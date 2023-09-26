Блеск и ржавчина казахстанского спорта, - А.Бектенова

10:56 27.09.2023 Блеск и ржавчина казахстанского спорта

Радость от спортивных побед казахстанцам традиционно портят новости о допинге, коррупции и скандальном поведении чемпионов.



Поможет ли реорганизация?



Первого сентября в ряду других президентских реформ появилось сообщение о преобразовании Министерства культуры и спорта в Министерство туризма и спорта. Как две одинаково проблемные сферы уживутся под одной крышей? Вероятно, в скором времени нас ждут очередные разоблачения.



Теперь в новый госорган войдут Комитет по делам спорта и физической культуры и Комитет индустрии туризма. Задач много, среди них формирование государственной политики в сферах физической культуры и спорта; игорного бизнеса; лотереи и лотерейной деятельности; туристской деятельности, туризма и туристской индустрии. Также остается контроль над детским и юношеским спортом, профподготовкой кадров и применением допинга, кроме того, анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, ведение реестра касс тотализаторов и букмекерских контор и многое другое. Новым министром стал Ермек Маржикпаев, с марта 2019 года возглавлявший Акмолинскую область.



Как годами утверждают аналитики, реформы нужно начинать с устранения вопиющей диспропорции затрат на отдельных персон и развитие массового спорта, особенно молодежного. Однако практика показывает, что каждый новый глава министерства увязает в устранении текущих дрязг, а уровень доступа к кружкам и секциям растет крайне медленно. Тем не менее, фундамент у Ермека Маржикпаева отличный – казахстанская земля богата спортивными талантами.



В августе, перед самой реорганизацией, Минкультуры и спорта опубликовало весьма обнадеживающую статистику: с начала года наши спортсмены завоевали 586 медалей разного достоинства на официальных международных турнирах. Из них 373 награды взяты в олимпийских видах спорта: 121 золотая, 111 серебряных и 141 бронзовая. Кроме того, 118 медалей пришлись на неолимпийские виды спорта. Из них 53 золотые, 38 серебряных, 27 бронзовых. Также 95 наград завоевали отечественные параспортсмены. Паралимпийские дисциплины принесли в копилку нашей сборной 33 золотые, 33 серебряные и 27 бронзовых медалей. Далеко не каждая страна радует своих граждан таким набором побед.



"Стоить отметить успешное выступление сборной команды по боксу на чемпионате мира в Ташкенте, на котором были завоеваны 4 золотые и 1 серебряная медали и занято 2-е общекомандное место. А также, выступление шпажиста Руслана Курбанова, который завоевал первую за всю историю Казахстана бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Италии. Из больших успехов можно отметить первое общекомандной место на чемпионате Азии по карате и первое место медального зачета рейтингового Кубка мира по стрельбе", – рассказали в министерстве. Обидно, что достижения регулярно портят скандалы и сообщения о грязных махинациях.



Опять медали отберут?



В конце лета появилось сообщение о том, что за шесть месяцев 40 казахстанских спортсменов дисквалифицировали за допинг. Напомним, что в памяти казахстанцев еще свежи разоблачения, стоившие наград Илье Ильину и плеяде тяжелоатлетов. Отмечается также, что в 2022 году за допинг был дисквалифицирован 41 спортсмен.



В этом году, пишет пресса, запрещенные препараты выявили у двоих боксеров сборной Казахстана. У бронзового призера чемпионата Азии Саматали Тольтаева обнаружили оралтуринабол, а у Серика Абзала метастерон. В Национальном антидопинговом центре заявили, что во время проверок "возникла ошибка".



"Я думаю, здесь произошла ошибка, потому что они сами признали, принимали какие-то витамины, БАДы, которые не сертифицированы, не лицензионные", – передала пресса объяснения директора центра Майры Бакашевой. Возникает вопрос, чем же заняты чиновники, в чьи прямые обязанности входит слежка за всем, что перспективный спортсмен ест и пьет, если из года в год мы сталкиваемся с угрозой лишиться заслуженной гордости за страну?



Позже появилась информация о том, что Тольтаев и Абзал отстранены до 2026 года. Следом нас "порадовали" новостям о положительных пробах девять казахстанских спортсменов и их дисквалификации. Это тяжелоатлеты Игорь Сон, Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова, Карина Жунуспаева, легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай, а также тхэквондист Жасурбек Исраилов.



