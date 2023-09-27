Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией. Каракум-союзник

07:48 27.09.2023

Путин: Россия придает большое значение стратегическому партнерству с Туркменией



27 сентября 2023,

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении и заявил серьезных намереньях двухстороннего сотрудничества. Об этом 27 сентября сообщила русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".



"Придаем большое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменистаном. Убежден, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, конструктивного взаимодействия в международных делах - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул Путин.



22 сентября президент России звонил главе Туркменистана, чтобы поздравить его с днем рождения.



Ранее, 15 сентября, Владимир Путин на встрече с Сердаром Бердымухамедовым заявил, что партнерство РФ и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.