США во Вьетнаме - на тех же граблях, что и в Китае, - Дм.Минин

12:54 27.09.2023

ДМИТРИЙ МИНИН



США во Вьетнаме - на тех же граблях, что и в Китае

Америка рискует запутаться в своих играх в Восточной Азии



В своей стратегии удержания мирового господства Вашингтон все чаще скатывается к шаблонам, которые в прошлом его уже не раз подводили. Но он пытается применить их вновь, рискуя набить себе очередные геополитические шишки. США, например, в свое время приложили немало усилий, чтобы взрастить в Китае мощную силу, способную облегчить им бремя соперничества с Советским Союзом. В итоге нынешняя КНР видится Белому дому даже более опасным противником, чем в прежнюю эпоху был СССР. Точно также в наши дни американцы прилагают немалые усилия, чтобы превратить целую группу стран, окружающих Китай, в своих союзников в противостоянии с ним, не имея полной гарантии в том, что они всегда будут следовать в фарватере Америки.



Одним из ключевых государств в этой цепи является Вьетнам. Главными основами, по которым Вашингтон рассчитывает вовлечь и удержать Ханой в своей орбите, являются якобы фундаментальные вьетнамо-китайские противоречия, в том числе по пограничным вопросам, а также заинтересованность страны в получении американских капиталов и технологий для своего развития. Американцам кажется, что вьетнамцы по меркантильным причинам, подобно японцам после Хиросимы и Нагасаки, способны будут забыть все то зло, которое еще сравнительно недавно они им причинили. Но Вьетнам не оккупирован, как Япония, он одержал победу над США, и вьетнамцы видят в Америке не матрицу для подражания, а скорее богатого престарелого дядюшку, которого надо "доить", чтобы он там себе ни воображал. Привыкшие ко всякого рода обходным маневрам еще со времен "тропы Хо Ши Мина" вьетнамцы в подыгрывании таким иллюзиям, возможно, даже большие мастера, чем многомудрые китайцы.



Недавнее заявление президента США Байдена на Генассамблее ООН о том, что нынешние отношения Соединенных Штатов с Вьетнамом – это успешный пример "преодоления соперничества в прошлом", в Ханое не комментировали. Но чудовищное уничтожение миллиона своих соотечественников простым "соперничеством" там никто никогда считать не будет, а только – преступной агрессией!



Поэтому когда в провозглашенном во время визита Байдена в Ханой 11 сентября "повышении уровня стратегического партнерства" между двумя странами видят чуть ли не окончательный переход Вьетнама в лагерь Вашингтона, то это сильное преувеличение. Прежде всего, вьетнамцы тут же разъяснили, что этот уровень предполагается лишь поднять до объема сотрудничества с Китаем, Россией, Индией и Южной Кореей, но никак не превзойти его.



При этом по всем документам видно, что они имеют в виду, прежде всего, экономическую сторону. Ни о каком политическом, а уж тем более идеологическом их сближении с американцами речи не идет. Последним еще надо сильно побегать за вьетнамцами по "подземным тропам в джунглях", чтобы вовлечь Ханой в какой-либо формальный антикитайский блок типа AUKUS. И не догнать! Китайская официозная печать, например, выражает уверенность в том, что Вьетнам не будет формировать военно-политический стратегический союз с США и не будет объединяться с ними в тайваньском вопросе или проблеме "изоляции Китая". Более того, как считают в Пекине, Вьетнам, будучи социалистической страной, в отношениях с Вашингтоном сталкивается с аналогичными долгосрочными политическими проблемами, что и Китай. США, в частности, за кулисами официальных отношений с Вьетнамом, под предлогом "проблем с правами человека" активно поддерживают антиправительственные силы в стране, готовя почву для "цветной революции" в ней.



