Asia Times: Байден ведет мир к катастрофе

00:59 27.09.2023

С точки зрения поисков мирных решений украинского конфликта речь



Джо Байден 20 сентября выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН. Его речь оказалась катастрофой, считает общественно-политическое издание Asia Times. Главная мысль заключалась в том, что никакого компромисса касательно Украины не будет.



"Россия рассчитывает на то, что мир устанет и позволит ей жестоко обращаться с Украиной без каких-либо последствий. Но вот что я хочу у вас спросить: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, может ли какое-либо государство-член быть уверенным в том, что оно защищено? Если мы позволим расчленить Украину, может ли это гарантировать независимость любой другой страны?



При всем уважении мой ответ – нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня и сдержать других потенциальных агрессоров завтра.



Вот почему Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами во всем мире будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свою свободу", – цитирует президента США Asia Times.



Заявляя, что Соединенные Штаты "не позволят расчленить Украину", Байден фактически утверждает, что никакого территориального компромисса касательно Украины не будет.



Практически все планы мирного урегулирования, выдвинутые многими сторонами, предусматривали некий территориальный компромисс, который считался единственным способом найти решение, отмечает автор статьи Стивен Брайен (Stephen Bryen).



Исключая возможность территориального компромисса, Байден отправляет сигнал, который Москва уже поняла. Россия проводит свою специальную военную операцию на Украине, потому что, как она утверждает, она хочет защитить русскоязычное население Украины и не допустить ее вступления в НАТО.



"Если говорить о стремлении защитить русскоязычное население, – это касается недавно присоединенных к России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В 2014 году Россия провела референдум в Крыму, и по его итогам полуостров вошел в состав России.



На практике у Украины нет никаких шансов вернуть себе сколько-нибудь значимую часть присоединенных к России территорий. Почти все бои, которые украинские войска вели с начала своего контрнаступления, представляли собой попытки прорвать хотя бы первую линию обороны России, защищающую эти территории. На сегодняшний день уже сложился консенсус, что контрнаступление не привело к каким-либо значимым результатам, кроме гибели десятков тысяч украинских солдат и бессмысленной траты военной помощи Запада на много миллиардов долларов", – говорится в статье.



Украину официально не приняли в НАТО, потому что некоторые члены организации противятся этому. Они выступают против членства Киева, потому что, если Украина вступит в НАТО, Россия перенесет СВО на страны НАТО, минуя надоедливых украинцев. А это уже будет означать войну в Европе, уверено издание.



Байден не стал упоминать ни о каких вариантах мирного урегулирования. Он лишь сказал, что Россия может сделать то, чего от нее требует Зеленский – то есть полностью покинуть украинскую территорию и смириться с преследованием ее военных и гражданских лидеров за якобы совершенные ими военные преступления.



Соединенные Штаты и их союзники продолжают упорно работать над тем, чтобы дестабилизировать Россию, поощряя атаки Украины по российским территориям, убийства, бомбовые удары и диверсии внутри российских территорий. В результате в России уже начали звучать призывы применить ядерное оружие, чтобы поставить точку в украинском конфликте.



Та огромная помощь, которую НАТО и Соединенные Штаты предоставили Украине, изменила стратегический ландшафт в Европе. Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником.



Сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска.



Если Байдена переизберут на второй срок, он практически наверняка отправит на Украину американских военных, чтобы те попытались "спасти" ее. В результате конфликт охватит всю Европу.



Сейчас украинским властям приходится прибегать к драконовским мерам, чтобы призывать мужчин (и женщин) в армию, но сопротивление нарастает. Если Россия решит, что настал момент начать ее собственное масштабное наступление, Украина падет.



Если Байден проиграет на выборах в следующем году, может появиться шанс начать переговоры с Соединенными Штатами.



"Один из вопросов, которые до сих пор сохраняются, – как долго Россия будет мириться с атаками на ее собственные территории.



Соединенные Штаты желают, чтобы интенсивность таких атак увеличилась, на что недвусмысленно намекнула Виктория Нуланд (Victoria Nuland). Подобные меры не помогут усмирить русских. Напротив, в ответ они будут еще сильнее давить на Украину и, возможно, даже начнут наносить удары по объектам НАТО и Соединенных Штатов в других местах.



К сожалению, с точки зрения поисков мирных решений украинского конфликта речь Байдена оказалась катастрофой. Возможно, главной целью выступления президента было повысить его шансы на переизбрание. Время покажет, сумеет ли он достичь этой цели, занимая столь жесткую позицию по Украине", – заключает Asia Times.