 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.09.2023
13:19  Почему страны Персидского залива предпочитают БРИКС? - Неджметтин Аджар
13:17  Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам
13:14  Совладелец фармкомпании Samo, препаратом которой в Узбекистане отравились дети, разыскивается Интерполом
13:12  Как человечество залезло в "бутылку", но смогло вылезти из нее
13:09  Выборы Сената Франции: ожидаемо, но не сокрушительно победили "правые"
13:07  США фальсифицируют экономическую статистику, - В.Прохватилов
13:06  Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем

13:04  Больше мигрантов - выше доходы бизнеса. Вот и вся политика РФ, - Е.Берсенев
13:03  От лозы до пиалы. Профессор виноделия и Самаркандская школа садоводства
13:00  Новые подробности подрыва ЦРУ "Северных потоков", - Сеймур Херш продолжает расследование
12:58  Казахстан. Портрет верующего горожанина
12:54  США во Вьетнаме - на тех же граблях, что и в Китае, - Дм.Минин
12:53  Эрдоган продиктует Армении и России свою султанскую волю?
12:48  "Узбекконцерт" предупредил актрису Нилуфар Хамидову за платье с высоким разрезом
10:56  Блеск и ржавчина казахстанского спорта, - А.Бектенова
10:45  Транскаспийский газопровод: Чем больше богатство, тем больше забот, - Нургозель Байрамова
10:35  Азербайджан отвоевал Карабах потеряв всего: 192 солдат погибшими и 511 - ранеными
10:27  "Махалля - главная опора нашей страны" - президент Мирзиеев
09:40  "Вагнер" возвращается не только на СВО, - НГ
07:59  МИД Казахстана опроверг инфу о планах по выходу страны из ОДКБ
07:48  Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией. Каракум-союзник
07:40  Трудовых мигрантов в Казахстане стало меньше
07:36  Лидеров стран Центральной Азии собирают на саммит "5+1" в Берлине
07:01  Успех Трампа бесспорен. Предвыборные дебаты в США: республиканцы будут бороться с отсутствующим кандидатом, - МК
06:17  Третья Мировая, которая идет.., - Е.Пустовойтова
02:31  Узкие места вертикали власти: какие просчеты сделали возможной попытку госпереворота в России, - М.Ростовский
02:12  Таты – это персы, которые стали азербайджанцами, армянами, евреями (история+этнография), - М.Бисенгалиев
01:07  Консервы из мяса сайгаков: в Западном Казахстане готовятся истреблять краснокнижных антилоп
00:59  Asia Times: Байден ведет мир к катастрофе
00:53  Разбит параличом и отправлен на пенсию "серый кардинал" туркменской политики Виктор Храмов
00:44  Ташкентский суд осудил, но не посадил администраторов тelegram-канала Kompromatuzb
00:42  В Казахстане учреждена компания по управлению возвращенными активами
00:41  Суд Алматы запретил казахскому нацику Жанболату Мамаю писать книги и давать интервью
00:08  Белый дом обещает Китаю пряник, а России – кнут, - В.Скосырев
00:01  Карабахская "армия трясогузок" сдает оружие
Вторник, 26.09.2023
17:13  Президенты ЦентрАзии в США: Дружным маршем в пасть хищнику, - Сергей Кожемякин
16:45  Туркменских студентов в Беларуси уличили в незаконной переправке мигрантов через границу
16:40  Бывший замминистра экономики Казахстана Усеров осужден по делу о распиле имущества Храпуновых
14:05  Мирзиеев реорганизовал Узбекские ЖелДороги в холдинг
13:47  Распад Америки неизбежен? - В.Прохватилов
13:36  Японский нацизм времен войны мало в чем уступает германскому, - А.Кошкин
13:03  Что получит Запад, когда России и Китаю нечего будет терять, - Горан Николич
13:02  Вкладываются в развитие. Почему российский бизнес так отстал от китайского
13:00  Ода к зрадности: канадский парламент овацией встретил нацистского ветерана
12:54  Содержание школьного учебника взорвало Казнет. "Весенний верблюд нюхал рельсы и линял"
09:51  Начался большой передел Кавказа: Россия уходит в глухую оборону, - Мих.Ростовский
09:31  Парламент Киргизии снял с повестки законопроект "О НКО". Иноагенты ликуют
08:12  США хотят сделать из Туркмении "запасной аэродром"? - Дина Малышева
07:14  Загадочно умер очередной депутат БандерУкрРады Иванчук (правая рука Яценюка)
07:09  Куют ли саудиты "ядерный меч Аллаха"? Политика США не оставляет иного выхода как расширять ядерный клуб, - Валерий Ильин
06:44  Туркменского политического заключенного Мансура Мингелова отправили умирать в колонию строгого режима LB-K/11
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как человечество залезло в "бутылку", но смогло вылезти из нее
13:12 27.09.2023

