Суд Алматы запретил казахскому нацику Жанболату Мамаю писать книги и давать интервью

00:41 27.09.2023

26.09.23

Бостандыкский районный суд Алматы подтвердил, что лидеру незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболату Мамаю официально запрещено писать и давать интервью. Разъяснения по ограничениям в отношении политика были озвучены по итогам рассмотрения его ходатайства 25 сентября, сообщила супруга оппозиционера Инга Иманбай в своем Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



По словам Иманбай, Мамай пытался выяснить, что конкретно ему нельзя делать в рамках установленного судом ранее запрета заниматься общественно-политической и публицистической деятельностью.



Судья Елена Кван, рассмотрев ходатайство, заявила, что ограничения распространяются на все, о чем спрашивал осужденный. Таким образом, оппозиционеру запрещено:



👉 проводить тренинги в закрытых помещениях;



👉 готовить онлайн-обзоры по прочитанным книгам;



👉 давать интервью различным каналам в качестве гражданина Казахстана и обозревателя;



👉 заниматься правозащитной деятельностью: мониторить суды, участвовать в круглых столах и конференциях;



👉 выходить в соцсети по любым темам, даже не касающимся общественно-политических вопросов;



👉 писать и издавать книги.



В ходе заседания Мамай поинтересовался, почему ему нельзя писать книги. Судья ответила, что считает данное занятие общественно-политической деятельностью. Кван посоветовала лидеру Демпартии отбыть условный срок без нарушений, иначе он рискует получить более суровое наказание в виде реального тюремного заключения.



Инга Иманбай добавляет, что



запрет на любую общественно-политическую деятельность для Мамая будет действовать до 2029 года.

В апреле текущего года суд в Алматы назначил Жанболату Мамаю шесть лет лишения свободы условно, признав его виновным в организации массовых беспорядков, распространении заведомо ложной информации и оскорблении представителя власти. Политику запретили в течение шести лет заниматься политической и публицистической деятельностью, а также проявлять активность в социальных сетях.