Карабахская "армия трясогузок" сдает оружие

00:01 27.09.2023

Минобороны РФ: Бойцы Карабаха сдали системы ПВО, артиллерийские орудия и боеприпасы



Буржуйка длительного горения. На дровах, углях, брикетах

Более 500 мирных жителей Нагорного Карабаха остаются в расположении российского миротворческого контингента. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, вооруженные формирования Карабаха сдали четыре единицы средств противовоздушной обороны, 39 единиц орудий полевой артиллерии и около 507 тысяч боеприпасов.



Ранее сообщалось, что Минобороны Азербайджана обнародовало список военной техники, оружия и боеприпасов, которые были конфискованы у вооруженных формирований Нагорного Карабаха.