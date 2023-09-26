Ташкентский суд осудил, но не посадил администраторов тelegram-канала Kompromatuzb

00:44 27.09.2023

В Ташкенте огласили приговор по делу администраторов Telegram-канала Kompromatuzb

26.09.23

Суд Шайхантахурского района Ташкента 26 сентября вынес приговор по делу администраторов Telegram-канала Kompromatuzb. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного Суда Азиз Абидов.



Процесс проходил в закрытом режиме. В деле фигурировали 19 пострадавших и 10 истцов, которым администраторы Kompromatuzb нанесли своими действиями ущерб на 5,14 млрд сумов ($447 тысяч). Ответчиками выступали журналист и директор издания Human.uz Хуршид Далиев (1984 года рождения), бывший пресс-секретарь компании "Узбекнефтегаз" Сиявуш Хошимов (1983), бывший пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Мавжуда Мирзаева (1973) и Ахмадулло Ахмаджонов (2004, его должность не называется).



Согласно приговору суда:



👉 Хуршид Далиев признан виновным по части 2 статьи 139 ("Клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещенная в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет"), пункту "а" части 3 статьи 165 ("Вымогательство, совершенное в особо крупном размере"), части 3 статьи 184 ("Уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере"), статье 243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности") Уголовного кодекса Узбекистана. Он приговорен к 7 годам заключения в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 300 базовых расчетных величин (99 млн сумов или $8,2 тысячи).



👉 Сиявуш Хошимов также признан виновным по части 2 статьи 139, пункту "а" части 3 статьи 165 и по статье 243 УК. Осужден на 7 лет заключения в колонии общего режима.



👉 Мавжуда Мирзаева признана виновной по части 4 статьи 113 ("Заведомое поставление в опасность заражения или заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД"), по пунктам "а" и "в" статьи 165 ("Вымогательство, совершенное повторно или опасным рецидивистом по предварительному сговору группой лиц"). Приговорена к 5 годам ограничения свободы.



👉 Ахмадулло Ахмаджонов признан виновным по части 1 статьи 241 ("Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком или особо тяжком преступлении") УК. Приговорен к трем годам ограничения свободы.



Далиев, Хошимов и Мирзаева лишены права на работу в СМИ и занятие журналистской и блогерской деятельностью в течение трех лет. Со всех осужденных будет в солидарном порядке взыскан материальный ущерб, нанесенный пострадавшим.



ℹ️ По данным "Газеты.uz", среди истцов и пострадавших значатся бывший министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, бывший директор Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов, генеральный директор Агентства "Узбекчорванасл" при Государственном комитете ветеринарии и животноводства Бахтиер Атамурадов, пресс-секретарь хокима (главы администрации) Самаркандской области Манучехр Мирзаев, проректор Бухарского инженерно-технологического института по научным делам и инновациям Мирзо Шарипов, директор компании CIBGROUP Уйгун Турсунходжаев и другие.