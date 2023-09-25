В Казахстане учреждена компания по управлению возвращенными активами

00:42 27.09.2023

Правительство Казахстана создало ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Документ об этом появился на сайте контрольного банка нормативных правовых актов.



Уставной капитал полностью принадлежит государству. Управлять ТОО будет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов.



"Определить основными предметами деятельности товарищества – управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами РК", – говорится в документе.



Комитету государственного имущества и приватизации предстоит утвердить устав товарищества и выбрать руководителя.



12 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. В апреле сумма возвращенных средств составляла 670 млрд тенге.