Более 100 тысяч лет численность гоминид на планете составляла не более одного армейского полка

Игорь Лалаянц
Андрей Ваганов
Ответственный редактор приложения "НГ-Наука"

Падение астероидов на Землю уже дважды происходило в геологической истории нашей планеты. В результате сначала вымерли динозавры Юрского периода, а затем, 65 млн лет назад, были добиты более мелкие ящеры, которые буквально замерзли в результате наступившей "ядерный зимы", длившейся 100 тыс. лет, пока не осели поднятые в атмосферу гигантские количества пыли и частиц земных пород. Но оказывается, что и предки нашего вида Homo sapiens едва-едва не были стерты с лица земли в результате геоклиматических катаклизмов. Причем это был именно процесс, а не одномоментная коллизия: предковое человечество находилось на грани исчезновения в течение 117 тыс. лет. Между 930 и 813 тыс. лет назад количество успешно размножавшихся людей сократилось приблизительно до 1280, хотя до этого события их численность составляла примерно 100 тыс. Но затем, 813 тыс. лет назад, начался бурный рост численности популяции.

Эти результаты были опубликованы в последнем августовском номере журнала Science. Статья называется "Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition" ("Геномика позволяет сделать вывод, что человечество прошло через "бутылочное горлышко" в период от раннего к среднему плейстоцену"). Авторы статьи отмечают, что, возможно, это связано с климатическими изменениями. По данным исследователей, в результате этого процесса и его последствий генетическое разнообразие человечества сократилось примерно на 66%.

Даже трудно представить, как выглядел бы современный Homo sapiens, сохранись исходный генетический набор. "Удивительный и наводящий на философские рассуждения результат, – отмечает в своем Telegram-канале академик Алексей Хохлов. – По современным меркам, наших предков в этот период надо было заносить в Красную книгу. И все-таки они прошли через это "бутылочное горлышко... Трудно, почти невозможно себе представить, что численность человечества в это время сократилась до 1000 способных к репродукции особей и оставалась таковой на протяжении 120 тысяч (!) лет. К тому же именно в это время произошел качественный скачок, и вместо 24 пар хромосом у наших предков осталось всего 23. За 120 тысяч лет в ограниченном ареале в Африке, где обитали наши предки, многое могло произойти. И в худшем варианте не было бы человечества – в том виде, в котором оно существует сейчас. С учетом этого впору говорить о нашей ответственности перед эволюцией, которая легко могла бы развиваться совершенно другими путями".

Это геномное исследование действительно очень интересное во всех отношениях – и в научном, и в философском. Роль случайности, или, как говорят сейчас, черного лебедя в эволюции человеческой цивилизации, просто ошеломляет… Но не менее впечатляют возможности современной науки.

Авторы работы – большая команда ученых из университетов Флоренции, Рима, Пекина и Йеля, провели "обратный" геномный анализ. Редактор статьи отмечает: "Сегодня на планете проживает более 8 млрд человек. Мы доминируем над ландшафтами Земли, и наша деятельность приводит к исчезновению большого количества других видов. Однако если бы исследователь взглянул на мир где-то между 800 000 и 900 000 лет назад, картина была бы совершенно иной. Ученые использовали недавно разработанную модель для прогнозирования размеров человеческой популяции в прошлом на основе более чем 3000 современных человеческих геномов".

В результате им удалось обнаружить странный "пробел" в палеонтологической записи народонаселения планеты (или по крайней мере Африки). И этот "пробел" в истории человеческой расы, повторим, существовал более 100 тыс. лет. А обнаружился он после того, как ученые полностью секвенировали (расшифровали последовательность нуклеиновых кислот в ДНК) геномы 3154 человек, являющихся представителями 10 африканских и 40 неафриканских популяций. С помощью компьютерного анализа они проследили мутационные изменения в протеинах и пришли к выводу о чрезвычайно малой степени генетической вариабельности. Этот эффект мог возникнуть только в случае утери 98,7% предков человеческой линии развития. Произошло это примерно 930 тыс. лет назад, и "народонаселение" стало восстанавливаться только 117 тыс. лет спустя.

Авторы статьи в Science полагают, что сходное "окно" имеется и в археологических данных. Они отмечают: "История изменения численности населения важна для изучения эволюции человека. Однако древнюю историю численности населения плейстоцена, как известно, трудно разгадать.

В этом исследовании мы разработали быстрый процесс (FitCoal) анализа геномных последовательностей, чтобы обойти эту трудность, и рассчитали совокупную вероятность для современных геномных последовательностей человека… Наши результаты дают новое представление о нашем происхождении и предполагают совпадение событий видообразования". Это и позволило объяснить пробелы в палеонтологических данных, соответствующие раннему каменному веку.

Не все эксперты согласны с подобной точкой зрения, указывая на то, что фауна других континентов вроде бы не пострадала. Кроме того, сделанный в статье в Science вывод касается лишь небольшой популяции гоминид Африки, которая действительно могла сохраниться где-то у экватора, куда не дошли ледники масштабного похолодания.

