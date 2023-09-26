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    Узбекистан   | 
Мирзиеев реорганизовал Узбекские ЖелДороги в холдинг
14:05 26.09.2023

Мирзиеев раскритиковал "Узбекистон темир йуллари" за неэффективный менеджмент и низкое качество услуг
26.09.23
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал компанию "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги"), указав на то, что отрасль давно не реформировалась, из-за чего система управления устарела. При этом доходы предприятия, как и качество услуг остаются низкими, цитирует главу государства его пресс-служба.

Руководитель республики выделил еще ряд недостатков акционерного общества "Узбекистон темир йуллари", среди которых:

🚂 нехватка вагонов и устаревание их парка;

🚂 трудности для привлечения в отрасль частного сектора из-за неэффективной модели менеджмента;

🚂 низкие доходы большинства станций, не покрывающие их траты;

🚂 недостаточный уровень цифровизации услуг;

🚂 некачественный сервис на вокзалах и обслуживание в вагонах;

🚂 коррупция при продаже билетов.

Президент отметил, что за последние семь лет число промышленных предприятий в стране достигло 110 тысяч. В 2022 году объем экспорта увеличился в 1,6 раза до отметки $19 млрд, а грузооборот вырос на 30%. Поскольку Узбекистан не имеет выхода к морю, наиболее дешевым видом транспорта должен быть железнодорожный. Однако сегодня таким образом перевозится лишь 5% продукции на внутреннем рынке и 45% товаров, поставляемых за границу.

То есть в плане грузоперевозок "Узбекистон темир йуллари" полностью проигрывает конкуренцию автомобильному транспорту.
В этой связи Мирзиеев объявил о реформе отрасли. В частности,

решено преобразовать АО "Узбекские железные дороги" в холдинг и внедрить в компании современную систему менеджмента.
Будут организованы отдельные предприятия, отвечающие за грузовые перевозки, логистику, пассажирские маршруты, управление станциями. В состав руководства этих юрлиц привлекут иностранных специалистов, перед которыми поставят задачу привлечь в отрасль инвестиции без госгарантий.

Кроме того, чиновники создадут привлекательные тарифы для частного бизнеса, предоставят кредиты предпринимателям на покупку вагонов. Будет рассмотрена возможность строительства торговых комплексов вокруг вокзалов и выставления на аукцион привокзальных площадей. Поскольку большая часть товарных поездов заходит в Ташкент и областные центры, обсуждается вариант, при котором грузовые станции вынесут за пределы городов. Это позволит сократить движение подобного транспорта в крупных населенных пунктах и привлечь дополнительные инвестиции в районы.

Мирзиеев поставил перед Министерством цифровых технологий и железнодорожной компанией задачу наладить электронное оформление грузов, установить на вагонах GPS, запустить онлайн-склад по принципу "единого окна".

Источник - fergana.media
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