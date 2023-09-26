Эрдоган продиктует Армении и России свою султанскую волю?

12:53 27.09.2023

На что Москва еще может надеяться в Закавказье после завершения карабахского конфликта



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Михаил Нейжмаков



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров России, Турции, Азербайджана и Армении.



При этом, он уточнил, что пока не получил ответа на предложение и намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.



Как рассказал дипломатический источник в Анкаре, конкретики по дате и месту проведения встречи пока нет, поскольку необходим консенсус всех сторон. "Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики", - отметил он.



А ждать ли конкретики? Есть ли смысл в этой встрече? Что обсуждать, если вопрос Карабаха по сути закрыт? И потом, получается, что Баку и Анкара выступают на одной стороне. А Россия и Армения вряд ли в мнениях едины. Чьи интересы должна отстаивать Москва?



Судя по всему, в Кремле пока с этим не определились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь говорит о том, что для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе важно избежать попыток присутствия третьих сторон на Кавказе.



При этом, по его словам, Кремль будет приветствовать усилия третьих сторон по снижению напряженности и "интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность". Но для этого нужно согласие всех сторон, добавил Песков.



Вот и как это понимать? Кому нужна эта встреча и зачем?



- Еще днем 25 ноября 2023 год Дмитрий Песков заявлял, что официальных обращений от Анкары по проведению четырехсторонней встречи Москва не получала, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Двусторонняя встреча между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, как известно, должна пройти 5 октября в Гранаде. Причем шансы на ее проведение достаточно высоки - недаром спикер парламента Армении Ален Симонян, которые, нередко, выступает с более резкой риторикой, чем премьер страны, не так давно заявлял про "исторический шанс", связанный с такими двусторонними переговорами и вероятность подписания мирного соглашения.



Если речь идет о подписании мирного соглашения - идеальным, с точки зрения интересов Москвы, было бы его подписание на трехсторонней встрече с участием Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - в таком случае Россия предстала бы в роли ключевого посредника.



Однако такой вариант явно сейчас не рассматривается. Возможно, Россия пока не готова согласиться на четырехсторонний формат, поскольку подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном пока вероятно именно на европейской площадке, а с возможными результатами четырехсторонней встречи (например, по вопросам разблокирования коммуникаций между Азербайджаном и Арменией) пока не все ясно.



"СП": Москва не хочет видеть в регионе "третью сторону"? Это он про кого? А Россия и Турция не третья сторона?



- Возможно, Песков имел ввиду не внерегиональных игроков вообще, а, скорее всего, представителей ЕС, стремящихся играть активную посредническую роль в диалоге Баку и Еревана или в принципе занимающихся "демонстрации флага" в регионе. Можно вспомнить, как, например, еще в конце сентября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова довольно резко высказалась, комментируя, на тот момент, еще просто предложения о размещении миссии международных наблюдателей в Армении на границе Азербайджана.



"СП": Кстати, можно ли говорить о том, что интересы Турции и Азербайджана полностью совпадают? Выходит, они одна сторона?



- В международной политике редко выбывает, чтобы интересы государств даже в каком-то отдельном вопросе совпадали полностью, даже если эти страны близкие союзники. Но в данном случае Анкара и Баку, в целом, смотрят в одну сторону. Например, разблокирование коммуникаций Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией в интересах Баку и Еревана.



"СП": На этом фоне Армения фактически отворачивается от России. И чьи интересы нам представлять?



- Вряд ли даже сейчас можно говорить о разрыве отношений Москвы и Еревана. Дверь для переговоров не закрыта - отсюда, например, недавняя встреча главы МВД РФ Владимира Колокольцева с Николом Пашиняном. У Москвы по-прежнему есть рычаги влияния на ситуацию в регионе, включая фактор экономического воздействия российских корпораций в Армении или экономических интересов Баку и Еревана, а также соответствующих диаспор, в России. Фактор российской военной базы в армянском Гюмри и российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе тоже не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому Москва на гипотетической четырехсторонней встрече представляла бы прежде всего себя, как игрока, влияющего на ситуацию в регионе.



"СП": О чем вообще говорить? Вопрос с Карабахом закрыт. Зангезурский коридор? Что еще?



- Вопрос о разблокировании коммуникаций через территорию Армении действительно мог бы обсуждаться на такой встрече. Впрочем, даже если стороны пришли бы к каким-то договоренностям по этому вопросу в ближайшее время, проблема в том, что прямо сейчас было бы затруднительно эти договоренности реализовать.



После событий вокруг Карабаха граждане Армении вряд ли стали бы лояльнее относиться к жителям Азербайджана - а это усиливает риски для азербайджанских граждан, которые стали бы пользоваться таким маршрутом. Встает вопрос о поддержании безопасности на маршруте через Армению - но вопрос, согласился бы Ереван на предусмотренный трехсторонним заявлением от ноября 2020 года вариант с возложением этим функций на российских пограничников сейчас, на фоне охлаждения между ним и Москвой? То есть, тема может обсуждаться, но проблемы для практической реализации никуда не делись, а в чем-то и усилились.



- В такой встрече, если она состоится, будут две стороны, - уверен редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Победители - это, конечно, Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган, выступающие единым фронтом. И проигравшие - это Никол Пашинян и Владимир Путин, у которых наоборот отношения весьма натянутые.



Почему Путина и РФ в целом можно записать в число проигравших? Хотя бы потому, что факт присутствия в регионе российской миротворческой миссии совершенно не остановил Азербайджан от окончательного решения карабахского вопроса. И более того - убийство азербайджанскими военными наших миротворцев, в том числе заместителя командующего контингентом - осталось безнаказанным.



Несмотря на возмущение патриотической общественности, требования выдать убийц в Россию и судить их здесь, официальная Москва молчит и, очевидно, смирится с ситуацией, как ранее смирилась с фактом уничтожения Азербайджаном российского вертолета в 2020 году.



Так что речь на встрече может пойти разве что о том, как Россия может сохранить лицо, уходя из региона. Тут тюркские партнеры могут пойти на какие-то экономические уступки, чтобы наши миротворцы покинули Карабах, а военные - базу в армянском Гюмри с развернутыми знаменами и под звуки оркестра, а не в результате обстрелов и ракетных ударов. Наверное, об этом договорятся.



Пашиняна же, очевидно, будут додавливать по поводу Зангезурского коридора, то есть де-факто переход Сюникской области Армении под контроль Баку и Анкары, а это обеспечит Турции выход к Каспию и станет еще одной ступенькой к созданию Великого Турана.



Пока что победители встречаются в Нахичевани - как раз через данную область и пройдет этот самый коридор. И в этой связи весьма забавны комментарии Дмитрия Пескова, который надеется, что "встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе". Конечно, будут. Потому что в Карабахе не будет армян, приедут азербайджанцы и наступит полная нормализация.