В ответ на критику авторы публикации подчеркивают, что это только первые результаты и вскоре они представят более развернутую картину событий, пишет журнал Nature. По словам одного из авторов исследования, ученые надеются получить новые результаты, которые помогут более подробно реконструировать период раннего развития человечества, а также методы выживания древних людей в сложных условиях.

Интересно, что в последний день августа тот же Science представил две статьи ученых Института базовых наук и Университетского колледжа в Лондоне, в которых рассказывается о мощном похолодании в Европе, случившемся 1,154–1,123 млн лет назад. Свой вывод они сделали после изучения остатков фауны и флоры на побережье Иберийского полуострова.

Наша планета постоянно "перегревается" время от времени, после чего охлаждается. Последнее может происходить и без "помощи" падения небесных тел и быть связано с усилением вулканической деятельности. Некоторые ученые полагают, например, что последовательные эпидемии чумы, обрушивавшиеся на Европу, связаны с мощными похолоданиями, вызванными огромными выбросами вулканического пепла в атмосферу. Кстати, еще и во времена королевы Виктории в Лондоне катались на коньках по льду Темзы (не говоря уже о каналах Амстердама).

Предки современного человека и шимпанзе "разошлись" на эволюционной лестнице около 5–7 млн лет назад. Долгие 3–4 млн лет в Африке господствовали австралопитеки, то есть "южные обезьяны" – существа, которые в эволюционном ряду занимают промежуточное положение между ископаемыми человекообразными обезьянами и людьми. Самые известные ископаемые представители этих гоминид – мальчик из южноафриканского Таунга и Люси, скелет которой был найден в местности Афар, в Эфопии, в ноябре 1974 года. Последние находки останков австралопитеков датируются временем 1 млн лет назад.

Затем появился Homo erectus – человек прямоходящий и хорошо ходивший, что позволило ему выйти за пределы колыбели человечества и достигнуть окрестностей Тбилиси – местечка Дманиси в 85 км от столицы Грузии, в долине реки Машавера, а также острова Явы и пещеры вблизи Пекина. Естественно возникает вопрос: почему предки людей волна за волной покидали Африку? Это могло быть, конечно же, связано с изменениями климата. Но скорее всего первобытных людей гнали из пределов Черного континента самые разные болезни, начиная от сонной и малярии и кончая вирусными – ВИЧ и лихорадкой Эбола.

Начавшееся потепление привело к возникновению lowest (least) common ancestor (LCA), или последнего общего предка-ансестора.

Полмиллиона лет назад случилась мутация в гене MyH, кодирующем синтез тяжелой цепи миоглобина жевательной мышцы (самой мощной в теле). Результатом этого стало ослабление мышцы и вынужденный отказ от вегетарианства и переход на более калорийную животную пищу (шимпанзе тоже не отказываются от термитов и коллективной охоты на детенышей других обезьян). Как следствие – облегчение челюстного аппарата и увеличение объема свода черепа, а также мозга.

Неандертальцы и денисовцы присутствовали на эволюционной арене дольше людей почти в два раза. В позднеплейстоценовое время, в период примерно от 150 тыс. до 40 тыс. лет назад. Но в конечном итоге и те и другие представители рода Homo сошли с исторической сцены. Первые оставили в нашем геноме от 2 до 4% своих генов и заключали "браки"-союзы с денисовцами. Денисовцы также дошли до Тибета. Там недавно на высоте 3 км нашли челюсть их представителя. Вполне возможно, что это они передали нынешним тибетцам измененный вариант гена HIF, отвечающий за синтез белкового фактора, индуцируемый гипоксией.

Денисовцы "наследили" и в геноме жителей тихоокеанских островов. Вполне возможно, что они были предками низкорослых "хоббитов" острова Флорес, что к востоку от Явы и Бали. К сожалению, пока нет возможности прочитать геном Homo floresiensis. Но не так давно была прочитана последовательность аминокислот зубного коллагена денисовца. Кстати, нас от предков отличают всего две или три аминокислоты.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1695809520


Новости Казахстана
- Совет по инклюзии будет создан при Сенате
- Спикер Сената встретился с депутатами Национального собрания Вьетнама
- Реализацию промышленных кооперационных проектов обсудили премьер-министры Казахстана и Беларуси
- Более чем в два раза увеличилось лекарственное обеспечение первичной медико-санитарной помощи в Казахстане
- Что происходит с отечественным оборонно-промышленным комплексом и каков его реальный потенциал?
- Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон – Алихан Смаилов об образовании стихийных свалок
- Кадровые перестановки
- Блеск и ржавчина казахстанского спорта
- Подходы по развитию бизнеса рассмотрены в Правительстве
- Вопросы жилищного кредитования на селе подняли в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  