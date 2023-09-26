Выборы Сената Франции: ожидаемо, но не сокрушительно победили "правые"

13:09 27.09.2023

Сенат поправел с пол-оборота

Правые и центристы сохранили контроль над верхней палатой парламента Франции



Подведены итоги частичных выборов во французский Сенат, проходивших в воскресенье, 24 сентября. Правое крыло и центр сохранили свое преимущество в верхней палате парламента. Значительно усилилось влияние социалистов. А крайне правое "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен, частично растеряв поддержку, вернулось в амфитеатр Люксембургского дворца.



В верхней палате парламента Франции заседают 348 сенаторов, избираемых сроком на шесть лет. Однако выборы устроены таким образом, что половина Сената обновляется каждые три года. Согласно этому правилу, в воскресенье, 24 сентября, состоялись выборы, которые должны были обновить половину сенаторского состава Франции - 170 мест из 348.



Особых неожиданностей не произошло. На выборах доминировали правые, и ранее имевшие большинство в Сенате.



Республиканцы (LR), получившие 77 мандатов и сохранившие за собой 68 мест, не подлежавших переизбранию, имеют теперь фракцию в 145 сенаторов. Вместе со своими союзниками они опережают по количеству мест и президентскую коалицию, и левые партии, сохраняя большинство не менее чем в 200 голосов.



Социалистическая партия (PS), растерявшая в последнее время свой политический авторитет в левом крыле, в это воскресенье взяла реванш. Социалисты (64 сенатора) останутся второй по величине фракцией в Сенате, особенно после заключенных ими союзов с коммунистами и "зелеными". В целом левое крыло, как надеется глава сенаторов-социалистов Патрик Каннер, может рассчитывать на 100 мест в амфитеатре Люксембургского дворца. Ярые противники социалистов, крайне левые из "Непокорившейся Франции" (LFI) Жан-Люка Меланшона, как не имели места в Сенате, так и не имеют.



Правительственная коалиция предсказуемо теряет места, сохранив не более 24 кресел.



Зато в число сенаторов вошли депутаты от организованной прежним премьер-министром Эдуаром Филиппом партии "Горизонты". А государственный секретарь Соня Бакес - она единственная из членов нынешнего правительства участвовала в выборах - проиграла на своей родине в Новой Каледонии стороннику независимости этой французской заморской территории, представителю коренного населения канаку Роберу Ксови. По прежним неписаным правилам неудача на выборах автоматически лишала и места в кабинете министров, но пока известий о возможной отставке госпожи Бакес нет.



Крайне правое "Национальное объединение" сумело провести в Сенат трех кандидатов.



До этого сенатор Стефан Рвье, сторонник Марин Ле Пен, переметнулся в ряды партии Эрика Земмура, оставив RN без представительства в верхней палате парламента. Теперь интересы крайне правой партии будут защищать Джошуа Ошар, сенатор от департамента Нор, Кристофер Щурек от Па-де-Кале и Эймерик Дюрокс от Сены и Марны. С одной стороны, это успех крайне правых, с другой, их по-прежнему слишком мало для организации своей фракции - для этого потребуется не менее 15 мест.



2 октября наполовину обновленный Сенат должен собраться на свое первое заседание. Там будут избирать главу Сената. Это один из важнейших постов во Французской Республике. Именно глава верхней палаты в ожидании внеочередных выборов обязан заменить президента в ситуации, когда тот по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности. Нынешний президент Сената 74-летний Жерар Ларше уже не раз выигрывал голосование в амфитеатре Люксембургского дворца, сохраняя свой пост с 2014 года.



Алексей Тарханов, Париж