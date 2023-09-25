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Туркменских студентов в Беларуси уличили в незаконной переправке мигрантов через границу
16:45 26.09.2023

Туркменских студентов, обучающихся в вузах Беларуси, уличили в работе на международную мафию, занимающуюся контрабандой людей. Граждане именно этой центральноазиатской республики часто оказывают услуги по незаконной переправке мигрантов через границу, что вызывает тревогу в Минске, сообщает Turkmen.news.

В распоряжении редакции оказалось письмо за подписью заместителя министра образования Беларуси Александра Бахановича, призвавшего местные вузы следить за студентами из Туркменистана. Чиновник привел данные, согласно которым участились случаи задержания туркменистанцев на границе, в том числе в те часы, когда проходят занятия в вузе. Учитывая ситуацию, министерство попросило руководство институтов и университетов усилить профилактическую работу с иностранцами.

Замминистра в своем письме привел несколько фактов. Например, в марте этого года при незаконном переводе через границу восьмерых граждан Индии военные задержали студента четвертого курса Международного государственного экологического института Новруза Реджепова, которого позднее приговорили к трем годам лишения свободы. В мае еще два туркменистанца, обучающихся в том же вузе, - Керим Аламов и Сапагельды Алладжанов - были пойманы при переправке за кордон десятерых египтян. Студентов осудили на 4,5 года колонии каждого. Учащемуся Белорусского госуниверситета транспорта Азату Аннабердыеву, задержанному на границе, повезло больше. Власти не смогли доказать его причастность к переброске мигрантов за рубеж, назначив три месяца заключения за использование фальшивого водительского удостоверения.

Кроме того, приведены десятки фактов, когда туркменистанцев оштрафовали и депортировали на родину в административном порядке. Дело в том, что, согласно законам Беларуси, гражданам страны въезд в пограничную зону разрешен при наличии любого документа с фотографией владельца, а для иностранцев - только с загранпаспортом и специальным пропуском от властей. При этом через КПП можно переходить в светлое время суток, предупредив пограничников не менее чем за час до этого. Большинство студентов нарушают данные правила, поэтому, даже если их не задержали при отправке других лиц на территорию соседнего государства, им все равно вменяют несоблюдение требований и наказывают в соответствии с Административным кодексом.

По данным Turkmen.news, студенты работают на международную мафию, деятельность которой координирует этнический курд. Механизм прост: туркменистанцы помогают мигрантам через подкоп под стеной перебраться из Беларуси в Польшу. В основном, это граждане Ирака, Ливии, Йемена, Египта, Сирии и Афганистана. Посредники переводят их на территорию другого государства и передают подельникам, которые увозят нелегалов дальше в Западную Европу.

Студенты фотографируют процесс, чтобы доказать выполнение работы, и по возвращении в Минск или Брест получают по $3-4 тысячи.

Источник издания подчеркивает, что иностранцы могут устроиться в Беларуси в кафе или в службу такси, но они связываются с мафией ради возможности заработать быстро и сразу, хоть и нарушая закон.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695735900


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