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Совладелец фармкомпании Samo, препаратом которой в Узбекистане отравились дети, разыскивается ИнтерполомСовладелец фармкомпании Samo, препаратом которой в Узбекистане отравились дети, разыскивается Интерполом
13:14 27.09.2023

Предыстория: После приема йодосодержащего препарата "Антиструмин" в Узбекистане в больницы обратились свыше 600 детей, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Власти США и Интерпол разыскивают Нодира Юнусова, учредителя фармкомпании Samo. Именно эта фирма поставляла препараты йода, которые принимали отравившиеся в Узбекистане дети. На это обратил внимание узбекистанский блогер Никита Макаренко на совей странице в соцсети.

Расследование происходило в Канзас-Сити, штат Миссури с 2005 по 2009 год. По данным американских властей, 23-летний узбекистанец Юнусов, работая в компании Giant Labour Solutions (GLS), нелегально нанимал иностранцев на работу, торговал людьми и принуждал их к труду.

Часть соучастников Юнусова удалось задержать в тот же год, однако сам узбекистанец, как и его подельники Агзамов и Шукуров сбежали.

По данным сайта Оrginfo.uz, Нодир Бахтиярович Юнусов владеет 6,9% в уставном капитале Samo – компании, поставлявшей препараты йода, которые принимали в школах и детских садах отравившиеся узбекистанские дети. Еще 36,5% и 33,5% соответственно – принадлежат Фаруху Бахтияровичу и Халиде Маннановне Юнусовым. А 22,4% – Наргизе Бахтияровне Илхамовой.

Ккак пише т Gazeta.uz, Министерство здравоохранения Узбекистана закупило у Samo 3,55 миллиона упаковок "Антиструмина" (йодид калия) почти на 22 млрд сумов у компании Samo без тендера или 6600 сумов (48 сомов) за упаковку (21.8 сомов). В аптеках его продавали по розничной цене 3000 сумов .

Президент Узбекистана поручил помощнице Саиде Мирзиеевой посетить больницу и "увидеть ситуации своими глазами". Вместе с ней на место также отправился глава Департамента информационной политики Аппарата президента Комил Алламжонов.

24 сентября 2023 года по факту отравления детей в Наманганской области Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 257−1 (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса.

Число детей, обратившихся в больницы после обязательного приема йодосодержащего препарата "Антиструмин", превышает 600 человек.

В прошлом году от индийского препарата "Док-1 Макс" в Узбекистане умерли 65 детей.

Директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар, дистрибьютера индийского препарата, на суде по делу о "Док-1 Макс" признал, что дал 33 тысячи долларов сотруднику Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарств, чтобы он не проводил инспекционную проверку перед регистрацией лекарства "Кураракс". Этот препарат в итоге был зарегистрирован в Узбекистане.

Источник - centralasia.media
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