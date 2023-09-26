От лозы до пиалы. Профессор виноделия и Самаркандская школа садоводства

13:03 27.09.2023 От лозы до пиалы. Часть четвертая

Профессор виноделия и Самаркандская школа садоводства



АЛЕКСАНДР ГАЛАК



Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3.



Главной целью приезда Михаила Александровича Ховренко в Туркестан являлось выяснение на месте положения дел виноделия и определение дальнейших перспектив развития отрасли. Данная интересная задача имела большое значение, так как местные виноделы хотели разобраться в накопленном опыте и с помощью именитого специалиста наметить дальнейшие действия. К слову, к этому времени в крае уже выделывался целый ряд вин, не только столовых, но также десертных и крепких.



Эксперт с большой буквы



Еще до переезда в Ташкент в 1927 году профессор Ховренко на Сельскохозяйственной выставке был избран председателем дегустационной комиссии по оценке качества винной продукции, выпускаемой в крае. Чтобы процесс был беспристрастным, экспертиза проходила в закрытом режиме, и никто из специалистов не знал, чье именно вино он анализирует. Такие фирмы, как наследие Николая Иванова и Дмитрия Филатова, принимали участие в мероприятии вне конкурса, но и они пожелали отдать свою продукцию на экспертизу. Кстати, для этой выставки Филатовым была сделана попытка сделать шампанское, но он, не веря в высокое качество напитка, отказался выставлять его на суд знатоков.



Помимо ознакомления с выставочной продукцией Михаилу Ховренко предстояло посетить винодельческие хозяйства Ташкента и Самарканда. Внимание и содействие, оказанное со стороны фирм профессору во время поездки, помогло россиянину в короткие сроки разобраться с состоянием отрасли в Туркестанском крае. На основании всего винного ассортимента, с которым ему удалось ознакомиться, Ховренко сделал выводы, что лучшими из категории столовых вин являются белые сорта. Целый ряд выпускаемых белых вин различных производителей продемонстрировал, что помимо простых, здесь могут производить вина, обладающие значительной тонкостью, с хорошо развитым букетом и приятным фруктовым вкусом. Особенно эксперт выделил вина Филатова 12-летней выдержки - Рислинг и Фусайне 1897 года, которые со временем только улучшили свои качества. Ознакомившись с красными винами, Ховренко остался при мнении, что они пока в Туркестане являются продукцией не высокого достоинства, за редким исключением. А что являлось причиной этого: почвенные ли условия, технология выделки, или сорта винограда - в этом профессору предстояло разбираться на месте.



Объехав винодельческие предприятия Туркестана, и основываясь на многих своих ценных наблюдениях, Михаил Александрович выступил с докладом на съезде виноградарей и виноделов в Ташкенте. Он посоветовал местным предпринимателям обратить особое внимание на такие сорта лозы, как "саперави", и заменить другие, что существенным образом должно было улучшить качество продукции. По совету Ховренко наследники компании Николая Иванова выписали из крымского имения Государя Императора "Ореанда" виноградные лозы настоящего "каберне-совиньон".



В вопросах технических тонкостей виноделия Ховренко уделил внимание способу рациональной подрезки виноградной лозы и посоветовал перед употреблением в производственном процессе очищать гроздья от пыли, чтобы избавиться от ее отрицательного влияния на вкус получаемого вина. Что касалось крепких и десертных вин, тут он предсказывал туркестанским предпринимателям "определенную будущность и развитие". По его прогнозам, в скором будущем и при условии правильной постановки дела, край мог бы не только конкурировать, но и вытеснить с рынка иностранные сорта винной продукции.



Прогнозы сбываются



На упомянутом выше съезде виноградарей и виноделов единодушно было принято предложение, выдвинутое Ховренко, по подаче правительству ходатайства об учреждении в Ташкенте Высшей школы агрономического или политехнического типа с целью усовершенствования виноделия. Основанием для такого предложения служил тот факт, что Туркестан находился на удаленном расстоянии от многих российских научных центров и нуждался в своем самостоятельном центре.



Туркестанские вина стали завоевывать известность на российском рынке, где спрос на них почти всегда превышал предложение. Учитывая это, некоторые крупные российские фирмы стали открывать в Туркестане отделения для производства вина и коньячного спирта. Вся винодельческая промышленность края была сосредоточена в руках частных предпринимателей, как крупных владельцев заводов, так и мелких кустарей. К числу крупных хозяйств относились, главным образом, такие, где наряду с винным производством, имелись так же винокуренные заводы для получения виноградного и коньячного спирта (Филатов, Агриев, Шустов, Абрамов и другие) К другой категории производителей относились те, которые занимались исключительно приготовлением вина. Некоторые из виноделов имели свои собственные виноградники, однако, почти все пользовались покупным виноградом, приобретая его у местных дехкан. Количество вырабатываемого каждый год вина было различным в зависимости от собранного урожая.



История помнит такие годы, когда самаркандские предприниматели вырабатывали до одного миллиона ведер вина за сезон, часть из которого потом перекуривали в спирт.



В какие-то годы товарное сообщение с Россией было прервано, и вывоз из Туркестана стал невозможным. В связи с общим запрещением торговли спиртными напитками, производство вина понизилось. В сезон 1918 года было сделано всего 204 973,4 ведер вина, не считая 50000 ведер, сделанных Краевой Директорией.



