся транспортными исследованиями, езда по переполненным американским автодорогам, находящимся в плохом или посредственном состоянии обходится автомобилистам до $141 млрд в год.



Состояние различных типов мостов в стране также вызывает беспокойство как с точки зрения возраста, так и с точки зрения их состояния. Из более чем шестисот тысяч мостов 42% старше 50 лет. Среди них 46 тысяч имеют рейтинг "структурно несовершенных", то есть в крайне плохом состоянии.



Одобренный Байденом двухпартийный закон об инфраструктуре в сочетании с его программой Build Back Better Framework инвестирует около 3 триллионов долларов в поддержку инфраструктуры в течение следующих 10 лет. Но ASCE считает, что на инфраструктурные проекты в ближайшее десятилетие потребуются дополнительные $2,6 трлн., а поскольку таких средств в бюджете США не нашлось, то американская инфраструктура будет и далее разрушаться.



Еще одним признаком деградации в США, по мнению Ромуальда Сиора, является кризис демократии. "Политическая поляризация усилилась, разделив общество и ограничив способность правительства принимать ключевые решения ради общего блага. Дисфункция политической системы и отсутствие сотрудничества между партиями препятствовали проведению жизненно важных реформ и разработке последовательной политики", – пишет он, критикуя засилье всевозможных лоббистов, ставящих личные и корпоративные интересы выше общенациональных.



Коррупционные скандалы и зашкаливающая межпартийная борьба, а по сути, война, подрывают доверие к властным институтам, пишет Сиора. Данные социологических опросов подтверждают выводы французского аналитика.



Уровень доверия граждан США к государственным институтам своей страны упал до рекордно низких показателей. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного Институтом Гэллапа в июле прошлого года.



В число учреждений, включенных в опрос, вошли Белый дом, Верховный суд, конгресс, вооруженные силы страны. Социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия к первым трем. Доверие к Белому дому упало на 15 процентных пунктов по сравнению с показателем 2021 года и достигло 23%, Верховному суду - на 11 п. п. (25%), конгрессу - на 5 п. п. (7%, последнее место в рейтинге).



Gallup зафиксировала и падение уровня доверия к вооруженным силам (на 5 п. п., до 64%), полиции (на 6 п. п., до 45%), общеобразовательным учебным учреждениям (на 4 п. п., до 28%), системе уголовного правосудия (на 6 п. п., до 14%).



Падает также доверие американцев к бизнесу, системе здравоохранения, религиозным организациям, банкам, крупным технологическим компаниям, газетам, телевизионным новостям. Как подчеркивают авторы опроса, впервые с начала проведения такого рода опросов в 1973 году все эти учреждения в целом вызывают "большое" или "довольно большое" доверие лишь у 27% американцев.



Еще одним кризисным фактором, который в перспективе может спустить Америку с Олимпа, Сиора считает "межобщинные проблемы".



К ним он относит рост полицейского насилия, растущее экономическое неравенство и рост протестных движений. "Несмотря на колоссальный ВВП на душу населения… 20% населения Америки томится в нищете! Кроме того, десятки миллионов американцев лишены доступного по цене доступа к медицинскому обслуживанию, что оказывает разрушительное воздействие на общественное здравоохранение и все больше погружает страну в ситуацию, аналогичную ситуации во многих развивающихся странах мира".



Сиора умалчивает о росте расовых конфликтов, например о скандальном движении BLM, видимо, по той причине, что и в его родной Франции к такому давно привыкли.



Подводя итог, Сиора пишет, что Соединенные Штаты сталкиваются с теми же проблемами, что и страны третьего мира, такими как ветхая инфраструктура, демократический кризис и напряженность между сообществами.



И он не верит, что американцы, которые неоднократно демонстрировали свое умение преодолевать крупный кризис, смогут вывести свою страну из нынешнего кризисного тренда. По его мнению, речь идет уже даже не о сползании Америки до уровня стран третьего мира, а о превращении Соединенных Штатов в банальную банановую республику.



Еще более пессимистично смотрит на будущее Америки профессор государственного управления и политики в Школе политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона, старший научный сотрудник Атлантического совета Марк Кац.



Он видит главную опасность для целостности США как раз в этнических проблемах.



"К распаду США может привести гражданская война, началом которой послужит демографический переход страны от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах", – пишет Марк Кац в своей статье в журнале National Interest. По его словам, распад США возможен из-за того, что страна будет находиться в процессе подобного демографического перехода, после чего американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи.



В ноябре 2021 года в своей статье для агентства Bloomberg известный американский писатель Макс Гастингс заявил, что немедленного распада США ожидать не стоит, однако такую перспективу уже можно представить, чего нельзя было сделать еще в начале тысячелетия. Гастингс, так же как и Марк Кац считает, что в основе растущего американского раскола лежат расовые проблемы.



"В США уже сейчас можно заметить все признаки начинающейся гражданской войны", – заявила профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в интервью CNN. Уолтер отметила, что в стране наблюдаются два основных фактора гражданской войны: анократия - угнетение демократических институтов и эксплуатация населения авторитарными элитами и появление интересов, нацеленных на усиление внутренних противоречий, которые могут увеличить раскол в обществе.



Не видит пути к спасению Соединенных Штатов и авторитетный американский экономист Майк Снайдер: "Практически все формы зла, которые вы можете себе представить, бушуют вокруг нас, и если мы не найдем способ изменить ситуацию, Америка действительно обречена". Источник - fondsk.ru

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