"Узбекконцерт" предупредил актрису Нилуфар Хамидову за платье с высоким разрезом

12:48 27.09.2023

Госучреждение "Узбекконцерт" предупредило актрису и ведущую Нилуфар Хамидову за выход на сцену в платье с разрезом, что рассматривается как нарушение требований лицензии. На фотографиях актрисы организация запикселировала ноги и вырез платья ведущей.