В апреле же СМИ сообщили, что за допинг отстранили Нору Джеруто, такая информация появилась на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Джеруто представляет Казахстан с января 2022 года, ранее она выступала за Кению. Спортсменка завоевала золото на чемпионате мира 2022 года в США, показав третье время в истории на дистанции 3000 м с препятствиями (8.53,65). Рекорд стал для Казахстана историческим, поскольку принес первое для страны золото на чемпионате мира по легкой атлетике.



В июне же с заявлением выступила Федерация тяжелой атлетики Казахстана, так как на допинге попался еще один "вроде бы наш" чемпион 2021 года – этнический дунганин Арли Чонтей, а с ним еще ряд его коллег.



"Положительные результаты были выявлены у следующих спортсменов: Арли Чонтей, Екатерина Алякина, Денис Полубояринов, Алина Колиушко, Алексей Чуркин и Нургиса Адилетулы. 12 июня 2023 года Федерацией тяжелой атлетики Республики Казахстан было получено уведомление от Международного тестингового агентства (ITA) о положительных результатах допинг-тестирования у атлета национальной сборной РК Артема Антропова. Проба была взята 12 мая, после выступления спортсмена на чемпионате Азии в Корее. Все вышеуказанные спортсмены временно отстранены от спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов", – заявили в Федерации.



Здесь уместно добавить, что к иностранцам, бьющим рекорды под казахстанским флагом, обыватели зачастую относятся насторожено и даже враждебно. Особенно ярко проявляется эта "национальная особенность" по отношению к спортсменам из России и Китая. Например, в сети до сих пор не утихают споры, можно ли считать победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне в 2022 году "своей" или это происки "злых соседей".



Елена Рыбакина, напомним, стала первой теннисисткой в истории Казахстана, выигравшей турнир "Большого шлема" в одиночном разряде. Трофей за победу в Уимблдоне ей вручила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, затем спортсменку поздравил президент Токаев. Однако диванные воины продолжают сетовать на прежнее гражданство Рыбакиной, хотя большинство сменивших паспорт спортсменов не скрывают радости от возможности выступать за Казахстан, поскольку на родине не смогли пробиться в высшие эшелоны.



Драки в ТРЦ, договорные матчи и ставки на спорт



Не меньше допинговых скандалов внимание привлекают банальные, но весьма резонансные драки, устраиваемые нашими чемпионами в торгово-развлекательных центрах.



Например, в сентябре в избиении обвинили казахстанского борца греко-римского стиля Алмата Кебиспаева. В оправдание спортсмен рассказал, что вступился за своего ребенка, которого, по мнению борца, обидели другие дети. "Цивилизованно поговорить, услышать извинение перед девочками, получить хоть какое-то объяснение не получилось, поэтому я остановил его, ударив дважды по лицу", – рассказал сам Кебиспаев СМИ.



В аналогичном инциденте в июне засветился боксер Бейбут Шуменов, на широко разошедшемся видео он избивает мужчину, держащего на руках ребенка в ТРЦ в Астане. В июле правоохранители сообщили о том, что Шуменов объявлен в розыск.



А в мае Казахстан вошел в топ-5 спортивно-коррумпированных стран. Наша страна заняла четвертое место с 43 подозрительными играми за 2022 год, таковы данные антирейтинга спортивной аналитической компании Sportradar, измеряющей уровень мировой спортивной коррупции. Источники сообщают, что нас опередили Бразилия (152 подозрительных матча), Россия (92 матча) и Чехия (56 матчей), лучше ситуация в Китае (41 матч), Греции (40 матчей) и Аргентине (39 матчей).



В июле также было заявлено о 21 деле, заведенном по фактам хищений в сфере развития массового спорта. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что только за шесть месяцев 2023 года общая сумма ущерба составила 269,3 млн тенге.



Кроме того, в мае на 4,5 года осудили экс-главу управления спорта Алматы Рустема Байсеитова. Его подчиненные и сообщники предприниматели тоже получили различные сроки заключения. Напомним, что Антикор расследовал хищение 367 млн тенге. Как говорится в источниках, "в период пандемии (2020-2021 гг.) Байсеитов и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции".



Кроме чиновников в дело были вовлечены спортивный менеджер РОО "Казахстанская федерация гольфа" Алия Смакова и директор ТОО Qazaq Sport Ержан Мухаманов. Их судили по ст. 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").



