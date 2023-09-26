Почему страны Персидского залива предпочитают БРИКС? - Неджметтин Аджар

13:19 27.09.2023

Anadolu Ajansı

Турция



Почему страны Персидского залива предпочитают БРИКС?



Страны Персидского залива, подчинявшиеся западному порядку, предпочли БРИКС, сообщает Anadolu. В отличие от США, Россия и Китай не навязывают политических реформ в качестве условий для экономического развития и готовы взять ответственность за безопасность в регионе.



Неджметтин Аджар (Necmettin Acar)



Доктор Неджметтин Аджар написал для AA анализ, почему страны Персидского залива, годами остававшиеся приверженцами неолиберального порядка, присоединились к БРИКС и какие альтернативы блок предлагает этим странам.



Одним из наиболее ярких моментов итоговой декларации 15-го саммита БРИКС –экономического сообщества, образованного Бразилией, Россией, Индией, Китаем и хозяйкой саммита Южно-Африканской Республикой – стало приглашение Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в объединение в качестве членов. Несмотря на то, что процессы членства еще официально не завершены, благосклонность стран Персидского залива к БРИКС – это вопрос, заслуживающий особого внимания.



Энтузиазм стран Персидского залива, которые уже много лет являются членами западного блока, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, относительно присоединения к экономическому сообществу, возглавляемому антизападными державами, такими как Китай и Россия, таится в концепциях безопасности и экономического развития. В отличие от западных стран, которые пытаются уклониться от фактических гарантий безопасности, предоставленных ими странам Персидского залива после Второй мировой войны, Китай и Россия готовы взять на себя ответственность в архитектуре безопасности региона. К тому же, в блоке во главе с этими двумя странами политические реформы не навязываются в качестве условия для экономического развития. Это основные факторы, благодаря которым БРИКС стало привлекательным для стран Персидского залива.



Приверженность стран Персидского залива глобальному либеральному порядку



Страны Персидского залива были одними из важнейших апологетов глобального экономического порядка под названием "Бреттон-Вудская система", созданного во главе с Соединенными Штатами в период после Второй мировой войны, когда эти государства начали экспортировать нефть. В это время страны Персидского залива, с одной стороны, поддерживали превращение доллара в резервную валюту в мировом масштабе, продавая за него нефть, с другой – вносили значительный вклад в распространение неолиберального экономического порядка в страны третьего мира, прежде всего, на Ближнем Востоке.



Нефтяное эмбарго в 1973 году является критически важным событием с точки зрения распространения неолиберального экономического порядка в глобальном масштабе. После эмбарго, увеличившего цены на черное золото в четыре раза, странам третьего мира, нуждавшимся в иностранной валюте для импорта энергоносителей и подошедшим к дверям таких институтов, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, были навязаны неолиберальные реформы в обмен на кредиты. Весьма показательно и то, что директором "Фонда содействия нефти", кредитовавшего эти страны, был гражданин Саудовской Аравии, назначенный саудовским правительством. В результате нефтяное эмбарго, введенное с целью наказания стран, поддерживавших Израиль, во многом способствовало распространению неолиберального экономического порядка в глобальном масштабе.



Помимо того, страны Персидского залива поддерживали распространение неолиберального экономического порядка и в ближневосточном регионе. Например, Саудовская Аравия была основным спонсором политики "инфитах" в Египте, которая представляла собой переход от социалистического экономического порядка к неолиберальной экономической политике.



В этот период главным фактором, из-за которого саудиты стали приверженцами возглавляемого США блока и неолиберального экономического порядка, была безопасность. В то время саудовский режим, с одной стороны, боролся с ревизионистскими и идеологическими вызовами администраций Гамаля Абдель Насера, аятоллы Хомейни и Саддама Хусейна, с другой – противостоял движениям, ставившим под сомнение легитимность режима во внутренней политике. Фактические гарантии безопасности, предоставленные Соединенными Штатами относительно территориальной целостности страны и безопасности режима, стали фундаментальным элементом политической стабильности в Эр-Рияде. По сути, потребность страны в политической стабильности вынудила ее администрацию действовать совместно с Западом.



