Третья Мировая, которая идет.., - Е.Пустовойтова

06:17 27.09.2023 27.09.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Элиты Запада уже ведут войну без ее объявления



То, что третья мировая война – это дорога в один конец, понимают и глупцы, и умники. Тот же Илон Маск, обеспечивший своими спутниками бесперебойную связь на Украине после начала спецоперации России, в прошлом году отключил систему Starlink вокруг всего побережья Крыма, ослепив украинские подводные беспилотники, сообщает BlacklistedNews.



Событию, известному прежде, придал "вторую жизнь" биограф Илона Маска Уолтер Айзексон. 5 сентября он признался CNN, что Маск "тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма в прошлом году, чтобы сорвать скрытую атаку Украины на российский военно-морской флот". Когда украинские подводные беспилотники, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они "потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда".



Россия разрушила работу систем связи Украины незадолго до 24 февраля 2022 года. И тогда Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink производства SpaceX стоимостью в миллионы долларов, которые стали решающей помощью для военных операций Украины. Даже когда сети сотовой связи и Интернета были разрушены, терминалы Starlink позволяли Украине воевать и оставаться на связи. И решение Маска их "погасить" заставило украинских чиновников умолять его снова включить спутники.



Как считает биограф Маска, это было продиктовано острым страхом, что Россия ответит на украинское нападение на Крым ядерным оружием. Биограф основывался на разговорах Маска с высокопоставленными российскими чиновниками, и, по словам Айзексона, этот детективный сюжет вошел в новую книгу, которая будет выпущена со дня на день.



Можно иронизировать, но факт остается фактом: Макс оказался в уникальном положении во время спецоперации России на Украине. Хотел он того или нет, но его влияние на политическую ситуацию американские чиновники не могли игнорировать. То, что Киев начал использовать терминалы Starlink для прямых атак на территорию России, заставило Маска сменить точку зрения на конфликт: "Starlink не предназначался для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, выходить в Интернет для учебы и заниматься добрыми мирными делами, а не ударами беспилотников", – цитирует своего героя биограф.



Последствия этого решения не заставили себя долго ждать. Через день Маску пришлось разговаривать по телефону с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и послом России в США, пишет Айзексон. Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, умолял Маска восстановить связь для подводных беспилотников, сказав Маску об их уникальных возможностях: "Я просто хочу, чтобы вы - человек, который меняет мир с помощью технологий, – знали это", – просил он. Маск ответил, что он впечатлен возможностями подводных беспилотников, но не стал бы снова включать спутниковое покрытие Крыма, потому что Украина "сейчас заходит слишком далеко, и это грозит ей стратегическим поражением".



На запрос CNN о комментариях Маск не отреагировал потому, что считает, что "обе стороны должны согласиться на перемирие. С каждым днем все больше украинской и российской молодежи погибает, чтобы завоевать или потерять небольшие клочки земли, границы которых практически не меняются. Это не стоит их жизней", – написал он 7 сентября в Twitter (заблокирован в РФ). И признался, что "от правительственных структур поступил экстренный запрос на активацию Starlink вплоть до Севастополя". Очевидное намерение состоит в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в эскалации конфликта".



По иронии судьбы, украинские боевики выживают исключительно благодаря Starlink. Если бы не он, Украина уже давно была бы вынуждена сесть за стол переговоров. Но вот вам другая сторона украинской "медали", для зрителей CNN: ведущий Джейк Таппер в воскресенье откровенно пытал госсекретаря Энтони Блинкена относительно того, будет ли наказан "капризный миллиардер" Илон Маск за "саботаж нападения Украины на Крым".



Вот его кровожадная точка зрения: "Итак, генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно подтвердил сообщение, содержащееся в новой биографии Маска Уолтера Айзексона, что в прошлом году Маск заблокировал доступ к своей спутниковой сети Starlink в Крыму, чтобы сорвать крупную украинскую атаку на российский флот там. Другими словами, Маск фактически саботировал военную операцию Украины, союзника США, против России, страны-агрессора, которая вторглась на территорию союзника США. Должны ли быть какие-то последствия для этого?"



То есть, для Таппера война уже объявлена, что и сподвигло его обвинение Маска в государственной измене.



Блинкен ответил: "Джейк, я не могу говорить о конкретном эпизоде. Вот что я могу вам сказать. Starlink был жизненно важным инструментом для того, чтобы украинцы могли общаться друг с другом, и особенно для военных в их усилиях по защите всей территории Украины. Это остается таковым, и я бы ожидал, что это по-прежнему будет иметь решающее значение для их усилий... Сейчас они ведут решительное контрнаступление. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы максимально увеличить нашу поддержку им, наряду со многими другими странами, чтобы они могли добиться успеха. Starlink – важная часть их успеха. И, как я уже сказал, мы ожидаем, что так будет и впредь".



В переводе с вашингтонского на русский это означает: да Джейк, ты прав, нам важно, чтобы Маск работал на войну с Россией.



Точка зрения Маска: "Конгресс Соединенных Штатов не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто называет меня таковым"...



Это ответ порядочного человека и гражданина, но он лишь подтверждает, что не от этого человека и гражданина исходит опасность новой войны.



Фрэнсис Фили, директор Центра углубленного изучения американских институтов и общественных движений, считает, что третья мировая война уже началась. Американцам просто не говорят этого, потому что их правительство и подконтрольные ему СМИ успешно водят их за нос, используя свойственный им патриотизм и блокируя доступ к объективной информации. Понятно, что США и НАТО хотят использовать оставшееся время для того, чтобы запастись продовольствием, боеприпасами, медикаментами, драгметаллами и иными источниками благосостояния - до того, как правда о ситуации станет общедоступна.



Пожалуй, только президент Сербии Александр Вучич стал исключением, в первый день сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявив: "Мы выходим из фазы специальной военной операции и приближаемся к крупному вооруженному конфликту, и теперь возникает вопрос, где проходит граница, и вступим ли мы через определенное время – может быть, через месяц или даже два – в большой мировой конфликт, невиданный со времен Второй мировой войны".



Очевидная вещь: НАТО уже находится в состоянии войны с Россией. Лидеры НАТО открыто требуют полного уничтожения России, оккупации и эксплуатации ее природных ресурсов. Поэтому среди лидеров Запада востребованы психопатические фигуры вроде Виктории Нуланд. В силу ряда причин они недоговороспособны, а все наработанные в послевоенные десятилетия договоры и соглашения не стоят бумаги, на которой они напечатаны. Но элитам Запада переговоры не нужны.



"Россия понимает, что она должна сражаться или умереть. Вот где мы сейчас находимся", - считает Фрэнсис Фили. И есть только один аргумент, который мешает вашингтонским русофобам в древнеримском стиле опустить большой палец вниз: ядерный потенциал России, который опережает ее врагов по меньшей мере на два поколения. Россия обладает секретным оружием "судного дня", гораздо более мощным, чем термобарические бомбы. Мир его еще даже не видел. Оно поражает без какого-либо предупреждения и для начала приведет к полному уничтожению западноевропейских правительств, валют и промышленности.



"У меня нет никаких сомнений в том, что Россия уже определила цели своего первого удара, и что эти цели включают Лондон, Париж, Берлин, Варшаву, военно-морские флоты США и практически все военные базы по всей Западной Европе. Сейчас достаточно всего одного запуска, который положит конец цивилизации". Так считает профессор Фрэнсис Фили из Гренобля. И нет повода ему не доверять. Источник - fondsk.ru

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