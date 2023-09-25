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Президенты ЦентрАзии в США: Дружным маршем в пасть хищнику, - Сергей Кожемякин
17:13 26.09.2023

Президенты ЦентрАзии в США: Дружным маршем в пасть хищнику

Под успокоительные речи про "многовекторность" и "углубление взаимопонимания" Центральная Азия все крепче подсаживается на американский крючок. Особая роль в этом процессе принадлежит Узбекистану, который западные СМИ называют "архитектором новой эры сотрудничества региона с США".

Находясь в собственности крупного бизнеса, ведущие средства массовой информации Запада только на словах свободные. Их задача - навязывать публике выгодные капиталу идеи. Поэтому внимательный анализ публикаций позволяет составить довольно ясное представление о планах правящих кругов.

Показательной в этом смысле является недавняя статья во влиятельном журнале "Форбс". Ее автор Мелик Кайлан с напускным сожалением пишет о том, что громадный потенциал Центральной Азии долгое время оставался нераскрытым. Причина, как и следует ожидать, - в позиции России и Китая, намеренно сдерживающих развитие региона из страха конкуренции.

Но, продолжает издание, республики все решительнее прорывают изоляцию, а помогают им в этом Соединенные Штаты. "Окруженный крупнейшими соперниками Запада - Россией, Китаем, Ираном, в течение двух столетий находившийся под господством Москвы, а теперь опасающийся экономического господства Китая, регион активно ищет друзей, - без обиняков заявляет журнал. - Содействуя независимости Центральной Азии в области экономики и безопасности, США смогут отвлечь этих гигантов. Россию - от усиления влияния в Европе, а Китай - от действий вокруг Тайваня".

Главную ставку Кайлан призывает делать на Узбекистан. Именно эта республика, по его словам, показывает наивысшие темпы экономической либерализации, политической открытости и культурно-образовательной ориентации на Запад. Статья советует американскому руководству поощрить эти тенденции, пустив Ташкент в ВТО и снизив градус критики за нарушения прав человека.

То, что подобные публикации не являются досужими фантазиями, а служат информационным сопровождением реальной политики, подтверждается последними событиями. Недавно в Узбекистане с пятидневным визитом побывала руководитель азиатского направления Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) Анжали Каур. График гостьи был очень плотным: она тщательно проинспектировала все многочисленные проекты, осуществляемые в стране иностранным ведомством.

Среди собеседников Каур были сотрудники консультативного центра для мигрантов, учителя английского языка, получающие гранты ЮСАИД бизнесмены. Видимо, оставшись довольной, дипломат подписала соглашение о сотрудничестве с центром безопасности фармацевтической продукции узбекского минздрава. Кроме того, она объявила об увеличении финансирования проектов агентства более чем втрое - с 32 до 104 миллионов долларов. Немалая часть средств пойдет на инициативы по "поддержке гражданского общества и независимых СМИ". Этим займутся "заслуженные деятели" американской "мягкой силы" - фонд "Евразия" (Eurasia Foundation) и "Интерньюс" (Internews Network).

За каких-то пару недель это был уже второй приезд делегации американского агентства. До Каур в Ташкенте побывала заместитель администратора ЮСАИД Изабель Коулман. Результатом визита стало принятие меморандума о поддержке стратегии "Цифровой Узбекистан-2030". От имени правительства республики документ подписал министр цифрового развития Шерзод Шерматов. В те же дни был назначен новый директор миссии ЮСАИД в Узбекистане Дэвид Хофман. Прежде он работал в Киргизии, Грузии и Армении, где приложил немало усилий для укрепления американского влияния. Помимо этого, до конца года ожидается визит в Ташкент главы агентства Саманты Пауэр.

Политику США в отношении Узбекистана было бы неверно рассматривать изолированно, вне регионального контекста, в который она прочно встроена. Например, в конце августа узбекские военнослужащие вместе с контингентами из четырех других республик Центральной Азии, а также из Пакистана и Монголии участвовали в учениях "Региональное сотрудничество". Они прошли в американском штате Монтана. По данным Центрального командования американских войск, на них оттачивалась борьба с оружием массового поражения, террористическими элементами и наркотрафиком, а также повышались функциональная совместимость и качество обмена информацией.

А 19 сентября состоялась встреча президентов государств региона с Джо Байденом в формате "C5+1". Данная переговорная площадка Центральной Азии и США существует с 2015 года, однако прежде она сводилась к переговорам глав МИД или даже их заместителей. Таким образом, последний саммит можно назвать успехом американской дипломатии. Для его закрепления Белый дом выдвинул ряд инициатив, расширяющих формат "C5+1". Во-первых, это "бизнес-платформа частного сектора", нацеленная на "создание благоприятной среды для торговли и инвестиций США". Во-вторых, региональная министерская конференция по вопросам взаимосвязанности. Ее официальная задача - способствовать устойчивому экономическому развитию Центральной Азии.

Первое заседание пройдет уже в октябре под эгидой ЮСАИД. В-третьих, Байден предложил запустить "диалог по важнейшим минералам", направленный на создание "устойчивых и безопасных цепочек поставок для поддержки будущего энергетического ландшафта". За этим скрывается стремление Вашингтона снизить зависимость от Китая и России в поставках урана и редкоземельных металлов. Как добавили в американской администрации, инициатива напрямую связана с развитием Транскаспийского транспортного маршрута, который теперь получит от США больше инвестиций. Наконец, гостям из Центральной Азии посулили увеличить финансирование сферы безопасности, включая борьбу с терроризмом.

Судя по сообщениям о встрече, собеседники Байдена активно поддержали эти идеи. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, говорится в заявлении его пресс-службы, обозначил приоритетные направления сотрудничества с США, имеющие стратегическое значение для развития региона. Среди них усиление торгово-инвестиционной деятельности, реализация совместных проектов, развитие транспортных коридоров, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане и т.д.

Поездку в Нью-Йорк узбекская делегация использовала и для налаживания деловых контактов. Мирзиеев встретился с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов "Ситигруп". С главой последнего - Джоном Дуганом - президент договорился начать работу по разработке дорожной карты сотрудничества и открытию представительства в Ташкенте. В свою очередь инвестиционный банк "Оппенхаймер" согласился начать финансирование текстильных кластеров, производства строительных материалов и инфраструктурного развития Ташкента. Еще один банк - "Церберус" - проявил интерес к коммуникационной отрасли, добыче полезных ископаемых, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры.

Производителя дорожной и сельскохозяйственной техники CNH узбекская делегация пригласила участвовать в приватизации машиностроительных предприятий. А с химической компанией "Эйр Продактс" подписано соглашение о реализации инвестиционной программы на сумму 10 миллиардов долларов. Она включает проекты по производству технических газов, водорода и аммония, газификации угля, а также внедрению инновационных разработок в пищевую промышленность. Наконец, итогом переговоров стала договоренность об открытии в Ташкенте Американского технологического университета. Партнером Узбекистана в этом проекте станет Аризонский государственный университет.

Каждая такая сделка укрепляет позиции США в регионе и делает их политику все более напористой. Постсоветские элиты рассчитывают получить выгоду от игры на противоречиях держав. Забывая при этом, что в той "пищевой цепи", с которой можно сравнить буржуазную политику, на вершине находятся точно не они и хищники во главе с Вашингтоном без зазрения совести проглотят их, когда сочтут нужным.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695737580


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