|"Узбекконцерт" предупредил актрису Нилуфар Хамидову за платье с высоким разрезом
12:48 27.09.2023
Госучреждение "Узбекконцерт" предупредило актрису и ведущую Нилуфар Хамидову за выход на сцену в платье с разрезом, что рассматривается как нарушение требований лицензии. На фотографиях актрисы организация запикселировала ноги и вырез платья ведущей.
Актриса и ведущая Нилуфар Хамидова получила предупреждение от государственного учреждения "Узбекконцерт" за платье с высоким разрезом, сообщила пресс-служба организации. На опубликованных фотографиях актрисы организация запикселировала ноги и вырез платья ведущей.
"В последнее время поведение артистки в концертно-зрелищной сфере, которое противоречит правилам этикета, оскорбляет чувства зрителей, исполнение на концертных мероприятиях примитивных и неуместных песен из своего репертуара, допускает пропаганду идеи безнравственности, вызывает обоснованные недовольство и обсуждения среди зрителей и любителей искусства", - говорится в сообщении.
По данным учреждения, Нилуфар Хамидова представила в рамках концертной программы творческого коллектива "Миллион" номер в "открытом платье, несмотря на возражения организаторов". Этим действием она нарушила требования и условия лицензии, выданной на концертно-зрелищную деятельность, заявили в "Узбекконцерте".
На видео в соцсетях можно увидеть, как коллектив обыгрывает номер, акцентируя внимание на платье певицы с высоким вырезом. "Эта программа называется "Говорим открыто", а не "Покажем открыто", - говорит один из участников номера, после чего Хамидова закрывает платьем ноги. Судя по кадрам из соцсетей, она принимала участие в этом номере в разных нарядах.
Сообщается, что сотрудники "Узбекконцерта" провели беседу с Нилуфар Хамидовой и предупредили ее, чтобы в будущем она соблюдала установленные требования и условия лицензия. "Если такие случаи повторятся, будут приняты законные меры", - говорится в заявлении.
Госучреждение также провело беседу с руководителем творческого коллектива "Миллион" Давроном Кабуловым о том, чтобы Хамидову не вовлекали в ближайшие программы коллектива.
В феврале у певицы Канизы была отозвана лицензия на месяц за "безнравственные" видео. Артистка заявляла, что на записи, где критиковали ее наряд, она выступала в брюках телесного цвета, а "не без штанов". Она раскритиковала "Узбекконцерт" и сообщила, что посетит "дворец", где живет министр культуры.
В ноябре 2019 года певица Лола Юлдашева презентовала альтернативный клип на песню "Севгингни менга айт", где иронизирует над попытками уложить творчество артистов в рамки духовности и менталитета.
О том, что общество развращают не клипы "вызывающего характера", а невежество и коррупция, и что действия "Узбекконцерта" противоречат Конституции, защищающей свободу самовыражения, в 2018 году писал колумнист "Газеты.uz" Никита Макаренко.