Казахстан. Портрет верующего горожанина

12:58 27.09.2023

Портрет верующего горожанина



В данной статье я бы хотела попробовать описать, кто такие наши верующие? Поскольку нашим Фондом было проведено исследование по восприятию атеистов и атеистических убеждений в современном казахстанском городе (при поддержке Фонда им. Розы Люксембург), появился социологический материал для изучения не только атеистов, но и прямо противоположной стороны социума – верующих.



Исследование проведено в городских условиях на 3-х административно-территориальных уровнях:



-города республиканского значения (ГРЗ): Алматы, Шымкент;

-областные центры: Костанай, Актау;

-малые города: Рудный, Жанаозен (1).



Для сбора первичной информации применен метод формализованного интервью F2F на основе специально разработанного опросника (анкеты). Общий размер выборки 1604 респондента.



По итогам опроса, проведенного в 6 городах Казахстана, 768 респондентов (47,9% из числа опрошенных) можно отнести к убежденным теистам, т.е., к тем, кто убеждены, что бог существует; из них 56,6% относят себя к мусульманам.



В структуре возрастов больше всего теистов среди тех, кому от 31 до 49 лет, самая низкая их доля среди горожан в возрасте до 30 лет.



Диаграмма 1. КАКОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОТРАЖАЕТ ВАШУ ПОЗИЦИЮ? (в возрастном разрезе)



Религиозные практики



С точки зрения религиозных практик убежденные теисты отличаются от всех остальных групп опрошенных, что вполне естественно. Однако далеко не все теисты ходят в мечеть (38,5%), читают религиозную литературу или смотрят соответствующие программы (27,6% и 29,1%). Несколько чаще теисты разговаривают с кем-либо на религиозные темы или принимают участие в мероприятиях, где читается молитва (40,2% и 47,8%). Самыми частыми действиями теистов являются чтение молитв (56,7%), подаяния нуждающимся (67,8%) и проведение религиозных праздников (75,8%).



Таблица 1. КАК ЧАСТО – РЕГУЛЯРНО, РЕДКО ИЛИ НИКОГДА – ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ? (по варианту ответа "регулярно")



Отношение к политике государства в сфере религии



Большинству теистов (73,5%), принявших участие в опросе, полностью и скорее понятна политика, которую проводит государство в религиозной сфере. Обращает внимание, что в группе теистов тех, кому полностью понятна госполитика больше, чем в среднем по выборке. Четвертой части (24,2%) опрошенных теистов политика государства скорее непонятна.



Диаграмма 2. В ЦЕЛОМ, ВАМ ПОНЯТНА ИЛИ НЕ ПОНЯТНА ПОЛИТИКА, КОТОРУЮ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНЫХОТНОШЕНИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ?



Интересно, что число полностью одобряющих госполитику в сфере религии среди теистов выше, чем в среднем по другим группам (28,3% и 24,4%). Однако если взять в целом по сумме показателей, то заметим, что среди теистов доля поддерживающих госполитику ниже, чем по выборке: 63,3% одобряют в той или иной степени госполитику и 27,7% не одобряют (для сравнения: по всей выборке, соответственно, 67,3% и 23,4%), но, тем не менее, одобряющих большинство.



Диаграмма 3. В ЦЕЛОМ, ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПОЛИТИКУ, КОТОРУЮ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ?



В таком случае, что конкретно в государственной политике одобряют или не одобряют теисты? В таблице 2 приведены отдельные меры госполитики и отношение к ним двух групп горожан.



Итак, теисты в полной мере не поддерживают ни одну из указанных мер, в то время как по другим опрошенным половиной или большинством одобряются сформулированное в преамбуле Закона РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" признание исторической роли ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа (54,4%) и также мера по строгому надзору за миссионерской деятельностью (т.е. контроль за деятельностью новых для нашей страны исламских и христианских течений) (50,2%).



Отметим и то, что по таким другим направлениям госполитики, как запрет на молельные комнаты в государственных объектах образования и здравоохранения, в госучреждениях и воинских частях, а также строгий надзор за распространением религиозной литературы среди теистов поддержка ниже, чем в других группах.



В то же время выше, чем по всей выборке среди теистов одобрение наличия в школьной программе предмета "Светскость и основы религиоведения" в качестве факультативного курса (38,8% и 31,2%).



Таблица 2. как вы относитесь – одобряете, не одобряете или безразличны - к следующим мерам (решениям), принятым на уровне государства за последние годы в сфере религиозных отношений?



Запрос на клерикализм (2)



Как показал опрос, среди теистов, проживающих в городах Казахстана, высок запрос на усиление клерикализма, т.е., увеличение влияния религии на государство. Выявлена триада представлений, формирующих клерикальный запрос. При этом одно из них, по которому для обеспечения прав верующих людей в общественных местах должны быть организованы специальные молельные комнаты, разделяется большинством остальных участников исследования. Но два других носят в большей степени институциональный характер и не востребованы большинством респондентов из других групп, это – создание политических партий на религиозной основе и влияние религии на принятие законов. А учитывая, что также сильны запросы (на уровне 40% и выше) по поводу возможности функционирования в стране религиозных школ и того, чтобы судебные решения выносились на основе норм религиозного права/шариата, то можно сказать, что мы имеем дело со сформированным в этой группе представлении о Казахстане как об исламском государстве.



Таблица 3. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ?



Резюмируя, отметим, что теисты, говоря о том, что им понятна государственная политика в сфере религиозных отношений и что они в большинстве своем ее одобряют, скорее лукавят: в разрезе отдельных конкретных мер они показывают свое фактическое неприятие данной политики. Так, ни одна из мер в рамках имеющегося законодательства не получила большинства поддержки в этой группе. А анализ утверждений, призванный выявить уровень/запрос на клерикализм показывает, что в этой группе ни о каких ценностях светского Казахстана не может быть и речи: уже сейчас для трети из них очевидным является то, что в Казахстане должна быть государственная религия. Этого ли хочет называющее себя "светским" государство? Или теисты у власти уже ответили на этот вопрос?



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Примечания



(1) Выбор регионов для обследования был осуществлен на результатах последней переписи населения Казахстана, согласно которой в указанных регионах выявлены самые высокие доли неверующих. Итоги Национальной переписи населения 2021 года в Республике Казахстан, Нур-Султан, 2022 год, https://stat.gov.kz/upload/medialibrary/e62/b1e0so... с.35-48, дата обращения 09.08.2023 г.



(2) Клерикализм – это течение в политике и идеологии, целью которого является усиление и укрепление влияния церкви во всех областях жизни. Его идеал – это такая форма правления в государстве, которая сосредотачивает власть в руках духовенства и главы церкви. https://fb.ru/article/467123/klerikalizm---eto-cht...



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Автор:

Илеуова Гульмира



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