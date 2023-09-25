МИД Казахстана опроверг инфу о планах по выходу страны из ОДКБ

07:59 27.09.2023

МИД КАЗАХСТАНА ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАНАХ ПО ВЫХОДУ СТРАНЫ ИЗ ОДКБ

Распространяемая информация о намерениях Казахстана выйти из ОДКБ не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

МИД Казахстана опроверг информацию о планах по выходу страны из ОДКБ

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры (по выходу из ОДКБ) Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание. И там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении", - сказал он на брифинге.

Тем временем в казахстанском сегменте социальных сетей распространяется информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян "ведет консультации с казахстанскими коллегами переговоры об одновременном выходе из ОДКБ".