Новые подробности подрыва ЦРУ "Северных потоков", - Сеймур Херш продолжает расследование

13:00 27.09.2023

В США раскрыли новые детали подрыва "Северных потоков". Что известно спустя год после диверсии?

Сеймур Херш: ЦРУ замели следы своего участия в диверсии на "Северных потоках".



Центральное разведывательное управление (ЦРУ) смогло тщательно замести следы своего участия в организации диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". О новых подробностях теракта рассказал в своем блоге американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.



По данным журналиста, отчеты о проведении диверсии посылались исключительно директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который поддерживал контакт лично с президентом США Джо Байденом и организаторами аварии.



Как указали источники Херша, американские спецслужбы в конспиративных целях полностью отказались от использования электронных носителей при составлении отчетов о проведении операции. Отмечается, что вся необходимая документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.



"Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке", - написал Херш.



По мнению Херша, США подорвали трубопроводы "Северный поток" из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу. Вашингтон опасается, что Германия и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и ее обширных природных ресурсов, а главный страх США - потеря давнего первенства в Западной Европе, указал Херш.



Выбор "Северных потоков" в качестве цели теракта журналист также объяснил тем, что США легко могли осуществить операцию по подрыву, а после отрицать свою причастность.



Херш отметил, что в феврале 2022 года, когда президент США Джо Байден в своей речи пригрозил уничтожить "Северный поток-2" в случае в случае вторжения России на Украину, Шольц находился с официальным визитом в Вашингтоне и мог быть в курсе планов США по подрыву газопроводов. "Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов", - добавил он.



Журналист подчеркнул, что перед организацией теракта руководство ЦРУ оценило неясные слова президента США Джо Байдена о намерении взорвать российские газопроводы как шаг в сторону третьей мировой войны.



Источник Херша указал, что эксплуатация и существование "Северных потоков", по мнению ЦРУ, было не стратегическим, а экономическим вопросом для президента России Владимира Путина. Тем не менее Белый дом распорядился установить взрывчатку на газопроводах, но с возможностью ее активации по требованию.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Байдена должна дать исчерпывающий ответ на расследование Херша о причастности американских спецслужб к аварии на газопроводах.



26 сентября стало известно, что в газопроводе "Северный поток-2" упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.



Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в "Северном потоке-1" упало на обеих нитках. "Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", - указывалось в заявлении компании.