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Бывший замминистра экономики Казахстана Усеров осужден по делу о распиле имущества Храпуновых
16:40 26.09.2023

26 сентября 2023 года в Медеуском районном суде №2 судья Залина Махарадзе огласила приговор обвиняемым по делу о распиле имущества Храпунова, сообщает Zakon.kz

Бывший замминистра экономики Казахстана осужден по делу о незаконной продаже домов Храпуновых

В суде №2 Медеуского района Алматы 26 сентября вынесли приговор чиновникам, обвиненным в мошенничестве при реализации конфискованных активов бывшего акима (мэра) Алматы Виктора Храпунова.

Как сообщает Zakon.kz, суд признал подсудимых виновными. Бывшему вице-министру национальной экономики Казахстана Ильясу Усерову и бывшему руководителю управления финансов Алматы Айнур Кудайбергеновой назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет. Бывший замначальника департамента Комитета национальной безопасности Алматы Талгат Муханов осужден на восемь лет заключения, он лишен звания полковника КНБ.

Всем троим пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.

- Ильяс Усеров был назначен вице-министром национальной экономики Казахстана 2 марта 2022 года. Но уже 12 апреля появились сообщения о его задержании. По версии следствия, в 2019 году Усеров, занимавший тогда пост заместителя акима Алматы, и Кудайбергенова помогли Муханову продать ранее конфискованные активы семьи Виктора Храпунова по заведомо заниженным ценам. Речь идет о пяти жилых домах и квартирах в коттеджном городке "Эдельвейс". Причиненный государству ущерб, по версии следствия, составил более 819 млн тенге (свыше $1,7 млн).

Ущерб погасили Муханов и покупатели имущества Храпуновых. Приговором от 26 сентября фигурировавшая в деле недвижимость обращена в доход государства.

- Виктор Храпунов занимал пост мэра Алматы с 1997 по 2004 год. В 2007-м он вместе с семьей покинул Казахстан и перебрался в Швейцарию. В октябре 2018 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты заочно приговорил Храпунова к 17 годам колонии за хищения и коррупцию (утверждалось, в частности, что он, используя служебное положение, помогал обогащаться своей жене Лейле), его супруга получила 14 лет. Имущество бывшего градоначальника суд постановил конфисковать. Сам Храпунов все обвинения в свой адрес отрицал.

Источник - fergana
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