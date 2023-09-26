Белый дом обещает Китаю пряник, а России – кнут, - В.Скосырев

00:08 27.09.2023

26.09.2023



США хотят использовать саммит АТЭС в Сан-Франциско, чтобы ослабить сотрудничество Пекина с Москвой

Владимир Скосырев



Поездка Си Цзиньпина в США по-прежнему под вопросом.

Китай готов способствовать успеху саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре, сказал член политбюро КПК, глава МИД Ван И на своей пресс-конференции. Китай, заверил он, не подведет международное сообщество, но вопрос о посещении США председателем КНР Си Цзиньпином оставил открытым. В то же время Соединенные Штаты снова пытаются вбить клин в отношения Пекина с Москвой. Они не приглашают на конференцию президента РФ Владимира Путина. Это продолжение американских усилий, направленных на изоляцию России.

Многие эксперты продолжают гадать, почему Си не использовал возможность пообщаться с президентом США Джозефом Байденом на встрече G20 в Дели, состоявшейся в сентябре. Может, и на собрании АТЭС он поступит так же? Ван И пояснил, что Пекин еще сделает заявление на этот счет. То есть не будет спешить.



"Конечно, мы надеемся, что США, будучи хозяином мероприятия, признают свои обязанности проявить открытость, справедливость, инклюзивность и создать условия для нормального проведения встречи", – заявил Ван И. На той же пресс-конференции он указал, что Китай выступает против расширения военных блоков. Как передало Reuters, тут имелось в виду строительство военных баз в той части Филиппин, которая расположена близко к Тайваню. Китай, подтвердил министр, привержен идее партнерства, а не союзов. После распада СССР его единственным военным союзником остается КНДР, которую он должен защищать по договору от 1961 года.



Интересно, что Ван И в своем выступлении назвал Китай крупнейшей развивающейся страной. Это повторение традиционной позиции китайской дипломатии. Статус развивающейся экономики дает Пекину некоторые привилегии в международных финансовых организациях. Однако на Западе говорят, что это уловка, – на деле Китай достиг уровня, сопоставимого со странами среднего достатка.



Характерно, что Ван И приурочил свое выступление к выпуску правительством КНР Белой книги, где изложены идеи Си о строительстве человечеством "общества единой судьбы".



Агентство АР утверждает, что Вашингтон и Пекин сознают: несмотря на имеющиеся разноглсия, в экономике им друг без друга не обойтись. Поэтому они не спешат вступать в непимиримый конфликт. Оба применяют и пряник, и кнут. С разного рода пряниками, точнее, с предложениями наладить новые мосты коммуникаций и торговли в Китай приезжали госсекретарь США, министр коммерции, представитель Белого дома по климатическим изменениям. В Вашингтоне готовится еще одна инициатива. Командование космических вооруженных сил США намеревается установить горячую линию с китайскими коллегами. Цель – предотвратить обмен взаимными ударами в случае возникновения "кризиса".



На эту идею Пекин пока не отреагировал, но американских визитеров принял корректно, а иногда даже радушно. Сам Си, общаясь недавно с потомками американских летчиков, воевавших в Китае против японских захватчиков во Второй мировой войне, сказал, что китайцы этого не забыли и готовы крепить дружбу с американцами.



Но в Индо-Тихоокеанском регионе никакого смягчения американо-китайских противоречий не видно. Пекин вновь опубликовал карты, объявляющие большую часть Южно-Китайского моря китайским водами. Китайские военные самолеты и корабли продолжают совершать рейды к Тайваню. США не остаются в долгу, отправляя свои корабли в Тайваньский пролив. Они также строят военные базы в той части Филиппин, которая расположена близко к Тайваню.



Однако каковы бы ни были шансы на то, что американо-китайские споры на саммите АТЭС будут сглажены, политика Вашингтона по отношению к России остается прежней.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Раз американцы не позвали Путина на заседание АТЭС, значит, они берут на себя полномочия, которых у них нет. Американцы как бы сами устанавливают, кто в какую организацию входит. Поскольку США не имеют право распоряжаться, кого приглашать, Китаю имеет право бойкотировать мероприятие. Это маловероятно, но как поступит Си, трудно сказать. Он может не поехать, поскольку отношения с США довольно напряженные. С другой стороны, Пекин хочет наладить рабочие связи с США. Поэтому Си может решить, что поездка полезна. А российский фактор при принятии этого решения не будет играть главную роль.



Если Си не поедет, то скорее всего потому, что сейчас с американцами трудно о чем-то договориться. У них выборы на носу. Если Байден пойдет на уступки, то республиканцы скажут, что он слишком мягок к Китаю".