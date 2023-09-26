"Вагнер" возвращается не только на СВО, - НГ

09:40 27.09.2023

26.09.2023

На 1 октября кем-то запланирован всероссийский день памяти Пригожина и Уткина

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



В Нижнем Новгороде мемориал Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина привлекает внимание людей.

Часть информресурсов, связанных с Евгением Пригожиным прямо и косвенно, ожили будто по команде. Заверения, что, мол, "оркестр" не расформирован и способен исполнить несколько партий, еще можно было бы считать остаточным пиаром. Но призыв почтить 1 октября память главы ЧВК и самого Вагнера – Дмитрия Уткина в двух с лишним десятках городов выглядит заявкой на участие в общественно-политической жизни страны. Это покажет и уровень народной поддержки "музыкантов", и наличие у них координирующего центра.



В частности, в мессенджере Telegram "вагнеровские" каналы проснулись после 20 сентября. Например, в некоторых из них состоялся флешмоб – шеврон ЧВК на фоне той или иной мировой достопримечательности или заграничного пейзажа.



В начале нынешней недели широко распространилось такое, по сути, официальное сообщение: "Товарищи. Сообщаем вам, что ЧВК "Вагнер" не прекращало и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет. Командование ЧВК все так же решает все поставленные задачи и ведет руководство компанией. Просим не верить слухам и сплетням и доверять информации только из официальных каналов компании".



Стоит отметить и тот факт, что в информресурсах, прямо или косвенно связанных с пригожинской империей, так же активно была отработана тема известного видеоролика с участием одного из сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Напомним, что под конец участия в СВО у "вагнеровцев" резко осложнились отношения с чеченскими подразделениями. Вплоть до воспоминаний о том, кто с какой стороны участвовал в первой и второй контртеррористических операциях на территории этой республики.



В принципе оживление последних дней можно было бы объяснить, например, тем, что отдельные медийщики, прежде работавшие на Пригожина, теперь просто напоминают о себе. Не исключено также, что усиление информационной поддержки "Вагнера" связано со слухами о его возвращении в зону СВО. И прежде всего с тем, что часть подразделений ЧВК, вполне возможно, тем или иным способом перейдет в распоряжение Росгвардии (см. "НГ" от 24.09.23). Может быть, и какие-то командиры, обладающие еще и своими устойчивыми командами, хотели бы в перспективе занять более устойчивые позиции. Потому что хотя законопроекты о создании в составе Федеральной службы войск национальной гвардии добровольческих подразделений и декларируют чисто персональные контракты, ясно, что это не более чем формальность.



Весь этот ренессанс, наверное, можно было бы и дальше объяснять этими небольшими причинами, если бы утром 26 сентября в одном из вроде бы чисто военных "вагнеровских" Telegram-каналов не появилось уведомление о мероприятии общественно-политического характера. Оно предварялось напоминанием, что с момента гибели Пригожина и Уткина прошло уже больше месяца, хотя, конечно, в это до сих пор "многие отказываются поверить". Тем не менее, гласило сообщение, "все желающие 1 октября могут возложить цветы к мемориалам ЧВК "Вагнер" и почтить память героев, отдавших жизнь за свою страну". Но дальше было еще интереснее, а именно "список мемориалов ЧВК "Вагнер".



В нем упомянуты 32 точки в более чем двух десятках городов России. В Санкт-Петербурге их указано три, в том числе и Пороховское кладбище, где похоронен Пригожин, и известное кафе "Патриот". В Москве мемориалами считаются две локации: пантеон защитников Отечества, где находится могила Уткина, и храм на улице Варварке. Что же касается других городов, то список содержит не только именно "вагнеровские" памятные места вроде того, что находится возле нижегородского Центра по набору добровольцев для участия в СВО, но и просто военные памятники. Скажем, танк на площади в Барнауле, стела в Орле и пр. Есть и офис ЧВК в Екатеринбурге, но в основном людям предлагается приходить в давно созданные скверы воинов-интернационалистов.



Из данного приглашения следует, что кто-то, координирующий эту мемориальную акцию, планирует сделать так, чтобы 1 октября по всей стране была продемонстрирована настоящая народная поддержка "музыкантов". Кстати, памятный знак в Нижнем Новгороде и в обычные дни пользуется повышенным вниманием как местных жителей, так и туристов. Между тем размещение точного списка адресов для выражения восхищения "оркестром" несколько напоминает иные политические акции, собиравшиеся специально в центрах городов. Но если у навальнистов задачей было получить от властей именно противодействие, то руководство "вагнеровцев" скорее всего рассчитывает на то, что силовики трогать своих не станут. Хотя даже если людских толп и не будет, море цветов и венков, судя по всему, гарантировано.



А вот вопросы о том, кому и зачем все это нужно и что за этим может последовать, пока, конечно, остаются открытыми. Однако нельзя не напомнить, что в пику своего могущества как на полях СВО, так и в обществе хозяин "Вагнера" выделял большие ресурсы именно на информационную работу с широкими слоями населения.