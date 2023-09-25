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Успех Трампа бесспорен. Предвыборные дебаты в США: республиканцы будут бороться с отсутствующим кандидатом, - МК
07:01 27.09.2023

В среду, 27 сентября, в США пройдут вторые по счету предвыборные республиканские дебаты. Участников – всего семь. Это на одного меньше, чем во время первых дебатов. Перед кандидатами стоит весьма деликатная цель – не просто представить себя с лучшей стороны, но и снизить интерес к сопернику, который и вовсе будет отсутствовать на мероприятии. Это, конечно, Дональд Трамп. Анализируем предстоящее событие.

В среду в Сими-Вэлли (Калифорния) пройдут вторые республиканские дебаты. Количество участников, по сравнению с первым днем прений, сокращается. Так, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон не примет участие в событии, хотя на первичных дебатах он присутствовал. Как и обычно, зрители не увидят и Дональда Трампа.

Таким образом, состав такой: губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор от того же "Штата сабаловых пальм" Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум.

Экс-президент США предпочитает быть где угодно, но только не на сцене в Калифорнии. Он уже и так от души высмеял первичные республиканские дебаты, назвав их "глупыми": "По сути, это собеседование. Вы посмотрите на дебаты, это собеседование при приеме на работу, и пока мне это не слишком интересно".

Трамп решил провести время в компании бастующих работников автомобильной промышленности. Как ожидается, в Детройте он выступит с речью. Ровно в день дебатов в Калифорнии.

Несмотря на откровенно демонстративное игнорирование, вроде бы, важного мероприятия, перед оставшимися участниками дебатов встает проблема: как победить Трампа?

Как пишет CNN, битва в Сими-Вэлли – это борьба за второе место, не более того. Трамп был и остается лидером всех опросов. Например, на опубликованных на выходных данных видно: бывший президент имеет поддержку 59% респондентов, опережая Десантиса с 16%, Хейли с 7%, Пенса и Кристи с 4% каждый, Скотта с 3% и Рамасвами с 2%. Опрос Post/ABC показал, что поддержка Трампа составляет 54%, а Десантиса - 15%, при этом Хейли получила 7%, Пенс - 6%, Скотт - 4%, а Кристи и Рамасвами - по 3% каждый.

Чтобы претендовать на вторые дебаты, кандидаты от Республиканской партии должны были набрать не менее 3% в двух национальных опросах. Прорыв Трампа объясним. Например, давний стратег Республиканской партии Майк Мерфи пояснил: "Ни один из оппонентов Трампа не использует стратегию, чтобы победить его. Они просто пародируют Трампа".

Ключевой вопрос вторых дебатов, добавляет Мерфи, заключается в том, сможет ли кто-нибудь использовать отсутствие Трампа для выдвижения против него веских аргументов.

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На первых дебатах в прошлом месяце кандидаты уделили очень мало внимания Трампу. Кристи и Хатчинсон как и всегда рассуждали о непригодности Трампа для должности президента, Хейли поставила под сомнение в принципе его способность победить на всеобщих выборах.

Но дошло до смешного: за исключением Кристи и Хатчинсона, все кандидаты заявили, что поддержат Трампа, если он выиграет номинацию. Среди республиканцев, скептически настроенных по отношению к Трампу, более-менее вменяемым объяснением такого поведения кандидатов стало такое предположение: они хотели использовать свой первый форум для того, чтобы представиться избирателям.

Однако в американских экспертных кругах преобладает такая позиция: каждый из участников решил баллотироваться (со всеми вытекающими из этого последствиями) лишь для того, чтобы повысить свои шансы на избрание их Трампом в качестве кандидатов в вице-президенты.

В этом есть доля логики. Ведь если вспомнить, то Трамп отправляется в Мичиган одновременно с Байденом. Фактически – это уже своеобразное соревнование двух главных лидеров от республиканцев и от демократов. То есть, расклад сил всем понятен.

Если вернуться непосредственно к предстоящим дебатам, то доминирующей фигурой считается даже не Десантис, а Рамасвами. После первых прений в прошлом месяце он запомнился жесткими столкновениями с Пенсом, Кристи и Хейли. Он стал единственным человеком, не поднявшим руку на вопрос ведущего о продолжении помощи Украине. Рамасвами назвал "возмутительным тот факт, что американские политики паломничают в Киев", но "не делают этого для своих сограждан", пострадавших от катастрофических пожаров на гавайском острове Мауи.

Десантис, кстати, поднял руку сначала в поддержку продолжения помощи Киеву, но позже оговорился: в случае его избрания лидером государства – вся помощь прекратится. В общем, страсти, несмотря ни на что, кипят. А поэтому очередной день дебатов может преподнести неожиданные сюрпризы.

Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО

Источник - МК
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