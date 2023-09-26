Азербайджан отвоевал Карабах потеряв всего: 192 солдат погибшими и 511 - ранеными

10:35 27.09.2023

Азербайджан раскрыл свои потери во время боев в Карабахе

Минздрав Азербайджана сообщил, что в ходе "локальных антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих республики. 511 военных и один мирный житель получили ранения.



Среди погибших военнослужащих 180 - сотрудники Министерства обороны, 12 - сотрудники МВД. Еще один погибший - мирный житель, говорится в сообщении Минздрава. В ведомстве добавили, что "военнослужащие погибли за территориальную целостность и суверенитет" Азербайджана.



19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе. По данным властей Карабаха, погибли не менее 200 человек. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Власти непризнанной республики согласились сложить оружие.



О развитии ситуации - в материале "Ъ" "В Горисе ничего не происходит".



Лаура Кеффер