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Больше мигрантов - выше доходы бизнеса. Вот и вся политика РФ, - Е.Берсенев
13:04 27.09.2023

Больше мигрантов - выше доходы бизнеса. Вот и вся политика
Пора понять, что приток проблемных гастарбайтеров напрямую связан с утечкой мозгов из страны

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Дмитрий Аграновский

Пока некоторые чиновники призывают увеличить миграционный поток в Россию, силовики выражают глубокую озабоченность. Вот и глава Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики заявил, что количество преступлений, совершенных приезжающей из-за границы публикой, резко возросло.

"Отмечено, что с января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32 процента, с 8,5 тысяч до почти 11 тысяч, увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний", - сообщает пресс-служба Следкома. Причем особую тревогу вызывают данные, касающиеся преступлений против личности, в том числе убийств, а также фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего.

Кроме того, отмечен рост изнасилований, совершенных мигрантами - за первое полугодие 2023 года их зафиксировано на 22 процента больше, чем за тот период 2022-го. Также руководитель СК РФ выразил беспокойство увеличением количества преступлений, связанных с наркотиками.

Кроме того Бастрыкин отметил, что значительную часть составляют преступления против порядка управления, что ярко свидетельствует о непринятии частью мигрантов существующих норм и противопоставлении себя существующей власти. Причем "значительная часть преступлений совершается трудовыми мигрантами". "Многие происшествия с их участием обусловлены нежеланием либо неспособностью адаптироваться среди местного населения и вызывают широкий общественный резонанс", - признал руководитель ведомства.

Он также отметил, что "существенной проблемой все чаще становится возникновение анклавов, которые формируются в крупных мегаполисах и нередко представляют угрозу для местного населения". Замкнутый характер этнических структур препятствует скорой интеграции мигрантов в социум", - констатировал Бастрыкин.

По словам члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова, государство понимает опасность и недопустимость существования этнических анклавов и высказывания Бастрыкина лежат в русле принятых ранее решений, касающихся государственной политики в сфере миграции и национальной безопасности.

- Еще в мае вышел указ президента о внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики, предполагавший значительные изменения в данной сфере. В частности, упорядочение пребывания мигрантов на территории России и борьбу с криминальными проявлениями. Политика государства будет реализовываться по целому ряду направлений - правовому, экономическому, образовательному, культурному и так далее. Конечно, в ее реализации есть противодействие заинтересованных лоббистов, но выполнение ранее намеченных мер будет продолжено.

"СП": Но ведь пока у нас даже нет точных данных о количестве мигрантов в нашей стране.

- И это направление тоже постепенно приводится в норму, поскольку оно связано с национальной безопасностью. Мы представляем себе примерное количество мигрантов, хотя многие из них просто приезжают и не фиксируются ни в какой отчетности. Это создает проблемы, но работа по их устранению ведется.

Правозащитник, адвокат, телеведущий Дмитрий Аграновский напоминает, что дорогу трудовой миграции в нашу страну проложили еще в начале 2000-х годов.

- Именно тогда российский бизнес решил привлекать мигрантов для выполнения различных простых работ - копать, строить, убирать и так далее. Во всяком случае, инженеров не привлекали, квалифицированных рабочих - достаточно редко. Поэтому к нам приезжает совершенно определенный контингент, способный выполнять достаточно низкоквалифицированные работы. Ожидать от этих людей высокого уровня культуры было бы наивно. Но именно на такую рабочую силу у нашего бизнеса существует запрос. При этом можно точно сказать, что среди уезжающих от нас в другие страны IT-шников, инженеров уровень преступности ниже и подобных сложностей с ними значительно меньше.

"СП": Все-таки это специалисты различных направлений и категорий.

- А это, между прочим, взаимосвязанные явления - приток мигрантов как раз сопровождается утечкой мозгов. То есть, уезжает от нас высококвалифицированная рабочая сила - более образованная и культурная, а приезжают те, в ком есть потребность у бизнеса. Из этого можно сделать вывод, кто российским бизнесом сегодня более востребован.

"СП": Но ведь сегодня, если судить по некоторым материалам прессы, у нас не хватает именно инженеров и других подготовленных специалистов.

- А почему многие думают, что у нас кого-то не хватает, несмотря на утечку мозгов? У нас ее на сегодняшний день вполне достаточно. А имеющиеся вакансии заполняются мигрантами не потому, что наши сограждане хуже работают, а потому что за предлагаемую зарплату подчас невозможно прожить. Если будет достойная оплата труда, то, уверяю вас, исчезнет как проблема утечки мозгов, так и нехватки рабочих рук. Я убежден, что рабочей силы у нас везде достаточно. Но бизнес упорно не желает выплачивать достойные зарплаты, которые сейчас не просто низкие, а оскорбительные, унижающие человеческое достоинство. Я сам за дружбу народов, ко всем людям отношусь одинаково, вне зависимости от национальности и религии. Но я точно знаю, что мигрантов завозят, чтобы сбить расценки на рабочую силу. Потому что их выгодно завозить. Я помню, как в 1990-е годы, когда было ужасное время, но работу, что сегодня делают мигранты, в ту пору выполняли наши сограждане из окрестных регионов, приезжавшие на автобусах. А затем мигранты их вытеснили. Так что, подчеркну - при наличии достойных зарплат проблема миграции у нас стоять не будет. А пока у нас все нацелено на удовлетворение потребностей бизнеса.

"СП": На заседании комиссии Совета безопасности Бастрыкин также заявил о существовании этнических анклавов.

- Эта проблема существует достаточно давно. Странно, что власти только сейчас на нее раскрыли глаза. Достаточно вспомнить историю с Черкизовским рынком - фактически государством в государстве. А его закрыли, напомню, в 2009 году. В Москву активно приезжали и в советский период. Но тогда культурный уровень людей в целом был примерно один и тот же. А сейчас, благодаря, я убежден, целенаправленным усилиям, мы с приезжими перестали понимать друг друга, оказались разделены. Поэтому мигранты, конечно, стараются держаться вместе, образуя такие анклавы, в которых действуют их собственные законы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695809040


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