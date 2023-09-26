"Махалля - главная опора нашей страны" - президент Мирзиеев

10:27 27.09.2023

Управленческий состав махаллей увеличивается с 5 до 7 человек за счет сотрудника налоговой и соцработника. Более 70 вопросов, включая финансовую помощь и кредиты, будут решаться в самой махалле. "Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей", - заявил президент.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26 сентября провел совещание по вопросам усиления системы работы в разрезе махаллей.



Глава государства заявил, что для реализации социально-экономических программ махаллям были предоставлены многие полномочия, а также организационные и финансовые возможности. Однако "имеются недостатки в обеспечении их согласованной работы, много дублирования в их функциях", цитирует президента его пресс-служба.



"Средства, выделяемые на социальную поддержку, порой используются неэффективно. Последнее слово в решении вопросов малообеспеченного населения остается за ведомствами областного или республиканского уровня. Отсутствуют критерии оценки деятельности работников махалли. Большую часть времени они тратят на заполнение бумаг и заседания", - говорится в сообщении.



Шавкат Мирзиеев заявил, что теперь в систему "махаллинской пятерки", состоящей из председателя махалли, помощника хокима, женской активистки, лидера молодежи и инспектора по профилактике, добавятся сотрудник налоговой службы и социальный работник, образовав таким образом "махаллинскую семерку".



Более 70 вопросов, таких как регистрация нуждающегося населения, финансовая помощь, субсидии и выделение кредитов, будут решаться в самой махалле коллегиально, без обращения в районные и областные ведомства, сказал он. Кроме того, средства фондов занятости, предпринимательства и надомничества будут выделяться непосредственно каждой махалле.



Полномочия председателей махаллей будут расширены для обеспечения тесного взаимодействия "семерки". Они будут наделены правом вносить представления о применении мер стимулирования или дисциплинарной ответственности к помощнику хокима в махалле, лидеру молодежи, женской активистке, инспектору по профилактике, сотруднику налоговой службы и социальному работнику.



Президент поручил ответственным лицам четко определить задачb "семерки" и правильную ориентацию их деятельности. Он подчеркнул важность привлечения к решению проблем в махаллях научных и негосударственных организаций.



"Время стремительно меняется. Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах… Когда наберемся опыта, снова будем менять. Жизнь заставляет нас делать это. Если мы хотим найти решение нынешним вызовам, наш единственный путь - махалля, махалля, махалля и еще раз махалля. Чем выше поднимем имидж системы махалли, тем больше люди будут верить, люди будут нами довольны", - заявил глава государства.



Председатель махалли со своей командой должен решать проблемы людей, подчеркнул он. "Много задач и спроса с махалли. Сколько бумажной волокиты было у педагогов? Избавились же. Врачи сколько бумаг заполняли? Избавились же. В постановление нужно включить, чтобы не было бумажной волокиты в системе махалли", - поручил президент.



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Он отметил, что председатель махалли может помочь "самым нуждающимся людям" с ремонтом дома или совместно с хокимами получить ипотечный кредит.



"Если в месяц помочь одному человеку, то [в год] будет 12, а если двум людям, то будет 24. То есть 24 семьи будут довольны. Помощники хокима могут трудоустроить 10 людей в месяц? Если 10 человек умножить на 9940 (столько помощников хокимов в махаллях Узбекистана - ред.), сколько людей будут обеспечены работой в месяц", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев указал, что для стабильного развития социальной сферы нужно до конца года научиться работать с "махаллинской семеркой". "В 2024 год мы войдем с хорошей системой. Люди будут довольны", - выразил он уверенность.



В рамках совершенствования системы махаллей будут внедрены республиканский, областные и районные (городские) советы по развитию и поддержке махаллей. Республиканский совет возглавит премьер-министр, региональные - хокимы. Советы будут заниматься решением вопросов, поднимаемых "махаллинской семеркой", в том числе финансовых.



Ответственным лицам поручено с учетом всех предложений разработать проект документа с указанием организационной структуры, полномочий и источников финансирования сферы.



"С первых дней нашей деятельности мы налаживаем всю работу непосредственно в махалле, вместе с нашим народом. Мы поэтапно развиваем эту систему. Сейчас даются дополнительные силы и возможности. Это означает и полномочия, и ответственность. Махалля - самая главная опора нашей страны", - сказал Шавкат Мирзиеев.