Альтернативные поиски стран Персидского залива



Взгляд США на ближневосточный регион начал меняться в 2010-х годах. Радикальное преобразование балансов на мировых энергетических рынках избавило Вашингтон от зависимости от энергоресурсов региона Персидского залива. К тому же обращение Соединенных Штатов к Азиатско-Тихоокеанскому региону в целях сдерживания Китая вынудило их уменьшить свою роль в архитектуре безопасности региона Персидского залива. Таким образом, к 2010-м годам страны Персидского залива окончательно утратили приоритет во внешней политике и концепции безопасности США.



Вдобавок к отсутствию безопасности, вызванному сокращением фактических гарантий со стороны США, приоритетной сферой для стран Персидского залива в этот период стало экономическое развитие. Фундаментальный параллелизм между основными факторами, сделавшими экономическое развитие приоритетом для стран Персидского залива, и факторами, которые привели к уменьшению роли США в архитектуре безопасности региона, заключается в радикальной трансформации энергетических рынков. Интенсивные инвестиции в возобновляемые источники энергии и сланцевая революция вызвали тревогу в странах Персидского залива, которые были хозяевами мировых энергетических рынков. Основная мотивация стран Персидского залива в это время – политика спасения экономики от зависимости от нефти. Поэтому все страны Персидского залива стали одна за другой объявлять визионерские проекты.



Тот факт, что основные потребности региона Персидского залива, такие как диверсификация экономики, избавление от зависимости от нефти, поддержание региональной стабильности, не учитывались в достаточной степени западными странами, вызвал новые поиски в регионе Персидского залива. И на этом этапе страны стали поворачиваться в качестве альтернативы на восток, к Китаю.



Почему страны Персидского залива присоединились к БРИКС?



БРИКС обещает странам Персидского залива стратегические достижения в двух фундаментальных областях – безопасности и экономического развития, которых им трудно достичь в сотрудничестве с Западом.Прежде всего, государства на протяжении многих лет были крупнейшими потребителями американской оборонной промышленности. Сейчас это по-прежнему так. Однако США не только пытаются уменьшить свою роль в безопасности региона, но и выдвигают некоторые политические условия для продажи оружия, что вызывает дискомфорт в странах Персидского залива. А то, что Китай, сосредоточенный на экономической выгоде, при развитии оборонного сотрудничества с государствами не ставит политических условий и не вмешивается в их внутренние дела, делает отношения с Пекином более привлекательным. Китай с большим энтузиазмом относится к крупным инвестициям в экономическое развитие стран Персидского залива.



Пекин в настоящее время является крупнейшим потребителем нефти из региона Персидского залива. При этом предполагается, что в будущем его зависимость от энергоресурсов региона будет расти, – это крупнейший инвестор и торговый партнер. Например, объем торговли между Китаем и Саудовской Аравией значительно превышает аналогичный показатель между США и Саудовской Аравией. Видение Китая сфокусировано исключительно на экономических реформах и не предполагает вмешательства во внутренние дела.



Либеральный экономический порядок, возглавляемый западными странами, основан на признании связи между экономическим развитием и демократической культурой. Поэтому странам Персидского залива, сделавшим экономическое развитие своей главной целью, западный блок навязывает рецепт демократических реформ. Однако ориентация на проведение реформ в регионе, создание демократических институтов и их подключение к управлению ставит под угрозу привилегию династий управлять страной.



Китайская модель экономического развития, стремление Пекина принять участие в региональной архитектуре безопасности и старательное избегание вмешательства во внутренние дела региональных государств делают блок БРИКС привлекательным для стран Персидского залива.



Доктор Неджметтин Аджар – заведующий кафедрой политологии и международных отношений факультета экономики и административных наук Университета Мардина Артуклу