Global Times по поводу поездки Байдена пишет: "Мы все еще хорошо помним уроки войны во Вьетнаме, и Вашингтон не отказался от попытки спровоцировать новую холодную войну в регионе". "Ничем не отличаясь от того, что было полвека назад, он по-прежнему стремится к гегемонии, выступает против коммунизма и сеет хаос и войны во всем мире". Вьетнам, по мнению Пекина, "может принять собственное рациональное решение и действительно реализовать свою оборонную политику и новый консенсус, достигнутый в результате визитов высокого уровня между Вьетнамом и Китаем в 2022 году". Ханою, как там ожидают, придется приложить немало усилий, чтобы в стремлении к своему развитию "не стать пешкой в руках США". Если этого не произойдет, у Китая не будет никаких возражений против укрепления связей двух сторон, и "такие вьетнамо-американские отношения также могут принести пользу китайско-вьетнамским отношениям". Китайские аналитики полагают, что при всем усердии Вашингтон никогда не будет в состоянии довести уровень своего взаимодействия с Вьетнамом до масштаба сотрудничества между Пекином и Ханоем из-за проблем системного характера (идеологические разногласия, географическая удаленность, недостаток экономических ресурсов). Действительно, по итогам 2022 года вьетнамо-американская торговля достигла $123 млрд, что представляет внушительную сумму, но все же она далека от торговли Китая и Вьетнама, превосходящей $300 млрд в год, приблизиться к которым невозможно даже теоретически.



Китайцы признают, что их с Вьетнамом все еще разделяет спор по поводу островов Южно-Китайского моря, но считают, что достигнут двусторонний консенсус о решении этой проблемы путем переговоров. И даже если США захотят ее использовать для усиления своего влияния, им не удастся "одурачить Ханой", который не захочет "слепо служить индо-тихоокеанской стратегии США и провоцировать своего могущественного соседа, с которым его связывают торговые связи и общая социалистическая идеология".



Особое место в этом стратегическом треугольнике занимают объявленные намерения Вашингтона перенести во Вьетнам значительные мощности мировой полупроводниковой промышленности. За этим, безусловно, стоят расчет на внесение дополнительной почвы для раскола между Пекином и Ханоем, но кроме того и стремление США снизить свою зависимость от поставок из Китая. По данным Reuters, Вьетнам, в частности, обладает вторыми по величине в мире после китайских предполагаемыми месторождениями редкоземельных элементов. Соглашения на этот счет были достигнуты во время только что закончившегося турне по Америке вьетнамского премьер-министра Фам Мин Чиня.



Но интересно, что в самом Вьетнаме эксперты видят этот мега-проект как перенос полупроводниковой промышленности скорее не из Китая, что, по их мнению, невозможно из-за зависимости Запада от китайских поставок многих элементов, а с Тайваня. Пекин подобное развитие также не особенно беспокоит, поскольку снижение экономического потенциала сепаратистского острова, как там полагают, пойдет на руку КНР в ее объединительных усилиях.



Параллельно Белый дом активно интригует в части подрыва военного сотрудничества Ханоя с Москвой. Оттуда, в частности, явно умышленно на днях дали утечку через агентство Reuters о якобы уже подготовленной "колоссальной" военной сделке по закупке Ханоем американского оружия, "которая может разозлить Китай и оттеснить Россию". Речь, в частности, идет о поставке парка американских истребителей F-16, а также транспортных самолетов. До сих пор вьетнамский арсенал состоял на 80% из российского оружия, а США поставили туда за последнее десятилетие своих систем лишь на $400 млн.



Однако как признает The New York Times, Вьетнам планирует закупать российское вооружение вопреки американским санкциям. Американские эксперты констатируют, что "вооруженные силы Вьетнама по-прежнему глубоко связаны с Россией, и для изменения этой ситуации могут потребоваться годы, если не десятилетия. Исторически сложившаяся преданность крепка. Во время войны, которую вьетнамцы называют "Американской", советские ракеты помогали вьетнамским коммунистам сражаться против американцев. Несколько поколений высшего военного руководства Вьетнама получали образование в Советском Союзе, а затем и в России. И они по-прежнему не доверяют Соединенным Штатам, несмотря на теплый прием, который они оказывают Байдену".



Яну Сторей (Ian Storey), сотруднику Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) США кажется, что "в некотором смысле Америка питает иллюзии в отношении Вьетнама". Он не уверен, что "США в полной мере понимают, насколько сложны отношения Вьетнама с Китаем и насколько глубоки его отношения с Россией. Непонимание этих моментов может поставить Америку в непростую ситуацию".