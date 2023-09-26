Лидеров стран Центральной Азии собирают на саммит "5+1" в Берлине

07:36 27.09.2023

26.09.2023



Германия организовала саммит на высшем уровне в формате "5+1"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президенты Франк-Вальтер Штайнмайер и Касым-Жомарт Токаев обсудили сферы совпадения интересов Германии и Казахстана.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится в Берлине с главами стран Центральной Азии. Берлин, являясь разработчиком стратегии ЕС для Центральной Азии (ЦА) и новой инициативы ЕС "Глобальные ворота", запустил еще и диалоговую площадку для стран региона в формате "5+1". Германия заинтересована в получении ресурсов из Центральной Азии, при этом ее интересы не совпадают с интересами США, Великобритании, Франции и Японии в регионе. Условный Запад пытается добиться максимально возможного сокращения политического и экономического сотрудничества центральноазиатских государств с Москвой, а также проявления умеренности во взаимодействии с Китаем.

Франк-Вальтер Штайнмайер в июне нынешнего года посетил Казахстан и Киргизию, где заручился поддержкой в обеспечении Германии энергией и другим необходимым сырьем, например нефтью, редкоземельными металлами и в будущем – водородом (см. "НГ" от 21.06.23). Правда, не все взятые на себя обязательства Казахстан может выполнить. В частности, из планируемых 1,2 млн т нефти будет поставлено до конца текущего года только 900 тыс. т. Но главное не объемы, а политическая демонстрация того, что Запад санкционно исключает Россию, а дружественные ей страны готовы занять ее позиции на рынках энергоносителей.



Предстоящая встреча в Берлине лидеров стран Центральной Азии и президента Германии пройдет в новом формате "5+1", где Германия, являясь разработчиком стратегии ЕС для Центральной Азии, будет говорить от своего имени и от имени стран Евросоюза. По мнению руководителя Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научного сотрудника Института востоковедения РАН Александра Воробьева, в ходе предстоящего саммита в Берлине будут озвучены как собственно идеи сотрудничества немецкого правительства со странами региона, так и, безусловно, общая западная повестка, которая сегодня направлена на противодействие России. В этом плане встреча, вероятнее всего, будет дополнять состоявшийся саммит в Нью-Йорке в рамках формата "5+1" с участием президента США Джозефа Байдена и глав государств Центральной Азии на полях Генассамблеи ООН. "Следует ожидать, что Германия, как и другие западные партнеры, будет придерживаться риторики о поддержке суверенитета и территориальной целостности государств Центральной Азии, прозрачно намекая на то, что страны региона не должны чрезмерно сближаться с Китаем и Россией и уж, конечно, не должны нарушать режим антироссийских санкций. Взамен будет обещана политическая поддержка, инвестиции в различные сектора и технологическое партнерство. Однако проблема для Запада здесь заключается в том, что он не может компенсировать странам Центральной Азии "выпадающие доходы". Инвестиции будут явно скромны по сравнению с китайскими", – сказал "НГ" Воробьев.



По мнению эксперта, то же самое можно сказать и об инфраструктурных проектах в области транспорта и энергетики. Открыть свои рынки для большинства товаров из стран Центральной Азии, за исключением энергоресурсов Германия и другие страны Запада не могут. Поэтому глобально подобные встречи ситуации не изменят. Но станут хорошей демонстрацией намерений, и какие-то бонусы государства Центральной Азии от усиления внимания к себе получить все же сумеют.



Директор ОФ "Трансграничная исследовательская сеть Центральной Евразии", киргизский политолог Денис Бердаков полагает, что процессы, запущенные весной на саммите "5+1" "Центральная Азия – Китай", довольно сильно поразили условно "единый Запад". "На Западе пришли к пониманию, что нужно запустить качественно новую парадигму общения с Центральной Азией. Во-первых, с этой парадигмой, если мы посмотрим на встречу лидеров стран ЦА с Байденом в Нью-Йорке, исчезли требования о соблюдении прав человека, этнических меньшинств и т.д. Во-вторых, особое внимание акцентировалось на зеленой энергетике, на развитие которой, очевидно, идет широкое финансирование за счет грантов и дешевых кредитов для стран региона. В-третьих, в Центральную Азию максимально широко будут заходить немецкие, японские, южнокорейские, канадские, британские и американские компании в сфере горной добычи редкоземельных металлов. Наряду с этим развитие получит малый бизнес, для которого будут создаваться дельные платформы, площадки на базе Европейского союза, Южной Кореи, Японии и США", – написал в своем Telegram-канале Бердаков. По его мнению, Центральная Азия повышает ставки. Регион становится гораздо интереснее с точки зрения сохранения своей некой политической автономии и политического единства в рамках "пятерки", создает действующие структуры, которые будут признаны на мировой арене. Поэтому на саммите в Нью-Йорке речи об антироссийских санкциях не велось, они ушли на второй план.



Руководитель Азиатского военно-культурного центра и Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин считает, что интересы у стран Запада в отношении Центральной Азии различны и единой повестки нет. "США ведет в регионе игру против геополитических конкурентов. А это Франция, Германия и Великобритания. США нужно только одно – вытеснить эти страны из зоны своего влияния, Центральной Азии, с тем чтобы в регионе осталось только три игрока: Америка, Россия и Китай. Поэтому Америка в ЦА не действует так напористо и агрессивно, как ведет себя на Южном Кавказе или в Украине. То есть у каждой страны Запада есть свои задачи, они очень разные, а мы их обобщаем, называя "англосаксами". Это большая ошибка", – сказал "НГ" Собянин.



Что касается интересов стран Европы в ЦА, то, по словам Собянина, они совершенно разные. Франции нужен уран, Германия, помимо ресурсов, нуждается в покупателях своих товаров. Но они не получат желаемого, поскольку страны ЦА вступают в период энергодефицита. В ближайшие несколько лет Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан столкнутся с недостатком электричества, газа, угля, а возможно, и воды. Поэтому им не до покупок дорогой немецкой продукции. Политолог считает, что "Россия упускает ситуацию в Центральной Азии, а это грозит большой войной".