Кузница кадров



Помимо активной деятельности самостоятельных предпринимателей, правительство также уделяло внимание вопросу развития виноградарства и виноделия в Туркестане, принимая соответствующие меры. Для обучения подрастающего поколения науке сельского хозяйства в крае открыли ряд специализированных школ. Их главной целью являлось распространение профильного образования среди населения. Школы должны были стать источником знаний как для местных жителей, так и русских переселенцев, готовя специалистов-практиков в различных отраслях сельского хозяйства. Отметим, что при заведениях были организованы специальные хозяйства с участками земли, предназначенные для развития у учащихся практических навыков.



В январе 1903 года на собрании Самаркандского областного Комитета под начальством губернатора Виктора Юлиановича Мединского было принято решение о необходимости открытия школы садоводства для подготовки инструкторов отрасли и обучения населения. Учитывая специфику сельского хозяйства региона, здесь задумали открыть именно "Школу садоводства, виноградарства и виноделия", представляющую из себя усадьбу с питомниками, садовыми насаждениями и особым участком под виноградник.



Ввиду того, что в Самаркандском районе особенное развитие получило виноделие, считалось целесообразным подготавливать при этом учебном заведении будущих виноградарей и виноделов для всего Туркестана.



В 1904 году Самаркандская школа садоводства была открыта на Абрамовском бульваре, напротив дома военного губернатора. Приказом Министерства земледелия и государственных имуществ от 18 марта 1905 года окончивший высшие курсы по виноделию при Императорском Никитском саду мещанин по фамилии Бекин был направлен в Самаркандскую школу садоводства преподавателем по основным дисциплинам. Здесь он вел такой предмет как виноделие вплоть до 1914 года.



На ставших традиционными Сельскохозяйственных выставках Туркестанского края Самаркандская школа регулярно представляла образцы своих достижений. К примеру, на мероприятии 1909 года в Ташкенте вина мускат, бастардо, сотерн, мускат черный и туркестанское черное, изготовленные учебным заведением, эксперты оценили, как отличные, и им была присвоена золотая медаль.



В последние предвоенные годы в Туркестане стало возможным выделывать вина такого уровня, которые по своему вкусу и достоинству ничем не уступали дорогим заграничным экземплярам. Например, самаркандский винодел Озеров с целью создания условий для "созревания" своих напитков, устроил в горе трехэтажные подвалы, где вина хранились под наблюдением опытных специалистов. Прежде чем поступить в продажу вина местных сортов содержались в этом месте не менее четырех лет, европейских - пять-шесть лет, а крепкие и десертные вина выдерживались от восьми до десяти лет. В ассортименте у Озерова, согласно прейскуранту, имелось 65 разновидностей собственных вин: белые столовые вина - 13 видов, красные столовые - 13 видов, белые полусладкие и сладкие - восемь видов, красные полусладкие и сладкие - девять видов, крепкие полусладкие - 14 видов и десертные - восемь видов.



Условия для виноделия в Самаркандской области были настолько благоприятны, что здесь сконцентрировалось наибольшее число винодельческих хозяйств Туркестана. Динамика роста количества предприятий в регионе за 30 лет такова: в 1883 году - два, а в 1913 - уже 24.



В сезон 1913 года в Самаркандской области было произведено около миллиона ведер вина.



Перспективы сквозь смуту



Одновременно с многолетним развитием виноделия в Туркестане постоянно ощущалась нехватка в специалистах, способных поставить отрасль на более высокий промышленный уровень и продолжать решать вопросы с научной точки зрения. Еще одним слабым местом было отсутствие известного и строго отработанного определенного типа местных вин. На пройденных этапах пути были подготовлены условия и намечены лишь направления для их широкого развития в будущем. Многие эксперты высказывались в пользу того, чтобы не подражать европейским сортам, а искать способы выделки своих, новых и оригинальных местных напитков.



Исторические события сложились таким образом, что 1914 год стал последним в плане последовательного и свободного развития дореволюционного периода виноделия в Туркестане.



С 1914 по 1917 годы вместе с началом первой мировой войны свободная продажа алкоголя в регионе была строго запрещена, но винодельческие хозяйства Самарканда при этом не прекращали деятельность полностью, сумев сохранить свои производства. Реализация спиртных напитков в это время разрешалась только во врачебных и церковных нуждах, либо по специальному указанию властей. В смутные годы были случаи, когда вооруженные люди насильственно изымали с винзаводов их продукцию.



Русские купцы-виноделы сделали свое дело и внесли в культуру туркестанской виноградной лозы "новую струю". Они в течение более 40 лет собирали и выводили здесь основные европейские сорта и создали целый ряд новых разновидностей вина. Стараясь поднять уровень отрасли, приезжие предприниматели постоянно совершенствовались в процессе изготовления напитков и принимали участие в различных выставках, занимая на них достойные места и получая награды. За прошедший период местными виноделами был накоплен ценный опыт, который они применили для изучения практической стороны виноградарства и виноделия в Туркестанском крае. Благодаря их деятельности на рынке появился новый, самостоятельный, заслуживающий внимания и уважения термин - Туркестанское Вино.



Продолжение следует.



Александр Галак Источник - fergana

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