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Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше
07:40 27.09.2023

Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК предоставили данные по количеству иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в нашей стране, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе МТСЗН РК 27 сентября 2023 года, по состоянию на 1 сентября по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляет трудовую деятельность 14 571 иностранный гражданин.

Отметим, что месяцем ранее – по состоянию на 1 августа – численность трудовых мигрантов в нашей стране составляла 14 702 человека. Таким образом, их стало меньше на 131 человек.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

527 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
2732 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6322 и 727 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1956 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2307 человек".
Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1424 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 474,4 тыс. казахстанцев, что составляет 97% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4986 человек (34%),
сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1867 человек (12,7%),
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1359 человек (9,3%),
обрабатывающей промышленности – 1219 человек (8,3%),
профессиональной, научной и технической деятельности – 901 человек (6%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3771 человек (26,2%),
Узбекистан – 2002 человек (13,3%),
Турция – 1370 человек (9,2%),
Индия – 1363 человек (9,4%).
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц".
Пресс-служба МТСЗН РК
26 сентября 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты населения РК предоставили данные по этническим казахам, которые вернулись на историческую родину. Подробнее можете прочитать здесь.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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