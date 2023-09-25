|Карабахская "армия трясогузок" сдает оружие
00:01 27.09.2023
Минобороны РФ: Бойцы Карабаха сдали системы ПВО, артиллерийские орудия и боеприпасы
Буржуйка длительного горения. На дровах, углях, брикетах
Более 500 мирных жителей Нагорного Карабаха остаются в расположении российского миротворческого контингента. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, вооруженные формирования Карабаха сдали четыре единицы средств противовоздушной обороны, 39 единиц орудий полевой артиллерии и около 507 тысяч боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Минобороны Азербайджана обнародовало список военной техники, оружия и боеприпасов, которые были конфискованы у вооруженных формирований Нагорного Карабаха.