Волну обсуждения вызывает и одно из самых противоречивых околоспортивных явлений – тотализатор и букмекерские конторы. В рамках борьбы с лудоманией, принявшей в Казахстане катастрофические, но неучтенные в статистике размеры, готовится ряд законодательных изменений.



В частности, летом прежний министр культуры и спорта Асхат Оралов объявил об ограничениях для букмекерских контор. По его словам, они смогут рекламироваться только на спортивных мероприятиях и в своих офисах. Агрессивная реклама игорного бизнеса заполонила улицы страны, их рекламные баннеры встречаются на большинстве сайтов, далеких от спорта, a видеоролики показывают в прайм-тайм, так пресса растиражировала заявление министра.



"Как зачастую бывает, даже в аэропортах, когда мы приезжаем в разные города, даже в столицу, нас встречают баннеры с рекламой азартных игр. Это уже ни в какие рамки не лезет", – сказал Оралов. Он подчеркнул, что ведомство продолжит работу по борьбе с недобросовестными букмекерами: 16 из 38 контор уже лишились лицензий, a еще четыре организации активно судятся с госорганом. "С начала года были отозваны уже пять лицензий. Поручаю еще активнее и агрессивнее работать в данном направлении. Еще раз – в этом деле у нас авторитетов нет", – добавил экс-министр.



Представители игорного бизнеса в этом году неоднократно возражали правительству, утверждая, что угроза лудомании сильно преувеличена, а букмекеры в конечном итоге способствуют развитию казахстанского спорта. Депутаты также говорили о том, что в законодательной деятельности сталкиваются с активнейшим лобби букмекеров.



Однако насколько бы надоедливой не была реклама ставок и насколько легко некоторые граждане не втягивались в долговую кабалу из-за тотализатора, в правительстве не отрицают вклад букмекеров в спортивные достижения. Игорный бизнес часто выступает спонсором команд и мероприятий, а запрет рекламы может ограничить доступность финансовой поддержки для спортивных организаций. Это, в свою очередь, негативно скажется на общем развитии спорта и возможностях спортсменов, такая точка зрения бытует в определенных кругах. Нет сомнений в том, что реорганизованному министерству придется детально разбираться с букмекерской проблемой.



А пока мы побеждаем



Тем не менее, фон из скандалов и коррупции удачно разбавляют достижения наших спортсменов. Совсем недавно президент Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Северной Ирландией в отборе на Евро-2024. Этот сентябрьский матч вызвал в стране настоящее ликование.



Футболисты одержали четвертую победу в отборе на европейский чемпионат, матч завершился со счетом 1:0 в пользу казахстанской команды. На трибунах болели Касым-Жомарт Токаев и знаменитый боксер Геннадий Головкин. Гол на 27 минуте забил Максим Самородов. Кроме прочего, в сентябре казахстанская сборная по футболу поднялась в рейтинге FIFA и вошла в топ-100 команд.



Также в этом месяце в польском городе Быдгощ стартовал женский командный чемпионат мира ФИДЕ-2023, в первый же день соревнований наша команда обыграла сборную страны-родоначальницы шахмат – Индии. Казахстанская женская команда во главе с двукратной чемпионкой мира по блицу Бибисарой Асаубаевой победила шахматисток из Индии со счетом 2,5:1,5.



Последние события тоже позволяют рассчитывать на то, что отечественный спорт не потонет в море коррупции и неэффективного управления. На днях в Китае стартовали XIX Азиатские игры, раньше казахстанцы показывали в них хорошие результаты.



В частности, Ольга Рыпакова стала четырежды победительницей Азиатских игр в тройном прыжке, а наши боксеры завоевали 16 золотых медалей.



В первый же день Азиатских игр-2023 Казахстан выиграл две медали – серебряную и бронзовую. Награды завоевали дзюдоисты: Абиба Абужакынова (48 кг) взяла "серебро", а Магжан Шамшадин (60 кг) стал бронзовым призером первенства. Сейчас РК занимает 10 место в медальном зачете. Тем не менее, без структурных реформ профессиональному спорту будет нелегко добиться устойчивых результатов, а массовый спорт и вовсе находится в зачаточном состоянии.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

26.09.2023 Источник - turanpress.kz

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